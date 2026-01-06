Szijjártó Péter rámutatott a baloldal gyenge pontjára: a befektetők pontosan látják a valós helyzetet

– fogalmazott a tárcavezető.

Szijjártó Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a legnagyobb cégek sorra hozzák hazánkba a legkomolyabb beruházásokat, a legmagasabb technológiai színvonalon, mindezt akkor, amikor a világ nagyhatalmai mind újraiparosítanak és öldöklő harc folyik a gyártási kapacitásokért.

Politikai stabilitás, Európa-bajnok adórendszer, kimagasló szakképzés és munkaerő, ez a nemzeti kormány receptje”

– írta bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette, hogy az eredmények pedig magukért beszélnek: az elmúlt négy év minden nehézség dacára a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve volt beruházási szempontból, ami bizonyítja, hogy az új világgazdasági korszak egyik fő nyertese lettünk.

Szijjártó Péter szerint ha most Kecskemétre nézünk, akkor azt látjuk, hogy a Mercedes legnagyobb európai gyára jött létre Magyarországon az elmúlt alig több mint tíz évben, aminél világszinten is egyedül csak Kínában épült ki nagyobb kapacitás.