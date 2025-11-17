Lázár János befűtötte a kazánt Strabag-ügyben: gyökeres változások jönnek Magyarországon

Lázár János nem teketóriázott: már be is nyújtotta a közbeszerzési törvény módosítását
A törvénymódosítás élesedése negatívan érintheti a Strabagot.
Ezentúl a minőségi hiányosságoknak következményei lesznek.
„A Strabag marad, mások is maradnak, csak be kell tartani a játékszabályokat” – fogalmazott Lázár János, miután a Gazdasági Bizottság hétfőn napirendre vette az építési és közlekedési miniszter által benyújtott törvénymódosítást.
A tervezet különlegessége, hogy a már folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokra is kiterjedne, és kimondaná: állami építési beruházásokban csak azok a vállalatok vehetnek részt, amelyek folyamatosan teljesítik jótállási kötelezettségeiket.
Lázár János rámutatott:
Aki az államnak dolgozik, annak kiváló műszaki tartalommal és megfizethető áron kell szolgáltatnia”.
Hozzátette, hogy a minőségi hiányosságoknak következményei lesznek. A jövőben kizárnák a közbeszerzésekből azokat a cégeket, amelyek hibás teljesítést nyújtanak és nem javítják ki a problémákat. Emellett a kormány nem hajlandó 10 százaléknál magasabb profitot elismerni – sem a Strabag, sem más vállalatok esetében.
A miniszter példaként említette, hogy jelenleg párhuzamosan folynak viták a Strabaggal és a magyar V-híddal: előbbivel az M30-as autópálya hibáinak javítása, utóbbival pedig a nyereséghatár betartása miatt.
Akár külföldi, akár magyar cégről van szó, a lényeg, hogy jó és megfizethető munkát végezzenek”
– összegzett Lázár János.
A tárcavezető korábbi ígéretéhez híven november 4-én benyújtotta a közbeszerzési törvény módosítását. A javaslat célja, hogy azok a gazdasági társaságok – és kapcsolt vállalkozásaik –, amelyek súlyosan megszegik a szerződéseiket vagy nem tesznek eleget jótállási kötelezettségeiknek, a jövőben ne szerepelhessenek fővállalkozóként, alvállalkozóként vagy erőforrást biztosító szervezetként állami építési projektekben.
Ezt is ajánljuk a témában
A törvénymódosítás élesedése negatívan érintheti a Strabagot.
Nyitókép: ALEXANDER KLEIN / AFP
***