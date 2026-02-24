Ft
Összerezzentek a britek és a franciák: Medvegyev atomcsapást helyezett kilátásba, ha ez megtörténik

2026. február 24. 21:33

Az orosz–nyugati feszültség újabb szintre lépett a háború évfordulóján. Dmitrij Medvegyev nukleáris fegyver bevetésének lehetőségét vetette fel Franciaországgal és az Egyesült Királysággal szemben arra az esetre, ha atomtechnológiát adnának Ukrajnának. A volt orosz elnök szerint Moszkva azonos súlyú választ adna.

Dmitrij Medvegyev a nukleáris fegyver alkalmazását is kilátásba helyezte Franciaországgal és az Egyesült Királysággal szemben, ha a két ország atomfegyver-technológiát adna át Ukrajnának. Az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese Telegram-csatornáján válaszolt az RT kérdésére, amely a francia és brit tervekre vonatkozott.

A The Kyiv Independent beszámolója szerint Medvegyev február 24-én azt mondta, Oroszország taktikai nukleáris fegyvert vetne be Ukrajna, illetve szükség esetén a szállító országok ellen is, ha Párizs és London nukleáris technológiát biztosítana Kijevnek. Az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) azt állította, hogy Franciaország és az Egyesült Királyság aktívan dolgozik azon, hogy Ukrajnának nukleáris fegyvereket és hordozórendszereket adjon át.

Medvegyev a nukleáris fegyver bevetését is kilátásba helyezte

Medvegyev Telegram-bejegyzésében úgy fogalmazott: 

Az SZVR információi Franciaország és Nagy-Britannia azon szándékáról, hogy nukleáris technológiákat adjanak át a kijevi náci rezsimnek, radikálisan megváltoztatják a helyzetet.

Hozzátette:

Ez közvetlen nukleáris fegyver-átadás egy háborúban álló országnak.

A volt orosz elnök azt állította, hogy ilyen fejlemények esetén Oroszországnak minden rendelkezésére álló eszközt be kell vetnie, beleértve a nem stratégiai nukleáris fegyvereket is az Ukrajnában található, Moszkva szerint fenyegetést jelentő célpontok ellen. Hozzátette, szükség esetén a fegyvereket szállító országok is célponttá válhatnak, mivel szerinte ezzel egy Oroszországgal szembeni nukleáris konfliktus részesévé lennének. Úgy véli, ez olyan válaszlépés, amelyhez az Oroszországi Föderációnak joga van.

Az ukrán külügyminisztérium szóvivője, Heorhij Tihij abszurdnak nevezte a vádakat. Egy brit védelmi tisztviselő a lapnak úgy nyilatkozott:

 Ebben semmi igazság nincs.

A francia kormány közösségi médiában reagált az orosz vádakra, és arra utalt, hogy Moszkva a régóta elhúzódó háború közepette inkább a francia és brit nukleáris fegyverek kérdésére próbálja terelni a figyelmet. Az orosz fél konkrét bizonyítékot nem mutatott be állításai alátámasztására. A lap szerint Moszkva korábban is tett már megalapozatlan vádakat Ukrajnával szemben, és többször fenyegetett nyíltan vagy burkoltan nukleáris csapással.

Nyitókép: Yekaterina SHTUKINA / POOL / AFP

