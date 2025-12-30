Ft
Mert nagyot álmodni Románia: uniós forrásokból hozzálátnak megépíteni az első pár kilométer autópályát

2025. december 30. 16:02

Minden követ megmozgatnak a siker érdekében.

2025. december 30. 16:02
null

Meghirdették a közbeszerzési eljárást a romániai A8-as autósztráda új szakaszára, a Targu Neamt-Iasi-Ungheni szakaszra – írja a román közúti infrastruktúra fejlesztéséért felelős állami vállalat (CNIR) közleménye alapján az economedia.ro.

A Marosvásárhelytől induló, a Székelyföld északi részét átszelő A8-as autópálya

új 15,5 kilométeres szakaszának végpontja a Moldova Köztársaság területén fekvő Ungheni városa lesz.

A beruházás becsült költsége 4,7 milliárd lej, amit az uniós SAFE program keretében fognak finanszírozni. „Románia meg fogja építeni, uniós alapokból, az első pár kilométer autópályát Moldova Köztársaság területén. Ugyanazon szerződés keretében a kivitelező megépíti az Ungheni-Chisinau autópálya első 5 kilométerét a Prut hídja és Ungheni körgyűrűje között” – nyilatkozta Horatiu Cosma, a bukaresti szállításügyi minisztérium államtitkára.

A kivitelezőnek 10 hónap áll majd rendelkezésére a tervezésre, és 36 hónap a munkálatok elvégzésére.

Az A8-as autópálya többi szakaszának már lezárult a közbeszerzési eljárása, Marosvásárhely és Nyárádszereda között pedig elkezdődtek a munkálatok.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Daniel MIHAILESCU

csulak
2025. december 30. 16:12
barcsak sose epulne meg ez az autopalya
0
1
canadian-deplorable
2025. december 30. 16:10
Még egy sík hülye Mandi cikk, a Mandi olvasógárdájának átlagos intelligencia szintjét megcélozva: "hozzálátnak megépíteni az első pár kilométer autópályát" Úgy beállítva, mintha Romániának még nem lennének autópályái. Pedig már 10 éve is vezettem erdélyi autópályán és azóta már épült több is. Lásd A1 (Bukarest-Nădlac), A2 (Bukarest-Konstanca), A3 (Bukarest-Borș) autópályák, a Bukarestet körülvevő új A0 körgyűrű, valamint gyorsforgalmi utak (DEx), amelyek jelentős szakaszai elkészültek, és sok további építés alatt áll.
2
2
