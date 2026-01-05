Ezzel az emberrel nem lehet tárgyalni! Trumpnak elege lett Maduro táncos videóiból

Ez gyors volt: Maduro elfogását Trump megbuktatására használnák egyes demokraták
A demokraták felháborodtak, amiért a Trump adminisztráció a Kongresszus előzetes értesítése nélkül fogdta el Nicolás Maduro venezuelai diktátort.
Az amerikai elnök sokáig húzódozott a katonai akciótól, de miután a diktátor gúnyosan reagált a felszólításokra és fenyegetésekre a beavatkozás mellett döntött.
A Wall Street Journal részletes cikket adott ki arról, mi volt az előzménye a venezuleai akciónak.
Mint írják alig hat hónappal azelőtt, hogy csapatokat küldött volna Venezuelába Nicolás Maduro elnök elfogására, Trump elnök megállapodást akart kötni Maduróval, nem pedig erőszakkal eltávolítani őt a hatalomból.
Egy júliusi találkozón az Ovális Irodában Trump azt mondta tanácsadóinak, hogy továbbra is tárgyalni szeretne Maduro rezsimjével, hogy megállapodást érjen el, amelyben elsőbbséget biztosít az amerikai olajcégeknek, amelyek venezuelai nyersolajat akarnak kitermelni.
Marco Rubio külügyminiszter intette őt attól, hogy bízzon Maduróban, és úgy vélte, hogy az olajbevételek megerősítik a rezsimjét, ezért ellenezte ezt a megközelítést. De Trump, a megbeszélésről tájékoztatott emberek szerint, azt mondta, hogy megállapodást akar: „Az én módszerem szerint fogjuk csinálni.”
December végén az elnök a katonai beavatkozás mellett döntött, mert elege lett a Madurót amnesztia fejében távozásra ösztönző ismételt kísérletekből.
Trump második ciklusában Venezuela váratlanul a prioritásainak találkozási pontjává vált – tömeges deportálások, kábítószer-kereskedelem, az ország hatalmas olaj- és ásványi kincsek iránti vonzereje, valamint Rubio, a kubai bevándorlók fia és más republikánusok régóta tartó törekvése a brutális rezsim megbuktatására.
Trump egyértelművé tette, hogy a demokratikus átmenet előmozdítása helyett inkább az Amerika elsőként programjának megfelelő alkuk érdeklik, beleértve a deportálásokkal kapcsolatos együttműködést és a kedvező olajüzleteket.
Végül Rubio és Trump többi harcias tanácsadója került ki győztesen, miután meggyőzték az elnököt, hogy Maduro egy kábítószer-kereskedő terrorista, aki önként nem fogja átadni a hatalmat.
Maduro a maga részéről Trump nyomásgyakorlását blöffnek tekintette, a rezsimhez közeli volt tanácsadók és üzletemberek szerint.
„Donald Trump elnök úr, óvatosnak kell lennie, mert Marco Rubio vérrel akarja bemocskolni a kezét” – mondta szeptemberben, és az Egyesült Államok nyomását a ország erőforrásainak megszerzésére irányuló kísérletnek minősítette.
Maduro olyan videókat posztolt, amelyekben táncolt és énekelt ünnepi rendezvényeken, miközben törött angolsággal azt mondta az amerikaiaknak, hogy békét akar, és „don't worry, be happy”. Trump a tanácsadóinak kifejezte frusztrációját a videókkal kapcsolatban, és tanácsadóinak azt mondta, hogy szerinte Maduro nem beszél komolyan.
December 23-án Maduro elutasította azt, amiről nem tudta, hogy az lesz az utolsó ajánlat a hivatalából való távozásra. Ahelyett, hogy családjával együtt száműzetésben élte volna hátralévő napjait, egy helikopter Caracasból az Egyesült Államok őrizetébe szállította őt és feleségét.
