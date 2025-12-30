Ft
Ft
1°C
-2°C
Ft
Ft
1°C
-2°C
12. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
alapjogokért központ múosz szánthó miklós lázár jános fővárosi törvényszék

Ha egy bíró beleszól a politikába, viselje el, ha a politika beszól neki – Szánthó Miklós a Bors-ügyről

2025. december 30. 16:54

Az Országos Bírói Tanács elnökének inkább a Bors-ügyben ítélkező tiszás bírónő esetében kellene fegyelmi eljárást indítania ahelyett, hogy ő is politikai vitába keveredik – véli az Alapjogokért Központ főigazgatója. Szánthó Miklós szerint az ilyen bírót addig is ki kellene zárni az ítélkezésből!

2025. december 30. 16:54
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel

A Fővárosi Törvényszék pár hete betiltatta a Bors Tisza-csomagról szóló különszámának terjesztését, ami heves indulatokat váltott ki. A MÚOSZ éljenzett, de több politikus is bírálta a döntést, Lázár János pedig egyenesen úgy fogalmazott, hogy „vannak bírók, akik a Tiszának nyalnak”. Erre reagált az Országos Bírói Tanács elnöke, Pecsenye Csaba a politikailag nem éppen elfogulatlan RTL-nek: szerinte „elfogadhatatlanok” és „otrombák” az ilyen kijelentések. Kinek van igaza?

Ha egyes bírók nyíltan vagy burkoltan, akár a tetteikkel, akár a döntéseikkel beleszólnak a politikába, akkor viseljék el, hogy a politika is beszól neki. Viszont Pecsenye Csaba csak az alapkérdésről nem beszél: 35 évig ugyanis jogi és politikai konszenzus volt arról, hogy a bírák politikai tevékenységet nem végezhetnek, de még a látszatra is ügyelniük kell e téren. Erre egy elfuserált adatszivárgás kapcsán kiderült, hogy több bíró maga regisztrált az egyik párt – mondjuk ki: a Tisza – pártszimpatizánsoknak készült applikációjába. Ráadásul sajtóhírek szerint a Bors-ügyben ítélkező bírónő neve és budapesti címe megegyezik egy, a kiszivárgott listán szereplő személyével. Az OBT elnökének nem azzal kellene foglalkoznia, hogy a politikai térben ki mit mondott az adott döntésről, hanem az ilyen bíró ellen fegyelmi eljárást kellene indítani, sőt, ki kellene zárni az ítélkezésből, amíg pontosan nem tisztázódnak a „körülmények”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nem túlzás ez? Végül is „csak” egy végzés, úgynevezett ideiglenes intézkedés született a Tisza állítólagos megszorításairól író Bors kapcsán, nem „ügydöntő” ítélet. 

Igen, súlyos a helyzet, mert itt tényleg egy, a rendszerváltoztatás óta kőbe vésett és mindenki által elfogadott közmegegyezést fenyeget veszély: ha egy bíró saját akaratából szerepet vállal a politikában, mint aktivista, az már nem a pártosság látszata, hanem maga a pártosság. Hogy lenne elvárható, hogy a bíró elfogulatlanul ítélkezzen például egy olyan ügyben, melyben az a párt érintett, mellyel maga is nyilvánosan szimpatizál? Kínos, mármint az adott bírónak, de felmerül a kérdés:

valakinek a kérésére nem akarja a bíróság, hogy az emberek szélesebb körben értesüljenek a Tisza megszorító csomagjáról?

Az egész bírósági rendszerrel lenne gond?

A magyar bírói kar döntő többsége szerintem természetesen a legjobb tudása, a jog betűje és szelleme szerint végzi a munkáját, de eddig a politikailag aktív bírák a bíróságok köré felépített „glorifikált pártatlanság” mögé bújtak – de most azért már ne kezdjük el a pártosságot is glorifikálni. Külön érdekessége az egésznek, hogy a nemzetközi sugalmazásokkal ellentétben ezek a bírák láthatóan nem a kormányzattól „félnek”, hanem az ellenzéki elvárásoknak akarnak megfelelni. 

Ezt hogy érti?

