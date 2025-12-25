Kíméletlenül őszinte volt Lázár: ezekre a politikusokra nem lesz szükség Magyarországon (Videó)

Átlépte a százezres nézettséget a Lázár Jánossal készült Hotel Lentulai
Lentulai Krisztián kérdezte a minisztert.
Nem finomkodott a miniszter.
Lázár János építési és beruházási miniszter Lentulai Krisztián vendége volt a Hotel Lentulaiban, ahol a politika jövője is szóba került. A miniszter kérdésre válaszolva elmondta, nem azért van a politikában, hogy barátokat szerezzen.
Úgy folytatta:
a régi politikai elit Fideszen belül és Fideszen kívül is nagy bajban van, mert az új politikában nem lesz rájuk szükség.
Majd hozzátette, hogy teljesen új világ kezdődik, és rengeteg tabu kérdés fog előkerülni a következő tíz évben, ami borzolni fogja a politikai osztály kedélyét.
Lázár szerint a demokratikus intézményrendszer, amiben az elmúlt 30-40 évben éltek az emberek nem képes kiszolgálni a választói igényeket.
A miniszter példaként Németországot hozta fel, ahol az emberek egy erős vezetőt szeretnének, de az intézményrendszer nem engedi meg ezt. A miniszter szerint azért sikeres Trump, mert kiszolgálja az emberek akaratát.
