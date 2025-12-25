Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
12. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Lentulai Krisztián Lázár János politika miniszter

Kíméletlenül őszinte volt Lázár: ezekre a politikusokra nem lesz szükség Magyarországon (Videó)

2025. december 25. 12:58

Nem finomkodott a miniszter.

2025. december 25. 12:58
null

Lázár János építési és beruházási miniszter Lentulai Krisztián vendége volt a Hotel Lentulaiban, ahol a politika jövője is szóba került. A miniszter kérdésre válaszolva elmondta, nem azért van a politikában, hogy barátokat szerezzen. 

Ezt is ajánljuk a témában

Úgy folytatta: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
Tovább a cikkhezchevron

a régi politikai elit Fideszen belül és Fideszen kívül is nagy bajban van, mert az új politikában nem lesz rájuk szükség.

Majd hozzátette, hogy teljesen új világ kezdődik, és rengeteg tabu kérdés fog előkerülni a következő tíz évben, ami borzolni fogja a politikai osztály kedélyét. 

Lázár szerint a demokratikus intézményrendszer, amiben az elmúlt 30-40 évben éltek az emberek nem képes kiszolgálni a választói igényeket. 

A miniszter példaként Németországot hozta fel, ahol az emberek egy erős vezetőt szeretnének, de az intézményrendszer nem engedi meg ezt. A miniszter szerint azért sikeres Trump, mert kiszolgálja az emberek akaratát.

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasputin
2025. december 25. 13:57
a régi politikai elit Fideszen belül és Fideszen kívül is nagy bajban van, mert az új politikában nem lesz rájuk szükség. A régi politikai elit a fideszen belül Orbán Kövér Áder Szájer Kósa Dajcs
Válasz erre
2
1
Tegnap
2025. december 25. 13:49
zolcsi-2 2025. december 25. 13:41 Na, tiszafos, mivel van tele a poloska slimfitje ? Az agyhalott, selejt fajtáddal. Más néven egy nagy vödör fossal.
Válasz erre
0
0
zolcsi-2
2025. december 25. 13:41
Hát ha a szart fosra akarjátok cserélni akkor vedd át a gazdád helyét👌👏🤣
Válasz erre
3
3
Burg_kastL71-C
•••
2025. december 25. 13:17 Szerkesztve
Tehát akkor előkerül végre a Nagy seprő. Épp ideje lesz a megtisztulásnak, mert majdnem rámegy / ráment az ország. Bizonyos fokú belső szétesés miatt, -- az ellenőrzés elmaradása -- zászlót tudott bontani Magyarországon egy nagy KALÓZHAJÓ, a mindenre elszánt, most már vérszomjas martalócaival, akik mint anno, leadNÁK az országból összerabolt vagyon jó részét a Birodalomnak, akik támogatják őket a Háttérből. Ezt a hajót, mint a " ti-sza SZIGETI VESZEDELMET " mindenféleképpen meg kell semmisíteni a választásokon.
Válasz erre
6
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!