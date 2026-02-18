Szoboszlaiék után újabb angol csapat gázolt át a Fradi legyőzőjén

Szerdán folytatódott a labdarúgó Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakasza, a nyolcaddöntőért folyó párharcok első felvonása. Kora este az azeri Qarabag fogadta a Newcastle Unitedet, de Szoboszlaiék után ez az angol csapat sem kegyelmezett.

Mint ismert, a Qarabag volt az az együttes, amely a Bajnokok Ligája selejtezőjének utolsó körében 5–4-es összesítéssel elütötte a Ferencvárost az alapszakasztól, és az Európa-ligába ejtette. Az azeri gárda jól kezdett a BL-ben, legyőzte idegenben a Benficát és az FC Köbenhavn-t, amivel óriási lépést tett a továbbjutása felé. Később a Chelsea ellen otthon ikszelt és legyőzte az Eintracht Frankfurtot is, így tíz pontot gyűjtve a 22. helyen továbbjutott.