Ez csak valami véletlen lehet: Magyar Péter csúnyán belehazudott Rónai Egon szemébe – azonnal lebukott

A Tisza a béke pártja, soha nem támogatott és támogat olyan intézkedést, ami a háború eszkalációjához vezetne. A Tisza soha nem támogatta és soha nem is fogja támogatni a migrációs paktumot és a migrációs kvótát – többek között erről beszélt a Rónai Egonnak adott interjújában Magyar Péter, a legnagyobb ellenzéki párt elnöke.

Ezekkel az állításokkal ellentétben az Európai Parlament nyilvánosan is elérhető jegyzőkönyve bizonyítja: igennel szavazott a Tisza Pártból Dávid Dóra, Tarr Zoltán, Kulja András, Lakos Eszter, Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga is a 2026. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások III. szakaszára – Magyar Péter nem jelent meg a szavazáson, de EP-képviselői a távollétében is bizonyították, hogy mindenben végrehajtják a Manfred Weber által vezetett Európai Néppárt akaratát.