Íme a „betiltott” Bors! Közzétették a Tisza Párt megszorító terveit bemutató különszámot

Lábbal tiporja a sajtószabadságot Magyar Péter: ha nem tetszik neki egy sajtótermék, betiltatja
Éljen a sajtószabadság!
Úgy tűnik, hiába akarja bírói úton betiltatni a neki kellemetlen információkat tartalmazó Bors különszámot Magyar Péter. Ahogy korábban beszámoltunk, a Tisza Párt elnöke a Fővárosi Törvényszéknél elérte, hogy végzésben rendelkezzen arról: ne lehessen tovább terjeszteni a Bors különszámát, amely részletesen bemutatja, milyen megszorításokat terveznek a Tisza Párthoz kötődő szakértők.
A lap szerint a Fővárosi Törvényszék intézkedése eljárási hibáktól hemzseg, ráadásul az eljáró bíró Tisza Párthoz való kapcsolódása is felmerült. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjének bejegyzése szerint – a Magyarék megszorító csomagját bemutató lap ellen egy olyan bírónő lépett fel, akinek a neve és budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található személyével.
A Bors szerkesztősége és a kiadó Mediaworks most azzal tiltakozik a döntés ellen, hogy a különszámot teljes terjedelmében online is elérhetővé tette.
„A TISZA Párt visszaélésszerűen alkalmaz minden lehetséges jogi eszközt annak érdekében, hogy kiszivárgott szándékait leplezze. Nem riad vissza attól sem, hogy a rendszerváltás egyik legfontosabb értékét, a sajtószabadságot eltiporja” – írták.
Letiltás, betiltás, tagadás – ezt tudja produkálni a Tisza-vezér, ha számára kellemetlen információk kerülnek napvilágra.
