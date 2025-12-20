Íme a „betiltott” Bors! Közzétették a Tisza Párt megszorító terveit bemutató különszámot

Úgy tűnik, hiába akarja bírói úton betiltatni a neki kellemetlen információkat tartalmazó Bors különszámot Magyar Péter. Ahogy korábban beszámoltunk, a Tisza Párt elnöke a Fővárosi Törvényszéknél elérte, hogy végzésben rendelkezzen arról: ne lehessen tovább terjeszteni a Bors különszámát, amely részletesen bemutatja, milyen megszorításokat terveznek a Tisza Párthoz kötődő szakértők.

A lap szerint a Fővárosi Törvényszék intézkedése eljárási hibáktól hemzseg, ráadásul az eljáró bíró Tisza Párthoz való kapcsolódása is felmerült. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjének bejegyzése szerint – a Magyarék megszorító csomagját bemutató lap ellen egy olyan bírónő lépett fel, akinek a neve és budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található személyével.