Trump közölte: Maduro utódja is célkeresztbe kerülhet

Javában zajlanak az előkészületek Trump és Zelenszkij találkozójára – mutatjuk hol lesz, mikor, és kik vesznek részt rajta
Az európai országok egy többnemzeti „biztosító erő” létrehozását tervezik.
Amerikai csapatokkal fenyegette meg a latin-amerikai országot az elnök.
Donald Trump hétfőn megerősítette:
az Egyesült Államok kész további csapatokat küldeni Venezuela területére, amennyiben az ideiglenes elnök, Delcy Rodríguez nem működik együtt Washingtonnal.
Az NBC News-nak adott interjújában Trump azt mondta, a venezuelai főváros elleni amerikai katonai csapást követően – amely Nicolás Maduro elfogásához vezetett – Rodríguez egyelőre együttműködőnek mutatkozik.
Hozzátette: kormánya eredetileg számolt egy második katonai beavatkozás lehetőségével, de jelenleg nem tartja elkerülhetetlennek az újabb csapást.
Trump ugyanakkor hangsúlyozta: az Egyesült Államok „nem Venezuelával áll háborúban”, hanem „a kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó emberekkel”.
Maduro és felesége, Cilia Flores a tegnap ártatlannak vallotta magát a New York-i szövetségi bíróságon a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádakban.
Az amerikai elnök szavai összecsengtek az azelőtti, az Air Force One fedélzetén tett kijelentéseivel is, amikor úgy fogalmazott:
Ha nem viselkednek megfelelően, jön a második csapás.”
Trump az NBC-nek arról is beszélt, hogy kormánya hamarosan dönt arról, feloldják-e a Rodríguez elleni amerikai szankciókat.
Az ideiglenes elnököt – akit a tegnap iktattak be – a pénzügyminisztérium már 2018 óta szankciók alatt tartja Maduro több közeli szövetségesével együtt.
Trump két napja azt mondta: Rodríguez „nagyon nagy árat fog fizetni, talán még Madurónál is nagyobbat”, ha nem működik együtt.
Rodríguez korábban „a nemzetközi jogot sértő atrocitásnak” nevezte az amerikai támadást, és ragaszkodott ahhoz, hogy Maduro továbbra is Venezuela törvényes vezetője.
A külügyminiszter, Marco Rubio az ABC műsorában lesöpörte ezeket a kijelentéseket, mondván:
Washington nem pusztán sajtónyilatkozatok alapján hoz döntéseket.
Trump ugyanakkor „nagyon erősnek” nevezte Rubio és Rodríguez kapcsolatát, miközben tagadta, hogy az ideiglenes elnök korábban együttműködött volna az amerikai hatóságokkal.
Az elnök szerint Rubio mellett J.D. Vance, a védelmi miniszter és a Fehér Ház több vezető tisztviselője is részt vesz majd Venezuela ideiglenes irányításában,
amíg az országban – Trump szerint 30 napon belül biztosan nem – új választásokat nem tartanak.
Washington elvárásai között szerepel a drogkereskedelem elleni fellépés, az Egyesült Államokkal szemben ellenséges hálózatok kiszorítása, az amerikai ellenfeleknek történő olajeladások leállítása, valamint egy későbbi szabad választás lebonyolítása.
