Zelenszkij reagált a Barátság vezeték ügyében: „Ha Orbánnak problémája van, menjen Moszkvába”

Zelenszkij a háború negyedik évfordulóján, a Kijevbe érkező uniós vezetők előtt reagált arra, hogy Orbán Viktor a Barátság-kőolajvezeték újraindításának feltételéhez kötötte a decemberben már megszavazott 90 milliárd eurós EU-hitel kifizetését. Az ukrán elnök egyetlen mondatban intézte el a kérdést: ha a magyar miniszterelnöknek problémája van az energiaellátással, akkor Putyinnal tárgyaljon – akár egy energetikai tűzszünetről.

Zelenszkij Putyinhoz küldené Orbánt

Az ukrán elnök határozottan visszautasította, hogy a hitel és a kőolajvezeték ügye összekapcsolható lenne. Elmondása szerint a Barátság-kőolajvezetéket Oroszország rombolta le – nem Ukrajna –, és műholdas felvételekkel, valamint partnereik képanyagával is bizonyítani tudják ezt. Hozzátette, hogy nem ez az első eset, és valószínűleg nem is az utolsó, hogy Oroszország megsemmisít egy ilyen infrastrukturális elemet. Zelenszkij szerint képtelenség olyan helyzetet elfogadni, amelyben Oroszország lerombol valamit, Ukrajna megjavítja, majd Oroszország ismét lecsap – ezúttal a javítóbrigádokat is megölve.