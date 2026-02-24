Magyar Péter párttársa habozás nélkül kimondta: bármit is tegyen Magyarország, Ukrajna az EU tagja lesz

Magyar Péter párttársa, Sandra Kalniete, az Európai Néppárthoz tartozó politikus felszólalása során hangsúlyozta, hogy Ukrajna előbb-utóbb az Európai Unió tagállama lesz, még akkor is, ha egyes tagországok – köztük Magyarország – esetleg ezt megpróbálnák megakadályozni.

Kalniete kifejtette, hogy Ukrajna kulcsfontosságú az európai biztonság szempontjából, és sürgette a csatlakozási folyamat felgyorsítását.