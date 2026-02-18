Ft
newcastle united Qarabag Newcastle Bajnokok Ligája

Szoboszlaiék után újabb angol csapat gázolt át a Fradi legyőzőjén

2026. február 18. 21:09

A Newcastle sem kegyemezett a Qarabagnak. Szoboszlaiék után a Szarkák is hat gólt szereztek az azeri csapat ellen. Az angliai visszavágó már csak formalitás.

2026. február 18. 21:09
null

Szerdán folytatódott a labdarúgó Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakasza, a nyolcaddöntőért folyó párharcok első felvonása. Kora este az azeri Qarabag fogadta a Newcastle Unitedet, de Szoboszlaiék után ez az angol csapat sem kegyelmezett.

Mint ismert, a Qarabag volt az az együttes, amely a Bajnokok Ligája selejtezőjének utolsó körében 5–4-es összesítéssel elütötte a Ferencvárost az alapszakasztól, és az Európa-ligába ejtette. Az azeri gárda jól kezdett a BL-ben, legyőzte idegenben a Benficát és az FC Köbenhavn-t, amivel óriási lépést tett a továbbjutása felé. Később a Chelsea ellen otthon ikszelt és legyőzte az Eintracht Frankfurtot is, így tíz pontot gyűjtve a 22. helyen továbbjutott.

Csakhogy az utolsó fordulóban a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool vendégeként beleszaladt egy 6–0-s vereségbe, és emiatt egy picit tarthatott az újabb angol ellenfelétől, a Newcastle Unitedtől. Az azeriek félelme pedig beigazolódott.

Szoboszlaiék után a Newcastle sem kegyelmezett

Szoboszlaiék után a Newcastle is hat gólt szerzett a Qarabag ellen
Szoboszlaiék után a Newcastle is hat gólt szerzett a Qarabag ellen (Fotó: Giorgi Arjevanidze/AFP)

Anthony Gordon már a harmadik percben megszerezte a vezetést, aztán Malick Thiaw a 8.-ban megduplázta az előnyt. Ha gonoszok akarunk lenni, mondhatnánk, hogy már itt eldőlt a teljes párharc.

Aztán a 32. percben Gordon büntetőből növelte tovább az előnyt, majd pár másodperccel a középkezdés után újfent betalált. Az angol támadónak a mesternégyes is összejött az első játékrészben, a 46. percben ismét értékesített egy tizenegyest (0–5).

Az első félidőben 18 kísérlete volt a vendégeknek, ebből 13 találta el a kaput. Az Opta statisztikája szerint Luiz Adriano után Gordon a második játékos lett, aki egy félidő alatt négy gólt is szerzett, és Harry Kane után a második angol, aki egy BL-meccsen négyszer is betalált. A Newcastle pedig csupán a második olyan csapat lett, amely a BL egyenes kieséses szakasz egyik meccsén legalább öt góllal vezetett a szünetben. Először ez a Bayern Münchennek sikerült, még 2015-ben egy Porto elleni negyeddöntőben tudott szintén 5–0-ra vezetni.

A Qarabag becsületéért mondva az 55. percben sikerült szépítenie, Gordont pedig a 68. percben lecserélték.

A hazaiak feljavultak, közel álltak a második gólhoz is, de a 73. percben ismét a Szarkák találtak be. A legvégén akár hatgólos is lehetett volna a különbség, de a Qarabag kapusa egymás után kétszer is védeni tudott. 1–6


Jövő héten az angliai visszavágó már csak formalitás.

Labdarúgó Bajnokok Ligája
A nyolcaddöntőbe jutásért, 1. mérkőzések
Qarabag (azeri)–Newcastle United (angol) 1–6 (0–5)
Később
21.00: Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport1)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Internazionale (olasz)
21.00: FC Bruges (belga)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2)

Nyitókép: Giorgi Arjevanidze/AFP

 

