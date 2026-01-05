Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Nicolás Maduro Venezuela Donald Trump

Ezzel az emberrel nem lehet tárgyalni! Trumpnak elege lett Maduro táncos videóiból

2026. január 05. 12:59

Az amerikai elnök sokáig húzódozott a katonai akciótól, de miután a diktátor gúnyosan reagált a felszólításokra és fenyegetésekre a beavatkozás mellett döntött.

2026. január 05. 12:59
null

A Wall Street Journal részletes cikket adott ki arról, mi volt az előzménye a venezuleai akciónak. 

Mint írják alig hat hónappal azelőtt, hogy csapatokat küldött volna Venezuelába Nicolás Maduro elnök elfogására, Trump elnök megállapodást akart kötni Maduróval, nem pedig erőszakkal eltávolítani őt a hatalomból.

Egy júliusi találkozón az Ovális Irodában Trump azt mondta tanácsadóinak, hogy továbbra is tárgyalni szeretne Maduro rezsimjével, hogy megállapodást érjen el, amelyben elsőbbséget biztosít az amerikai olajcégeknek, amelyek venezuelai nyersolajat akarnak kitermelni.

Marco Rubio külügyminiszter intette őt attól, hogy bízzon Maduróban, és úgy vélte, hogy az olajbevételek megerősítik a rezsimjét, ezért ellenezte ezt a megközelítést. De Trump, a megbeszélésről tájékoztatott emberek szerint, azt mondta, hogy megállapodást akar: „Az én módszerem szerint fogjuk csinálni.”

December végén az elnök a katonai beavatkozás mellett döntött, mert elege lett a Madurót amnesztia fejében távozásra ösztönző ismételt kísérletekből.

Trump második ciklusában Venezuela váratlanul a prioritásainak találkozási pontjává vált – tömeges deportálások, kábítószer-kereskedelem, az ország hatalmas olaj- és ásványi kincsek iránti vonzereje, valamint Rubio, a kubai bevándorlók fia és más republikánusok régóta tartó törekvése a brutális rezsim megbuktatására.

Trump egyértelművé tette, hogy a demokratikus átmenet előmozdítása helyett inkább az Amerika elsőként programjának megfelelő alkuk érdeklik, beleértve a deportálásokkal kapcsolatos együttműködést és a kedvező olajüzleteket. 

Végül Rubio és Trump többi harcias tanácsadója került ki győztesen, miután meggyőzték az elnököt, hogy Maduro egy kábítószer-kereskedő terrorista, aki önként nem fogja átadni a hatalmat.

Maduro a maga részéről Trump nyomásgyakorlását blöffnek tekintette, a rezsimhez közeli volt tanácsadók és üzletemberek szerint.

 „Donald Trump elnök úr, óvatosnak kell lennie, mert Marco Rubio vérrel akarja bemocskolni a kezét” – mondta szeptemberben, és az Egyesült Államok nyomását a ország erőforrásainak megszerzésére irányuló kísérletnek minősítette.

Maduro olyan videókat posztolt, amelyekben táncolt és énekelt ünnepi rendezvényeken, miközben törött angolsággal azt mondta az amerikaiaknak, hogy békét akar, és „don't worry, be happy”. Trump a tanácsadóinak kifejezte frusztrációját a videókkal kapcsolatban, és tanácsadóinak azt mondta, hogy szerinte Maduro nem beszél komolyan. 

December 23-án Maduro elutasította azt, amiről nem tudta, hogy az lesz az utolsó ajánlat a hivatalából való távozásra. Ahelyett, hogy családjával együtt száműzetésben élte volna hátralévő napjait, egy helikopter Caracasból az Egyesült Államok őrizetébe szállította őt és feleségét.

Nyitókép: Orangel HERNANDEZ / AFP  

Összesen 4 komment

pollip
2026. január 05. 14:00
Maduro, Gyurcsány, Zelenszkij, Magyar Péter.........
blackorion
2026. január 05. 13:53
tenor.com/hu/view/trump-trump-dance-trump-dancing-party-time-oh-yeah-gif-5344070769048991943
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2026. január 05. 13:37 Szerkesztve
TRUMP EGY NARCISZTIKUS HÜLYE FASZ, MIATTA KEZDEK ELFORDULNI ORBÁNTÓL (A SITH LOVAG ÉS A PADVANJA) ---KEZD ELEGEM LENNI AZ EGÉSZBŐL A 15 ÉVI SZABADSÁGHARCOLÁSBÓL--- LÉPJÜNK KI, VAGY ÁLLJUNK BE A SORBA- DE ORBÁN AKKOR IS ILYEN VOLT AMIKOR EGYÜTT JÁRTUNK A TELEKIBE -ÁLLANDÓAN AZ OKOS LÁNYT JÁTSZOTTA-HOZTAM IS AJÁNDÉKOT MEG NEM IS KIÁLLTAM VALAMIÉRT MEG NEM IS. MOST IS KUSSOL - AMERIKA AZ ÓRIÁSKÍGYÓ ÖLELÉSE -- EL IS KAPCSOLTAM A SAJTÓTÁJÉKOZTATÓRÓL --- ELEGEM LETT. KEZDEM ÚGY ÉREZNI, HOGY A NEMZETI KONZULTÁCIÓ IS A FELELŐSSÉG LERÁZÁSÁRÓL SZÓL ÉS NEM AZ ÉN VAGY SOK MILLIÓ EMBER VÉLEMÉNYEMRŐL ELEGEM VAN
johannluipigus
2026. január 05. 13:07
Na jó, a kazár majommal lehet tárgyalni? A kis buzi naponta csinál hülyét Trump elnök úrból és az EU-ból.
