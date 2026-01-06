Ft
Suzuki S-Cross újautó-piac autó Suzuki Vitara Dacia Dacia Duster Suzuki

A pénztárcájukkal szavaztak a magyarok: kiderült, melyik volt Magyarország kedvenc autója 2025-ben

2026. január 06. 16:58

Taroltak itthon a Suzukik: a győztes S-Cross és a harmadik helyezett Vitara közé a Skoda Octavia futott be. A hazai újautó-piacon 129 440 darab kocsi talált gazdára tavaly, ami 6,44 százalékos emelkedés az előző évhez képest.

2026. január 06. 16:58
null
Nagy Péter

Miközben továbbra is a kis- és kompakt ferdehátú autók dominálják Európa útjait, az SUV-ok (sport haszon- vagy szabadidőjármű) száma jelentősen megnőtt a kontinensen az elmúlt egy évtizedben. Magyarországon sincs ez másképp, olyannyira, hogy jelenleg a legnépszerűbb kategória nálunk az úgynevezett B-SUV. 

Suzuki, S-Cross, Vitara, autó, kedvenc, 2025, Magyarország
A magyarok kedvenc autója 2025-ben a Suzuki S-Cross lett / Fotó: Magyar Suzuki

Esztergomi modell lett a magyarok kedvenc autója 2025-ben

A mértékadó Datahouse jelentése szerint a magyar újautó-piacon 129 440 darab kocsi talált gazdára 2025-ben, ami a 2024-es 121 609-hez képest 6,44 százalékos emelkedés. Ahogy az elején említettük, a szegmenseket illetően a B-SUV-ok vitték a prímet, a márkákat illetően pedig a Suzuki dominált. A versenyt az S-Crossuk nyerte, míg a másik esztergomi gyártású példányuk, a Vitara a harmadik helyre futott be – közéjük ékelődött be a Skoda Octavia.

Így rajzolta át 2025 az autóipar térképét

Miközben a Toyota stabilan ül a trónon, a nyugati autóipar egy része már csak pozíciót ment. A kínaiak nemcsak növekszenek, hanem már rendszerszinten támadnak – Európától Latin-Amerikáig. Ki marad versenyben?

A Magyar Suzuki a Mandinernek elküldött közleményében kiemelte: a márkarangsor élén 14 285 regisztrált gépjárművel, azaz 11,04 százalékos részesedéssel végeztek, vagyis sikerült megőrizni piacvezető pozíciójukat az új személyautók között. A listavezető S-Cross 6500, a dobogós Vitara pedig 5590 darabot tett a közösbe, a képzeletbeli ezüstérmes Octaviából 5738-at helyeztek forgalomba.

Az összképet némileg árnyalja, hogy mindhárom típusból kevesebbet adtak el az előző évben, mint 2024-ben:

  • S-Crossból 107-tel,
  • Octaviából 357-tel,
  • Vitarából 1293-mal.

A Komárom-Esztergom vármegyei társaság a többi autóipari szereplőhöz hasonlóan a stabil és költséghatékony működésre, valamint a versenyképesség fenntartására koncentrált, emellett igyekezett újabb fizetési konstrukciókkal, kedvezményekkel előrukkolni. A hazai fogyasztókat pedig elsősorban az ár–érték-arány érdekli, aminek az Octaviával ellentétben a két Suzuki meg is felel a 10 millió alatti árcédulájával (alapfelszereltség). 

Jól mutatja a hibridek iránti keresletet, hogy járvánnyal, energiaválsággal, geopolitikai konfliktusokkal, inflációval nehezített öt év alatt készült el 2025-ben a félmilliomodik modell ezzel a hajtásrendszerrel Esztergomban

– írják.

Ezt aztán azzal egészítik ki, hogy a további, nem itt előállított, de Magyarországon is forgalmazott import hibrid Swiftből 1967 darab kapott itthon rendszámot, amellyel a B-kisautók között aranyérmes lett.

A magyar top 10 amúgy így néz ki (mellette a 2025-ben értékesített darabszámmal):

1.Suzuki S-Cross6500
2.Skoda Octavia5738
3.Suzuki Vitara5590
4.Dacia Duster3292
5.Nissan Qashqai3094
6.Kia Ceed3048
7.Toyota Yaris Cross2930
8.Toyota C-HR2421
9.Toyota Corolla2335
10.Kia Sportage2171

A hazai újautó-piacnak ugyanakkor van egy sajátossága: a reexport. Ez azt jelenti, hogy az autókereskedők Magyarországon a vadonatúj személyautókat forgalomba helyezik (rendszám kerül rájuk, bekerülnek a hivatalos statisztikába), ám egy részükről jellemzően néhány héten belül le is veszik azt, majd továbbadják nullkilométeresen egy másik uniós ország értékesítőjének. Míg egyes márkák képviselői szinte egyáltalán nem használják a reexport lehetőségét, másoknál ez akár 10,20,30 százalékot is kitehet – hívja fel rá a figyelmet cikkében a vezess.hu. 

Dörzsölhetik a tenyerüket Szegeden: a BYD lenyomta a Teslát

Az autós portál arra is rámutat, hogy kínai személyautóként csupán az MG ZS fért fel a húszas listára, ami mögött jelentős év per év-gyarapodás áll (+19,17 százalék). 

Érdekesség viszont, hogy tisztán elektromos modell nincs a top 20-ban úgy sem, hogy 2025 egészében »ingyenmilliókkal« támogatták a vásárlásukat

– fogalmaz az oldal.

A márkák között a Suzukit a Toyota és a Skoda követi sorrendben, de az egyik legnagyobb növekedést a Debrecenben gyárat működtető BMW érte el a plusz 1267-es darabszámmal. Ezen a listán egyébként már a Szegeden óriásüzemet építő kínai BYD (Build Your Dreams) is megjelenik a maga 67,85 százalékos értékesítés-emelkedésével, amellyel lenyomta az MG mellett a Teslát is.

És ha már Tesla, Elon Musk cége a minap átadta a világ vezető elektromosjármű-gyártója címet a Build Your Dreamsnek, miután az amerikai vállalat utolsó, negyedik negyedéves jelentésében ázsiai riválisánál gyengébb számokat tett közzé. Dörzsölhetik a tenyerüket Szegeden. 

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

