A pénztárcájukkal szavaztak a magyarok: kiderült, melyik volt Magyarország kedvenc autója 2025-ben

A Magyar Suzuki a Mandinernek elküldött közleményében kiemelte: a márkarangsor élén 14 285 regisztrált gépjárművel, azaz 11,04 százalékos részesedéssel végeztek, vagyis sikerült megőrizni piacvezető pozíciójukat az új személyautók között. A listavezető S-Cross 6500, a dobogós Vitara pedig 5590 darabot tett a közösbe, a képzeletbeli ezüstérmes Octaviából 5738-at helyeztek forgalomba.
Az összképet némileg árnyalja, hogy mindhárom típusból kevesebbet adtak el az előző évben, mint 2024-ben:
- S-Crossból 107-tel,
- Octaviából 357-tel,
- Vitarából 1293-mal.
A Komárom-Esztergom vármegyei társaság a többi autóipari szereplőhöz hasonlóan a stabil és költséghatékony működésre, valamint a versenyképesség fenntartására koncentrált, emellett igyekezett újabb fizetési konstrukciókkal, kedvezményekkel előrukkolni. A hazai fogyasztókat pedig elsősorban az ár–érték-arány érdekli, aminek az Octaviával ellentétben a két Suzuki meg is felel a 10 millió alatti árcédulájával (alapfelszereltség).
Jól mutatja a hibridek iránti keresletet, hogy járvánnyal, energiaválsággal, geopolitikai konfliktusokkal, inflációval nehezített öt év alatt készült el 2025-ben a félmilliomodik modell ezzel a hajtásrendszerrel Esztergomban