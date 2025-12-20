Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 20.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 20.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt magyar péter fővárosi törvényszék

Íme a „betiltott” Bors! Közzétették a Tisza Párt megszorító terveit bemutató különszámot

2025. december 20. 12:21

Éljen a sajtószabadság!

2025. december 20. 12:21
null

Úgy tűnik, hiába akarja bírói úton betiltatni a neki kellemetlen információkat tartalmazó Bors különszámot Magyar Péter. Ahogy korábban beszámoltunk, a Tisza Párt elnöke a Fővárosi Törvényszéknél elérte, hogy végzésben rendelkezzen arról: ne lehessen tovább terjeszteni a Bors különszámát, amely részletesen bemutatja, milyen megszorításokat terveznek a Tisza Párthoz kötődő szakértők.

A lap szerint a Fővárosi Törvényszék intézkedése eljárási hibáktól hemzseg, ráadásul az eljáró bíró Tisza Párthoz való kapcsolódása is felmerült. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjének bejegyzése szerint – a Magyarék megszorító csomagját bemutató lap ellen egy olyan bírónő lépett fel, akinek a neve és budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található személyével.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A Bors szerkesztősége és a kiadó Mediaworks most azzal tiltakozik a döntés ellen, hogy a különszámot teljes terjedelmében online is elérhetővé tette.

„A TISZA Párt visszaélésszerűen alkalmaz minden lehetséges jogi eszközt annak érdekében, hogy kiszivárgott szándékait leplezze. Nem riad vissza attól sem, hogy a rendszerváltás egyik legfontosabb értékét, a sajtószabadságot eltiporja” – írták.

Nyitókép forrása: Bors

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 69 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
minekis
2025. december 20. 13:40
ez ugye törvénysértő volt, ilyenkor a bírót ki vonja felelősségre?
Válasz erre
0
0
rasputin
2025. december 20. 13:38
Chekke-Faint 2025. december 20. 13:21 Chekke-Faint 2025. december 20. 13:15 hm útadó, észre sem fogják venni.... De 2300 millárd az talál látszani fog már ukrajnában is """"míg a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti járművek úthasználata után 656 milliárd forint bevétele volt az államnak""" 2024. Ezt akarja 50%kal emelni a fidesz kormány. 1000 milliárd látszani fog?
Válasz erre
0
1
rasputin
2025. december 20. 13:27
Chekke-Faint 2025. december 20. 13:26 A problámát a következőkben látom, egy jobboldali kormány regnálásában, hogy születhet egy olyan ítélet amiben a baloldali politikai kötédésű bíró hoz meg? Hogy hívják a bírót tetves narancsbolsevik?
Válasz erre
1
2
Chekke-Faint
2025. december 20. 13:26
A problámát a következőkben látom, egy jobboldali kormány regnálásában, hogy születhet egy olyan ítélet amiben a baloldali politikai kötédésű bíró hoz meg? És most nem a baloldali bíró hibájáról beszélek?.....
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!