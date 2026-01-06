Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar nemzet mandiner hvg telex 444 orbán viktor

Orbán Viktor év eleji nemzetközi sajtótájékoztatója a magyar médiában

2026. január 06. 16:59

Elemzésünkben nyolc online hírportál – a Mandiner, a Telex, az Index, a 444, a Magyar Nemzet, a 24.hu, a Pesti Srácok és a HVG cikkeit elemezzük.

2026. január 06. 16:59
null
Csapó Márton
Transzparens Újságírásért

„Orbán Viktor rendhagyó módon januárban tartotta meg szokásos nemzetközi sajtótájékoztatóját, amelyre ezúttal december helyett az év elején került sor. Az eseményen egyszerre kerültek napirendre belpolitikai és külpolitikai kérdések. A sajtótájékoztató nemzetközi jellegét erősítette Nicolás Maduro nemrég történt elfogásának értelmezése és az Európai Unióról szóló kijelentések sora. Elemzésünkben nyolc online hírportál – a Mandiner, a Telex, az Index, a 444, a Magyar Nemzet, a 24.hu, a Pesti Srácok és a HVG cikkeit elemezzük.

A Telex beszámolója az ellenzéki sajtóra jellemző kritikus hangvételt üti meg. Már a cím is a politikai megosztottságra fókuszál, és a cikk elején felidézi a szerkesztőség korábbi kizárását a kérdezésből. A tudósítás rendszeresen visszautal a kormány számára kellemetlen ügyekre – uniós forrásvesztésre, vagyonosodási kérdésekre, a Beneš-dekrétumok körüli tiltakozásra –, miközben provokatív alcímekkel karikírozza ki a miniszterelnök mondatait. A hangsúly nem az esemény folyamatosságán, hanem az ellentmondásokon és konfliktusokon van.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Az Index távolságtartó, eseménykövető formában számol be a sajtótájékoztatóról. A cikk folyamatosan frissülő élő cikkben vezeti végig az olvasót a miniszterelnök megszólalásain, és elsősorban a főbb kijelentésekre koncentrál. Az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi segítséget »átverésként« bemutató álláspont, az EU jövőjéről szóló gondolatok és a Beneš-dekrétumok kapcsán megfogalmazott óvatosság mind külön alcímeket kapnak. A lap ritkán minősít, inkább kontextust ad az elhangzottakhoz.

A Mandiner tudósítása egyértelműen támogató.. Cikkük a miniszterelnök által felvázolt történelmi keretbe helyezi az eseményt: Donald Trump megválasztásával új korszak kezdődik, a liberális világrend lezárul, és a nemzetek politikája kerül előtérbe. Kiemelt hangsúlyt kap Magyarország eltérő álláspontja az uniós energiapolitikával szemben, valamint az, hogy a kormány célja a gazdasági növekedés fenntartása és a béke melletti kiállás. A venezuelai eseményeket lehetőségként értelmezi, az EU-val fennálló vitákban pedig következetesen a kormány álláspontját közvetíti.

A 444 tudósítása markánsan kritikus hangvételű, már a címben a miniszterelnök családjának vagyonosodását helyezi előtérbe. A cikk hangsúlyozza, hogy hosszú idő után kaptak ismét lehetőséget kérdezni, és részletesen elemzi, ha a válaszok megkerülik a kérdést. Az alcímek ironikusak, gyakran minősítőek, a migrációtól a családpolitikáig több témát kritikai keretben tárgyalnak. A hangsúly azon van, hogy mely kérdések maradtak megválaszolatlanul, és hol érzékelhető politikai kommunikációs stratégia.

A Magyar Nemzet  a kormánnyal szimpatizáló sajtón belül is az egyik leginkább támogató összefoglalót közöl. A tudósítás a kormányzati üzeneteket emeli ki: a migráció teljes elutasítását, a családtámogatások bővítését és az európai demokrácia válságáról szóló értelmezést. Magyarországot mint »mintademokráciát« állítja szembe az európai példákkal, és a sajtótájékoztatót a józan ész politikájaként keretezi. Kritikus elemek alig jelennek meg.

A 24.hu  elemzése következetesen kritikus, és rendszeresen visszautal a korábbi ígéretek elmaradására. A lap hangsúlyozza saját távolmaradását a kormányzati sajtótájékoztatóktól, miközben részletesen idézi az elhangzottakat. Kiemelt téma a venezuelai események energiapiaci értelmezése, a sorkötelezettség kérdése és a Szőlő utcai ügy politikai felelőssége. A cikk szerint több kérdésben a miniszterelnök megkerülő válaszokat adott, különösen a családi vagyonosodás ügyében.

A Pesti Srácok  tudósítása egyértelműen pozitív hangvételű, a miniszterelnök gondolatait történelmi fordulópontként értelmezi. A »nemzetek korszakának« eljövetelét hangsúlyozza, és a migráció elutasítását, valamint az ukrán kölcsön kritikáját emeli ki. A cikk a közelgő politikai döntések súlyát hangsúlyozza, és a beszédet iránymutatásként értelmezi a bizonytalan nemzetközi környezetben.

A HVG beszámolója elemző, kritikus keretben mozog. Már a bevezetőben jelzi, hogy az esemény ritka alkalom a független sajtó számára a kérdezésre. A cikk visszautal az előző évek gazdasági ígéreteire, majd részletesen foglalkozik Venezuelával, az orosz–ukrán háború megítélésével és a Szőlő utcai üggyel. Kiemeli azokat a pontokat, ahol a miniszterelnök szerintük nem nevezett meg politikai felelőst, illetve ahol ellentmondások érzékelhetők.

A nyolc vizsgált portál tudósításai jól mutatják, hogy ugyanarról az eseményről mennyire eltérő hangsúlyokkal és értelmezési keretekkel számol be a jobboldali és az ellenzéki sajtó. Míg az előbbiek elsősorban megerősítik a miniszterelnök által felvázolt narratívát – béke, szuverenitás, gazdasági stabilitás –, addig az utóbbiak a vitás pontokra, a megválaszolatlan kérdésekre és az ellentmondásokra koncentrálnak. A sajtótájékoztató így nemcsak politikai üzenetek fóruma volt, hanem jól érzékeltette azt is, miként rajzolódnak ki a magyar nyilvánosságban a politikai törésvonalak.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Transzparens Újságírásért

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
catalina11
2026. január 06. 18:06
A HVG beszámolója elemző, kritikus keretben mozog. Már a bevezetőben jelzi, hogy az esemény ritka alkalom a független sajtó számára a kérdezésre. " Független? Ez vicc? továbbá rendszeres részvevők Kormányinfókon, ahol akármit kérdezhetnek. Jut eszembe, miért nem kérdezik Magyar Pétert mondjuk a migrációról, genderről, háborúról. Függetlenül!
Válasz erre
0
0
Héja
2026. január 06. 17:35
A Telex egy hírszegény, szar portál.
Válasz erre
1
0
csulak
2026. január 06. 17:07
SOHA TOBBE BALOLDALT ! Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!