01. 06.
kedd
01. 06.
kedd
Ez csak valami véletlen lehet: Magyar Péter csúnyán belehazudott Rónai Egon szemébe – azonnal lebukott

2026. január 06. 15:18

Magyar Péter az ATV-ben azt állította, hogy a Tisza Párt sohasem támogatta a migrációs paktumot, vagy olyan intézkedést, ami a háború eszkalációjához vezetne, csakhogy az Európai Parlament nyilvánosan is elérhető jegyzőkönyve mást bizonyít.

2026. január 06. 15:18
A Tisza a béke pártja, soha nem támogatott és támogat olyan intézkedést, ami a háború eszkalációjához vezetne. A Tisza soha nem támogatta és soha nem is fogja támogatni a migrációs paktumot és a migrációs kvótát – többek között erről beszélt a Rónai Egonnak adott interjújában Magyar Péter, a legnagyobb ellenzéki párt elnöke.

Ezekkel az állításokkal ellentétben az Európai Parlament nyilvánosan is elérhető jegyzőkönyve bizonyítja: igennel szavazott a Tisza Pártból Dávid Dóra, Tarr Zoltán, Kulja András, Lakos Eszter, Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga is a 2026. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások III. szakaszára – Magyar Péter nem jelent meg a szavazáson, de EP-képviselői a távollétében is bizonyították, hogy mindenben végrehajtják a Manfred Weber által vezetett Európai Néppárt akaratát.

Az iránymutatás többek között azt követeli, hogy végre kell hajtani a migrációs paktumot, továbbá „az emberi jogok nemzetközi jogának betartása mellett tiszteletben kell tartani a szolidaritás és a méltányos felelősségmegosztás elvét”.

A dokumentumban az Európai Parlament határozottan megismétli, hogy feltétel nélkül és teljes mértékben támogatja Ukrajna finanszírozását, felfegyverzését és mielőbbi EU-csatlakozását. Ez tökéletesen egybecseng Weber szavaival, aki kijelentette, a Néppártnak csak az lehet a tagja, aki Európa, Ukrajna és a jogállamiság pártján áll – nem véletlen, hogy Tarr Zoltán úgy fogalmazott, „sok szempontból valóban a néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség is, és ez megint abból fakad, hogy ha valaminek a tagjai vagyunk, akkor ne kérdőjelezzük meg folyamatosan azt, hogy a tagságunkból fakadó és vállalt kötelezettségeket, álláspontokat hogyan és milyen módon képviseljük”.

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter kijelentéseivel ellentétben tény, hogy

a tiszások többek között az uniós költségvetési szavazás alkalmával is támogatták azt, hogy minél hamarabb lépjen életbe a migrációs paktum,

sőt, az előterjesztés, amire igent mondtak, többmilliárdos forrást biztosít a migrációs alap pénzügyi feltöltésére. Az Európai Néppárt ráadásul a migrációs paktum mielőbbi végrehajtását határozta meg fő célként, ez szerepel a kongresszuson elfogadott stratégiai dokumentumban és a munkatervében is.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

nemmondom-3
2026. január 06. 16:06
Ha MP soha nem támogatta az eu migrációs paktumát, miként lehet, hogy az általa vezetett képviselőcsoport többi hat tagja aláírásával támogatta? Egyet sem tudott meggyőzni ? Vagy ekkora demokrácia van a pártjukban?
Válasz erre
0
0
Kerezs
2026. január 06. 16:05
M.p. csak menekül. Akik pozícióba helyezték, pontosan tudták, hogy miféle. Be is igazolta. Köztörvényes bűncselekmény elkövetése, mentelmi jog, függés, nincs mozgástér. Fejvesztett menekülés közben nem veszi észre, hogy megjelent Bajnai Gordon. M. p. valójában a mór. Mindenki ismeri (őt kivéve):" A mór megtette... A valódi jelölt igazából Bajnai. Egy másodperc alatt lecserélnék rá,( ahogy ferit is anno) ha nyerni tudnának. Szerencsére nem fognak. M.p. pedig mindeközben teljesen vakon van.
Válasz erre
0
0
vitez-laszlo
2026. január 06. 15:59
Hányinger!!!
Válasz erre
1
0
Agricola
2026. január 06. 15:58
Magyar Péter lehazudta a cillagokat is az égről, csakhogy az Európai Parlament nyilvánosan is elérhető jegyzőkönyve mást bizonyít, Rónai Egonnak mégsem jutott eszébe, hogy visszakérdezzen
Válasz erre
1
0
