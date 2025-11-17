Lázár János befűtötte a kazánt Strabag-ügyben: gyökeres változások jönnek Magyarországon

„A Strabag marad, mások is maradnak, csak be kell tartani a játékszabályokat” – fogalmazott Lázár János, miután a Gazdasági Bizottság hétfőn napirendre vette az építési és közlekedési miniszter által benyújtott törvénymódosítást.

A tervezet különlegessége, hogy a már folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokra is kiterjedne, és kimondaná: állami építési beruházásokban csak azok a vállalatok vehetnek részt, amelyek folyamatosan teljesítik jótállási kötelezettségeiket.

Lázár János rámutatott:

Aki az államnak dolgozik, annak kiváló műszaki tartalommal és megfizethető áron kell szolgáltatnia”.

Hozzátette, hogy a minőségi hiányosságoknak következményei lesznek. A jövőben kizárnák a közbeszerzésekből azokat a cégeket, amelyek hibás teljesítést nyújtanak és nem javítják ki a problémákat. Emellett a kormány nem hajlandó 10 százaléknál magasabb profitot elismerni – sem a Strabag, sem más vállalatok esetében.