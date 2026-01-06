Trump közölte: Maduro utódja is célkeresztbe kerülhet

Trump ugyanakkor hangsúlyozta: az Egyesült Államok „nem Venezuelával áll háborúban”, hanem „a kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó emberekkel”.

Maduro és felesége, Cilia Flores a tegnap ártatlannak vallotta magát a New York-i szövetségi bíróságon a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádakban.

Az amerikai elnök szavai összecsengtek az azelőtti, az Air Force One fedélzetén tett kijelentéseivel is, amikor úgy fogalmazott:

Ha nem viselkednek megfelelően, jön a második csapás.”

Trump az NBC-nek arról is beszélt, hogy kormánya hamarosan dönt arról, feloldják-e a Rodríguez elleni amerikai szankciókat.