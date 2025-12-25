Kíméletlenül őszinte volt Lázár: ezekre a politikusokra nem lesz szükség Magyarországon (Videó)

Majd hozzátette, hogy teljesen új világ kezdődik, és rengeteg tabu kérdés fog előkerülni a következő tíz évben, ami borzolni fogja a politikai osztály kedélyét.

Lázár szerint a demokratikus intézményrendszer, amiben az elmúlt 30-40 évben éltek az emberek nem képes kiszolgálni a választói igényeket.

A miniszter példaként Németországot hozta fel, ahol az emberek egy erős vezetőt szeretnének, de az intézményrendszer nem engedi meg ezt. A miniszter szerint azért sikeres Trump, mert kiszolgálja az emberek akaratát.

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala