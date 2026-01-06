Ez csak valami véletlen lehet: Magyar Péter csúnyán belehazudott Rónai Egon szemébe – azonnal lebukott

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Magyar Péter az ATV-ben azt állította, hogy a Tisza Párt sohasem támogatta a migrációs paktumot, vagy olyan intézkedést, ami a háború eszkalációjához vezetne, csakhogy az Európai Parlament nyilvánosan is elérhető jegyzőkönyve mást bizonyít.
A Tisza a béke pártja, soha nem támogatott és támogat olyan intézkedést, ami a háború eszkalációjához vezetne. A Tisza soha nem támogatta és soha nem is fogja támogatni a migrációs paktumot és a migrációs kvótát – többek között erről beszélt a Rónai Egonnak adott interjújában Magyar Péter, a legnagyobb ellenzéki párt elnöke.
Ezekkel az állításokkal ellentétben az Európai Parlament nyilvánosan is elérhető jegyzőkönyve bizonyítja: igennel szavazott a Tisza Pártból Dávid Dóra, Tarr Zoltán, Kulja András, Lakos Eszter, Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga is a 2026. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások III. szakaszára – Magyar Péter nem jelent meg a szavazáson, de EP-képviselői a távollétében is bizonyították, hogy mindenben végrehajtják a Manfred Weber által vezetett Európai Néppárt akaratát.
Az iránymutatás többek között azt követeli, hogy végre kell hajtani a migrációs paktumot, továbbá „az emberi jogok nemzetközi jogának betartása mellett tiszteletben kell tartani a szolidaritás és a méltányos felelősségmegosztás elvét”.
A dokumentumban az Európai Parlament határozottan megismétli, hogy feltétel nélkül és teljes mértékben támogatja Ukrajna finanszírozását, felfegyverzését és mielőbbi EU-csatlakozását. Ez tökéletesen egybecseng Weber szavaival, aki kijelentette, a Néppártnak csak az lehet a tagja, aki Európa, Ukrajna és a jogállamiság pártján áll – nem véletlen, hogy Tarr Zoltán úgy fogalmazott, „sok szempontból valóban a néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség is, és ez megint abból fakad, hogy ha valaminek a tagjai vagyunk, akkor ne kérdőjelezzük meg folyamatosan azt, hogy a tagságunkból fakadó és vállalt kötelezettségeket, álláspontokat hogyan és milyen módon képviseljük”.
Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter kijelentéseivel ellentétben tény, hogy
a tiszások többek között az uniós költségvetési szavazás alkalmával is támogatták azt, hogy minél hamarabb lépjen életbe a migrációs paktum,
sőt, az előterjesztés, amire igent mondtak, többmilliárdos forrást biztosít a migrációs alap pénzügyi feltöltésére. Az Európai Néppárt ráadásul a migrációs paktum mielőbbi végrehajtását határozta meg fő célként, ez szerepel a kongresszuson elfogadott stratégiai dokumentumban és a munkatervében is.
