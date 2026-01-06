Trumpnak nem maradt más választása? – teszi fel a kérdést a Jólértesült Optimistában Kiszelly Zoltán (VIDEÓ)

2026. január 06. 16:38

Keresztbe tesz-e a dollárnak a BRICS-országok új elszámolópénze, mi Venezuela stratégiai szerepe és miért lehet 2026 több szempontból is sorsfordító év? Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója Jólértesült Optimista című podcast-sorozatának évnyitó részében választ ad ezekre a kérdésekre.

A Jólértesült Optimista 2026-os évadának „nyitányában” Kiszelly Zoltán a geopolitikai-pénzügyi összefüggések mentén vezeti végig nézőit, hallgatóit a globális hatalmi átrendeződésen; a műsorban szóba kerül az aranyfedezet

a dollárhegemónia

a BRICS-országok törekvései, de

az USA és Latin-Amerika is. A Századvég politikai elemzési igazgatója műsorában

részletesen tárgyalja a BRICS-országok Unit elszámolópénzének jelentőségét, a venezuelai helyzetet, de taglalja a 2026-os év kilátásait is, különös tekintettel Magyarországra.

Kifejti, milyen következményei lennének – például – egy esetleges Tisza-kormányzat ténykedésének Magyarországon. A Jólértesült Optimista legújabb része a Mandiner Kontextus-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető:

