Magyar Péter párttársa habozás nélkül kimondta: bármit is tegyen Magyarország, Ukrajna az EU tagja lesz

Ukrajna kitűzte a Barátság kőolajvezeték újraindításának időpontját: azonnali közleményben reagált a Mol
Az ukrán fél megbízhatatlansága miatt a most kitűzött dátum nem vehető konkrét időpontnak.
Az Európai Néppárt politikusa Ukrajnát egy Európát védő pajzsnak nevezte.
Magyar Péter párttársa, Sandra Kalniete, az Európai Néppárthoz tartozó politikus felszólalása során hangsúlyozta, hogy Ukrajna előbb-utóbb az Európai Unió tagállama lesz, még akkor is, ha egyes tagországok – köztük Magyarország – esetleg ezt megpróbálnák megakadályozni.
Kalniete kifejtette, hogy Ukrajna kulcsfontosságú az európai biztonság szempontjából, és sürgette a csatlakozási folyamat felgyorsítását.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán fél megbízhatatlansága miatt a most kitűzött dátum nem vehető konkrét időpontnak.
Beszédét a „Slava Ukraini!” kifejezéssel zárta.
A politikus a közösségi oldalán arról is írt, hogy Ukrajna egyfajta pajzsként szolgálhatna, amely szerinte megvédené Európát egy esetleges harmadik világháborútól.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP