Az átadások éve lesz 2026: ezek a beruházások teszik könnyebbé az életünket

2025. december 29. 13:05

Az ország keleti és északi régióiban új gyorsforgalmi útszakaszok nyílnak meg jövőre.

2025. december 29. 13:05
Bár eddig úgy tűnt, hogy véget ért a magyar autópálya- és autóút-építési hullám, valójában 2026 is az átadások éve lesz: az ország keleti és északi régióiban új gyorsforgalmi szakaszok nyílnak meg, az M49‑es, M100‑as, M1-es és M4‑es projektek pedig majd egyszerre teszik kényelmesebbé, biztonságosabbá és modernebbé a hazai közlekedést – írja a Világgazdaság. Több fontos szakasz átadása mellett új projektek is indulnak, a meglévő beruházásokon pedig jövőre indul el a munka legfontosabb része.

Az M49‑es gyorsforgalmi út az ország északkeleti részén hoz létre hosszú ideje hiányzó gyorsforgalmi kapcsolatot Románia felé. A Duna Aszfalt látványos ütemben dolgozik a Mátészalka–Ököritófülpös szakaszon, ahol már felfestett burkolat és aszfaltozás is látható. Az új sztráda hiánypótló szerepet tölt be, hiszen a térség eddig gyorsforgalmi kapcsolat nélkül maradt, és most az M3‑as autópályát köti össze közvetlenül a román határ közelében lévő Szatmárnémetivel, Csengeren át.

Gyakorlatilag elkészült az első 10 kilométeren az M49-es. A Mátészalka–Ököritófülpös szakasz keleti részén már a befejező munkák zajlanak.

Az egyik legfontosabb mérföldkő az M4-es autóút 34 kilométeres szakasza, amely Törökszentmiklós és Kisújszállás között készült el. A beruházást december végén ünnepélyesen átadták – meghaladva az eredeti ütemtervet – így ez a szakasz hivatalosan már forgalomba állt, de 2026 lesz az első teljes év, amikor az infrastruktúra ténylegesen közlekedők rendelkezésére áll. 

Az M1‑es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszának hatalmas bővítése a modern hazai közlekedés egyik legnagyobb fejlesztése lesz: az út 2-szer 2 sávból 2-szer 3 sávossá válik, intelligens forgalomirányítással és a pihenőhelyek korszerűsítésével együtt.

Az M1-es Budapest-Győr szakaszának átépítésén éjjel-nappal dolgoznak.

A 2025 szeptemberében elindított projekt kiváló ütemben halad, és várhatóan 2026-ban végzik el rajta a legfontosabb munkálatokat. A fejlesztés több fázisban éri el a teljesen háromsávos állapotot, és 2028–2029 körül várható a beruházás lezárása.

Az M100-as projekt célja, hogy Esztergomot közvetlenül is bekapcsolja az M1‑es hálózatba. Bár a teljes átadás inkább a későbbi évekre várható, 2026 tavaszán már elindulhatnak az építési munkálatok, és a kivitelezés különböző ütemei.

Ez az útszakasz nem csupán egy egyszerű bekötő út lesz: már az előkészítő munkák során meg kell teremteni például egy új Duna‑hídhoz kapcsolódó csomópontokat is, ami komoly mérnöki kihívás.

Jövőre nem feltétlenül az „áttörések évét” fogja átélni a magyar közlekedés, hatalmas új hálózatokkal: több fejlesztés már régebben elindult, vagy nem egyetlen dátumhoz kötődik. 

Viszont az átadott új szakaszok és az elinduló építkezések miatt az autózás Magyarországon valóban új szintre fog lépni – értékelte a Világgazdaság.

Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

Medici
2025. december 29. 13:55 Szerkesztve
Nem mondom, hogy ez nem jó, ugyanakkor én a vasúti hálózat fejlesztését favorizálom. Legalább a fővonalakon 200 km/h sebességű vonatokkal.
csulak
2025. december 29. 13:48
es ezt SE a baloldalnak koszonhetjuk !
mindenOK
2025. december 29. 13:26
derék!!!!!!!................
coyote-0
2025. december 29. 13:26 Szerkesztve
Egyik szemem sír, a másik nevet, mert szerintem erőn felül költ az állam autópályákra. Bármelyik közép-európai országnál hosszabb a hálózat és ezt sajnos nem bírja fenntartani a befolyt útdíj, ezért kellett koncesszorokat bevonni és hitelből elvégeztetni az évtizedes lemaradásokat az felújításban és a fejlesztésben. A befolyt útdíj nagy része meg megy a koncesszoroknak a törlesztésre és továbbra sem jut elég pénz a lelakott és korszerűtlen alsóbbrendű hálózatra.
