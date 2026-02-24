Dmitrij Medvegyev a nukleáris fegyver alkalmazását is kilátásba helyezte Franciaországgal és az Egyesült Királysággal szemben, ha a két ország atomfegyver-technológiát adna át Ukrajnának. Az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese Telegram-csatornáján válaszolt az RT kérdésére, amely a francia és brit tervekre vonatkozott.

A The Kyiv Independent beszámolója szerint Medvegyev február 24-én azt mondta, Oroszország taktikai nukleáris fegyvert vetne be Ukrajna, illetve szükség esetén a szállító országok ellen is, ha Párizs és London nukleáris technológiát biztosítana Kijevnek. Az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) azt állította, hogy Franciaország és az Egyesült Királyság aktívan dolgozik azon, hogy Ukrajnának nukleáris fegyvereket és hordozórendszereket adjon át.