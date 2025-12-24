Ft
12. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Lentulai Krisztián Magyar Péter Lázár János

Átlépte a százezres nézettséget a Lázár Jánossal készült Hotel Lentulai

2025. december 24. 11:55

Az adásban Lentulai Krisztián kérdéseire Lázár János beszélt a politikai kommunikáció átalakulásáról, a Lázárinfo tapasztalatairól, a kegyelmi botrány következményeiről, valamint Magyar Péter politikai szerepéről.

2025. december 24. 11:55
null

A beszélgetés rövid idő alatt vált az egyik legtöbbet nézett politikai tartalommá a Mandiner YouTube-csatornáján.

Az adásban Lentulai Krisztián kérdéseire Lázár János beszélt a politikai kommunikáció átalakulásáról, a Lázárinfo tapasztalatairól, a kegyelmi botrány következményeiről, valamint Magyar Péter politikai szerepéről. 

Nézze meg a beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

Syr Wullam
2025. december 24. 12:54
Kövér mellett a másik nagy kedvencem. Mármint Lázár. 😏
pcato100
2025. december 24. 12:31
Nagyon bírom Lázárt! Komoly miniszterelnök aspiráns! 100 ezres határátlépés? A Rónai-Orbán 1,1 milliós nézettséget mikor fogja elérni? Kedvelem Lentulait, de az utóbbi időben kissé nagy lett arca! Krisztián, kicsit fogd vissza magad, ha lehet kérni! "Szerénység Virág, szerénység!"
jetilovag
2025. december 24. 12:12
Lázár Jani fasza gyerek..az is vót mindig....azon van hogy a Fideszt minél jobban megtisztítsa a beépülő liberálcionista tetvektől!...Kemény gyerek!...méltó utódja lehet Orbán Viktornak!...de...Morvai Krisztina se lenne rossz ha megnyernénk! ...ebben a kettőben látok potenciális vezér alakokat!...Szíjjártó Peti nagyszerű külügyminiszter...Hajrá Fidesz!..Hajrá Főni!......
