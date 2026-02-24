Ft
Magyar Péter párttársa habozás nélkül kimondta: bármit is tegyen Magyarország, Ukrajna az EU tagja lesz

2026. február 24. 21:59

Az Európai Néppárt politikusa Ukrajnát egy Európát védő pajzsnak nevezte.

2026. február 24. 21:59
Magyar Péter párttársa, Sandra Kalniete, az Európai Néppárthoz tartozó politikus felszólalása során hangsúlyozta, hogy Ukrajna előbb-utóbb az Európai Unió tagállama lesz, még akkor is, ha egyes tagországok – köztük Magyarország – esetleg ezt megpróbálnák megakadályozni.

Kalniete kifejtette, hogy Ukrajna kulcsfontosságú az európai biztonság szempontjából, és sürgette a csatlakozási folyamat felgyorsítását. 

Beszédét a „Slava Ukraini!” kifejezéssel zárta.

A politikus a közösségi oldalán arról is írt, hogy Ukrajna egyfajta pajzsként szolgálhatna, amely szerinte megvédené Európát egy esetleges harmadik világháborútól.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

