Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bodö/Glimt Qarabag Newcastle Inter Bajnokok Ligája

A Qarabag-csoda csúnya vége: brutális kiütéssel búcsúzott a BL-től a Fradi legyőzője, a tavalyi döntős is kiesett

2026. február 24. 23:02

Óriási meglepetés a Bajnokok Ligája playoffkörében: a Bodö/Glimt idegenben is megverte az Internazionalét, a legutóbbi ezüstérmes így idén a 16 közé sem jutott be! A Fradit a BL-ből kiejtő Qarabag is kettős vereséggel búcsúzott, de így is minden elismerést megérdemel.

2026. február 24. 23:02
null

Kedd este négy párharcban is továbbjutót hirdettek a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának első körében, a nyolcaddöntőért folyó küzdelmekben. Az időben legkorábbi visszavágón a spanyol Atlético Madrid 1–1-es első félidő után végül sima 4–1-gyel jutott tovább a belga Club Brugge ellenében a múlt heti odavágó némileg meglepő 3–3-as végeredménye után. A Fradit augusztus végén a BL-től a selejtezősorozat utolsó körében 5–4-es összesítéssel elütő azeri Qarabagnak ellenben nem sikerült a csoda, sőt...

TÓTH Alex Fradi-Qarabag
A Qarabag a BL-playoffig, Tóth Alex pedig a Fradiból a Premier League-ig jutott azóta (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Így ért véget a Fradi-verő nagy menetelése

Mint ismert, a Qarabag a főtábla kivívása után abszolút várakozáson felül kezdett, legyőzte idegenben a Benficát és a Köbenhavn-t, a Chelsea ellen otthon ikszelt, és megfricskázta az Eintracht Frankfurtot is, így tíz pontot gyűjtve a 22. helyen továbbjutott. A Bajnokok Ligája-rájátszás első meccsén azonban hatalmas, 6–1-es pofonba szaladt bele saját közönsége előtt a Premier League-nagycsapat Newcastle ellen, és a kedd esti visszavágón nemhogy faragott volna valamicskét a hátrányából, de 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

már a 6. percben 2–0-ra égett!

Az azeriek kedden végül elkerülték a nagyobb zakót, csak 3–2-re kaptak ki, de így is 9–3-as összesítéssel búcsúztak a BL-től – más kérdés, hogy 

az összképet, a nyár óta tartó menetelésüket tekintve egyáltalán nincs okuk a szégyenkezésre így sem. 

Ezt is ajánljuk a témában

A playoffkör egyik legnagyobb meglepetése a Bodö/Glimt Inter-verése volt múlt héten. A norvég kiscsapat erre kedd este rátett még egy lapáttal, hiszen a várakozásokkal ellentétben 

Milánóban is legyőzte az előző kiírás döntősét: a 72. percben már 2–0-ra ment, végül egy gólt megőrzött előnyéből, így óriási meglepetésre 5–2-es összesítéssel búcsúztatta a legutóbbi ezüstérmest, amely így idén a legjobb 16 közé sem jutott be!

Ezt is ajánljuk a témában

BAJNOKOK LIGÁJA 
RÁJÁTSZÁS A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK

Atlético Madrid (spanyol)–Club Brugge (belga) 4–1 – továbbjutott: az Atlético, 7–4-es összesítéssel 
Bayer Leverkusen (német)–Olympiakosz (görög) 0–0 – tj.: Leverkusen, 2–0
Internazionale (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) 1–2 – tj.: Bodö, 2–5 
Newcastle United (angol)–Qarabag FK (azeri) 3–2 – tj.: Newcastle, 9–3

 

* * * 

 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/AP/Luca Bruno

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!