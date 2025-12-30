Ha egy bíró beleszól a politikába, viselje el, ha a politika beszól neki – Szánthó Miklós a Bors-ügyről

A Fővárosi Törvényszék pár hete betiltatta a Bors Tisza-csomagról szóló különszámának terjesztését, ami heves indulatokat váltott ki. A MÚOSZ éljenzett, de több politikus is bírálta a döntést, Lázár János pedig egyenesen úgy fogalmazott, hogy „vannak bírók, akik a Tiszának nyalnak”. Erre reagált az Országos Bírói Tanács elnöke, Pecsenye Csaba a politikailag nem éppen elfogulatlan RTL-nek: szerinte „elfogadhatatlanok” és „otrombák” az ilyen kijelentések. Kinek van igaza?

Ha egyes bírók nyíltan vagy burkoltan, akár a tetteikkel, akár a döntéseikkel beleszólnak a politikába, akkor viseljék el, hogy a politika is beszól neki. Viszont Pecsenye Csaba csak az alapkérdésről nem beszél: 35 évig ugyanis jogi és politikai konszenzus volt arról, hogy a bírák politikai tevékenységet nem végezhetnek, de még a látszatra is ügyelniük kell e téren. Erre egy elfuserált adatszivárgás kapcsán kiderült, hogy több bíró maga regisztrált az egyik párt – mondjuk ki: a Tisza – pártszimpatizánsoknak készült applikációjába. Ráadásul sajtóhírek szerint a Bors-ügyben ítélkező bírónő neve és budapesti címe megegyezik egy, a kiszivárgott listán szereplő személyével. Az OBT elnökének nem azzal kellene foglalkoznia, hogy a politikai térben ki mit mondott az adott döntésről, hanem az ilyen bíró ellen fegyelmi eljárást kellene indítani, sőt, ki kellene zárni az ítélkezésből, amíg pontosan nem tisztázódnak a „körülmények”.