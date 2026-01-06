A pénztárcájukkal szavaztak a magyarok: kiderült, melyik volt Magyarország kedvenc autója 2025-ben

Miközben továbbra is a kis- és kompakt ferdehátú autók dominálják Európa útjait, az SUV-ok (sport haszon- vagy szabadidőjármű) száma jelentősen megnőtt a kontinensen az elmúlt egy évtizedben. Magyarországon sincs ez másképp, olyannyira, hogy jelenleg a legnépszerűbb kategória nálunk az úgynevezett B-SUV.

A magyarok kedvenc autója 2025-ben a Suzuki S-Cross lett / Fotó: Magyar Suzuki

Esztergomi modell lett a magyarok kedvenc autója 2025-ben

A mértékadó Datahouse jelentése szerint a magyar újautó-piacon 129 440 darab kocsi talált gazdára 2025-ben, ami a 2024-es 121 609-hez képest 6,44 százalékos emelkedés. Ahogy az elején említettük, a szegmenseket illetően a B-SUV-ok vitték a prímet, a márkákat illetően pedig a Suzuki dominált. A versenyt az S-Crossuk nyerte, míg a másik esztergomi gyártású példányuk, a Vitara a harmadik helyre futott be – közéjük ékelődött be a Skoda Octavia.