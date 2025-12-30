Mert nagyot álmodni Románia: uniós forrásokból hozzálátnak megépíteni az első pár kilométer autópályát

új 15,5 kilométeres szakaszának végpontja a Moldova Köztársaság területén fekvő Ungheni városa lesz.

A beruházás becsült költsége 4,7 milliárd lej, amit az uniós SAFE program keretében fognak finanszírozni. „Románia meg fogja építeni, uniós alapokból, az első pár kilométer autópályát Moldova Köztársaság területén. Ugyanazon szerződés keretében a kivitelező megépíti az Ungheni-Chisinau autópálya első 5 kilométerét a Prut hídja és Ungheni körgyűrűje között” – nyilatkozta Horatiu Cosma, a bukaresti szállításügyi minisztérium államtitkára.