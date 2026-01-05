Ezzel az emberrel nem lehet tárgyalni! Trumpnak elege lett Maduro táncos videóiból

A Wall Street Journal részletes cikket adott ki arról, mi volt az előzménye a venezuleai akciónak.

Mint írják alig hat hónappal azelőtt, hogy csapatokat küldött volna Venezuelába Nicolás Maduro elnök elfogására, Trump elnök megállapodást akart kötni Maduróval, nem pedig erőszakkal eltávolítani őt a hatalomból.