Zelenszkij reagált a Barátság vezeték ügyében: „Ha Orbánnak problémája van, menjen Moszkvába”

2026. február 24. 20:01
Az uniós vezetők Kijevben bírálták Magyarországot, miközben az energiaellátás kérdése is napirendre került. Zelenszkij szerint a Barátság kőolajvezeték ügyében nem Ukrajna, hanem Oroszország a felelős, és Orbán Viktornak Putyinnal kell tárgyalnia.
Zelenszkij a háború negyedik évfordulóján, a Kijevbe érkező uniós vezetők előtt reagált arra, hogy Orbán Viktor a Barátság-kőolajvezeték újraindításának feltételéhez kötötte a decemberben már megszavazott 90 milliárd eurós EU-hitel kifizetését. Az ukrán elnök egyetlen mondatban intézte el a kérdést: ha a magyar miniszterelnöknek problémája van az energiaellátással, akkor Putyinnal tárgyaljon – akár egy energetikai tűzszünetről.
Zelenszkij Putyinhoz küldené Orbánt
Az ukrán elnök határozottan visszautasította, hogy a hitel és a kőolajvezeték ügye összekapcsolható lenne. Elmondása szerint a Barátság-kőolajvezetéket Oroszország rombolta le – nem Ukrajna –, és műholdas felvételekkel, valamint partnereik képanyagával is bizonyítani tudják ezt. Hozzátette, hogy nem ez az első eset, és valószínűleg nem is az utolsó, hogy Oroszország megsemmisít egy ilyen infrastrukturális elemet. Zelenszkij szerint képtelenség olyan helyzetet elfogadni, amelyben Oroszország lerombol valamit, Ukrajna megjavítja, majd Oroszország ismét lecsap – ezúttal a javítóbrigádokat is megölve.
– tette fel a kérdést. Végül világossá tette: ha Orbánnak problémája van az energiaellátással, akkor Putyinnal tárgyaljon – esetleg egy energetikai tűzszünetről. António Costa, az Európai Tanács elnöke kritizálta Magyarország magatartását, hangsúlyozva, hogy a 90 milliárd eurós hitelről szóló döntést már december 18-án meghozták, és a tagállamok a szavukat adták.
Szerinte ezt nem lehet visszavonni, és a két ügy egyáltalán nem függ össze egymással.
Szijjártó Péter külügyminiszter leszögezte, „ameddig Ukrajna blokkolja a Barátságot, addig mi is blokkoljuk az Ukrajna számára barátságos döntéseket”.
António Costa levelet írt Orbán Viktornak, amelyben azt állítja: Magyarország megsérti a lojális és őszinte együttműködés elvét. A felszólítás lényege egyértelmű: Budapest haladéktalanul hajtsa végre a decemberi határozatot. Costa még az Európai Bizottságot is arra kérte, hogy vesse be az összes rendelkezésre álló szerződéses eszközt, nehogy bárki „zsarolhassa” az Európai Uniót.
Csakhogy a magyar kormány álláspontja szerint épp az energiaellátás biztonsága az a kérdés, amelyet nem lehet félresöpörni egy politikai döntés kedvéért.
Orbán Viktor nem egy korábbi határozatot kérdőjelez meg, hanem azt az összefüggést veti fel, hogy miként várható el feltétel nélküli pénzügyi támogatás, miközben a Barátság kőolajvezeték ügye továbbra sincs rendezve. Közben Costa és Ursula von der Leyen igyekezett megnyugtatni a kedélyeket, mondván a Barátság-vezeték kiesése nem jelenti az energiaellátás összeomlását, hiszen az adriai csővezetéken keresztül Horvátországból Magyarország, Szlovákia és Szerbia is ellátható kőolajjal. A brüsszeli érvelés szerint tehát nincs ok a feltételek szabására. Csakhogy az alternatív útvonal lehetősége nem azonos azzal, hogy az ellátás minden körülmények között zavartalan és kiszámítható. Costa arról is beszámolt, hogy Volodimir Zelenszkijjel megállapodtak:
Ukrajna a következő napokban felmérést végez arról, mennyi időt igényelne a vezeték helyreállítása.