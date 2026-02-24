A Qarabag-csoda csúnya vége: brutális kiütéssel búcsúzott a BL-től a Fradi legyőzője, a tavalyi döntős is kiesett

Szoboszlaiék után újabb angol csapat gázolt át a Fradi legyőzőjén
A szünet után egy kicsit visszavettek.
Óriási meglepetés a Bajnokok Ligája playoffkörében: a Bodö/Glimt idegenben is megverte az Internazionalét, a legutóbbi ezüstérmes így idén a 16 közé sem jutott be! A Fradit a BL-ből kiejtő Qarabag is kettős vereséggel búcsúzott, de így is minden elismerést megérdemel.
Kedd este négy párharcban is továbbjutót hirdettek a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának első körében, a nyolcaddöntőért folyó küzdelmekben. Az időben legkorábbi visszavágón a spanyol Atlético Madrid 1–1-es első félidő után végül sima 4–1-gyel jutott tovább a belga Club Brugge ellenében a múlt heti odavágó némileg meglepő 3–3-as végeredménye után. A Fradit augusztus végén a BL-től a selejtezősorozat utolsó körében 5–4-es összesítéssel elütő azeri Qarabagnak ellenben nem sikerült a csoda, sőt...
Mint ismert, a Qarabag a főtábla kivívása után abszolút várakozáson felül kezdett, legyőzte idegenben a Benficát és a Köbenhavn-t, a Chelsea ellen otthon ikszelt, és megfricskázta az Eintracht Frankfurtot is, így tíz pontot gyűjtve a 22. helyen továbbjutott. A Bajnokok Ligája-rájátszás első meccsén azonban hatalmas, 6–1-es pofonba szaladt bele saját közönsége előtt a Premier League-nagycsapat Newcastle ellen, és a kedd esti visszavágón nemhogy faragott volna valamicskét a hátrányából, de
már a 6. percben 2–0-ra égett!
Az azeriek kedden végül elkerülték a nagyobb zakót, csak 3–2-re kaptak ki, de így is 9–3-as összesítéssel búcsúztak a BL-től – más kérdés, hogy
az összképet, a nyár óta tartó menetelésüket tekintve egyáltalán nincs okuk a szégyenkezésre így sem.
A playoffkör egyik legnagyobb meglepetése a Bodö/Glimt Inter-verése volt múlt héten. A norvég kiscsapat erre kedd este rátett még egy lapáttal, hiszen a várakozásokkal ellentétben
Milánóban is legyőzte az előző kiírás döntősét: a 72. percben már 2–0-ra ment, végül egy gólt megőrzött előnyéből, így óriási meglepetésre 5–2-es összesítéssel búcsúztatta a legutóbbi ezüstérmest, amely így idén a legjobb 16 közé sem jutott be!
BAJNOKOK LIGÁJA
RÁJÁTSZÁS A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK
Atlético Madrid (spanyol)–Club Brugge (belga) 4–1 – továbbjutott: az Atlético, 7–4-es összesítéssel
Bayer Leverkusen (német)–Olympiakosz (görög) 0–0 – tj.: Leverkusen, 2–0
Internazionale (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) 1–2 – tj.: Bodö, 2–5
Newcastle United (angol)–Qarabag FK (azeri) 3–2 – tj.: Newcastle, 9–3
* * *
Nyitókép: MTI/AP/Luca Bruno