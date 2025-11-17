Ft
m30 Gazdasági Bizottság V-híd Strabag Lázár János autópálya

Lázár János befűtötte a kazánt Strabag-ügyben: gyökeres változások jönnek Magyarországon

2025. november 17. 16:12

Ezentúl a minőségi hiányosságoknak következményei lesznek.

2025. november 17. 16:12
null

„A Strabag marad, mások is maradnak, csak be kell tartani a játékszabályokat” – fogalmazott Lázár János, miután a Gazdasági Bizottság hétfőn napirendre vette az építési és közlekedési miniszter által benyújtott törvénymódosítást.

A tervezet különlegessége, hogy a már folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokra is kiterjedne, és kimondaná: állami építési beruházásokban csak azok a vállalatok vehetnek részt, amelyek folyamatosan teljesítik jótállási kötelezettségeiket.

Lázár János rámutatott: 

Aki az államnak dolgozik, annak kiváló műszaki tartalommal és megfizethető áron kell szolgáltatnia”.

Hozzátette, hogy a minőségi hiányosságoknak következményei lesznek. A jövőben kizárnák a közbeszerzésekből azokat a cégeket, amelyek hibás teljesítést nyújtanak és nem javítják ki a problémákat. Emellett a kormány nem hajlandó 10 százaléknál magasabb profitot elismerni – sem a Strabag, sem más vállalatok esetében.

A miniszter példaként említette, hogy jelenleg párhuzamosan folynak viták a Strabaggal és a magyar V-híddal: előbbivel az M30-as autópálya hibáinak javítása, utóbbival pedig a nyereséghatár betartása miatt.

Akár külföldi, akár magyar cégről van szó, a lényeg, hogy jó és megfizethető munkát végezzenek” 

– összegzett Lázár János.

A tárcavezető korábbi ígéretéhez híven november 4-én benyújtotta a közbeszerzési törvény módosítását. A javaslat célja, hogy azok a gazdasági társaságok – és kapcsolt vállalkozásaik –, amelyek súlyosan megszegik a szerződéseiket vagy nem tesznek eleget jótállási kötelezettségeiknek, a jövőben ne szerepelhessenek fővállalkozóként, alvállalkozóként vagy erőforrást biztosító szervezetként állami építési projektekben.

Nyitókép: ALEXANDER KLEIN / AFP

***

jetilovag
2025. november 17. 16:55
Jani?.....mé nem csináltok egy szuper állami út és vasút építő csapatot szuper gépperkkal???...ez az egyetlen megoldás arra, hogy gyorsan, kis költséggel kiválló út és vasút építést csináljatok!.........
tapir32
2025. november 17. 16:20
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. Magas inflációt. Magas munkanélküliséget A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Nyugdíjak megadóztatását. A háború támogatását. Szavazz a nyomorra!
hidegenhagy
2025. november 17. 16:17
Helyes.
nyugalom
2025. november 17. 16:16
Nagyon helyes!
