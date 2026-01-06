Trumpnak nem maradt más választása? – teszi fel a kérdést a Jólértesült Optimistában Kiszelly Zoltán (VIDEÓ)

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Keresztbe tesz-e a dollárnak a BRICS-országok új elszámolópénze, mi Venezuela stratégiai szerepe és miért lehet 2026 több szempontból is sorsfordító év? Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója Jólértesült Optimista című podcast-sorozatának évnyitó részében választ ad ezekre a kérdésekre.
A Jólértesült Optimista 2026-os évadának „nyitányában” Kiszelly Zoltán a geopolitikai-pénzügyi összefüggések mentén vezeti végig nézőit, hallgatóit a globális hatalmi átrendeződésen; a műsorban szóba kerül
A Századvég politikai elemzési igazgatója műsorában
részletesen tárgyalja a BRICS-országok Unit elszámolópénzének jelentőségét,
a venezuelai helyzetet, de taglalja a 2026-os év kilátásait is, különös tekintettel Magyarországra.
Kifejti, milyen következményei lennének – például – egy esetleges Tisza-kormányzat ténykedésének Magyarországon.