Nem az egész bírói karról ítélkezem, de nem lehet nem látni az ideológiai elfogultságot és a progresszív irányultságot egyes esetekben, kezdve onnan, hogy 2018-ban a bíróság a levélszavazatokra vonatkozó szabályok totálisan téves értelmezésével elvett egy mandátumot a Fidesztől, odáig, hogy egyes bírák egész egyszerűen nem hajlandóak alkalmazni az Alaptörvényt vagy a törvények indokolását – tehát a jogalkotó akaratát – például migrációs ügyekben, és folyamatosan az Európai Bírósághoz rohangálnak panaszkodni. Ezt hívják a jurisztokrácia, a bírósági elit bírói aktivizmusának: nem jogot alkalmaznak, hanem jogot alkotnak, mivel – legyünk politikailag korrektek – sokan közülük „áldozatául estek” a nyílt társadalom hálózata érzékenyítésének.

Erről sokat írt Pokol Béla jogászprofesszor meg az Alapjogokért Központ is korábban, de mi köze mindennek a Bors-ügyhöz?

Sajnos elég sok. Adott tehát a Tisza megszorító csomagja, melyről beszámol egy jobboldali lap. A Tisza indítványára egy tiszás bírónő ezt betiltja, és itt jön a „csavar”. A döntés indokolása ugyanis lényegében azt mondja ki, hogy

csak azért, mert a Tisza maga tagadja, hogy a megszorító csomag az övé lenne – halkan kérdem, mi mást csinálnának? –, ezért annak közlése „nyilvánvalóan alaptalan”. És így egy jobboldali lap esetében annak terjesztése „nem fér bele a médiaszabadságba”.

Azt pedig, hogy a sajtó egy részét politikai alapon valójában nem illeti meg a sajtószabadság, azt nem most találta ki a tiszás bírónő – hanem még 2010-es évek közepén a TASZ és a Soros-hálózat más hazai ágensei. 

A baloldalon megint „alaptalan összeesküvéselmélet-gyártást” fognak kiáltani.

Ez nem elmélet, ez maga a gyakorlat. Ők indítottak akkor arról „szakmai vitasorozatot”, hogy van a „független újságírás” – MÚOSZ és társai – meg van a „kormánypropaganda”, és mivel utóbbi szerintük nem újságírás, nem is hivatkozhat az azt megillető alkotmányos alapjogokra. Sőt, a nyílt társadalom hálózatának jogászai egy kommunista tömbbizalmi magabiztosságával azt is előirányozták, hogy „a propagandamédia felismerése a bíróságok kötelessége”, ezért a bíróságok vizsgálniuk kell, hogy valaki „független lapot” vagy „propagandaorgánumot” perelt-e be? Ebben az ügyben a tiszás bírónő konkrétan ezt csinálta: Magyar Péter indítványára és politikai pártállásából kifolyólag elvitatta egy lap sajtószabadságát.

Ezzel kellene az OBT-nek foglalkoznia, mert ez a durva, nem a törkölypálinka. 


 

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nuttika
2025. december 30. 19:27
"csak azért, mert a Tisza maga tagadja, hogy a megszorító csomag az övé lenne – halkan kérdem, mi mást csinálnának? –, ezért annak közlése „nyilvánvalóan alaptalan”. És így egy jobboldali lap esetében annak terjesztése „nem fér bele a médiaszabadságba" - minden baloldali sz*rt pont ugyan erre hivatkozva kell betiltatni.
Válasz erre
0
0
szantofer
•••
2025. december 30. 18:48 Szerkesztve
A bíróság pártatlanságával mindig annak, és csak annak van baja, aki elvesztette a pert, vagy aki ellen ítéltek. (bezzeg amikor a javára....) Ez mindig is így volt, és ezután is így lesz. Értelmes ember ezért nem is foglakozik ilyennel.
Válasz erre
0
4
nuevoreynuevaley
2025. december 30. 18:19
Meg a vegen a nyomorult fidkany proletar erzi magat erkolcsileg felsobbrendunek, mert figyelmen kivul hagyja a BIROSAG donteset (az uszito propaganda hatasara) Eszem faszom megall, es mi lesz meg itt a valasztas elott par hettel Az allampart mar a jogallami latszatra sem ad
Válasz erre
2
7
nuevoreynuevaley
2025. december 30. 18:17
Nem konnyu megideologizalni, a fidesz ujabb szintlepeset a jogallam leepiteseben Most mar ott tartunk hogy az allampart hagyja figyelmen kivul a Birosag donteset, sot a kormanypropaganda a biro ellen uszit Ezt csinaltak a nacik es a komcsik is, es ugyanugy mint a fidesz: minden torvenyes ok, eljaras, bizonyitek nelkul Pusztan a propaganda erejevel
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!