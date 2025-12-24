Átlépte a százezres nézettséget a Lázár Jánossal készült Hotel Lentulai

„800 milliárd dollár” – Zelenszkij bemondta a horrorisztikus végösszeget, aztán jött a feketeleves Európának

Az ukrán elnök nem finomkodott: a háborús kár csillagászati, és már a pénzbehajtást tervezik. Ám a legmegdöbbentőbbet a végére hagyta: nyíltan közölte, hogy a Brüsszeltől kapott 90 milliárdos gigahitelt csak egyetlen esetben fizetik vissza – ha Oroszország fizet jóvátételt. A képlet egyszerű: ha Moszkva nem fizet, Európa futhat a pénze után.