Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
honvédelmi minisztérium lynx böröndi gábor páncélozott gyalogdandár honvédség

„A békéhez erő kell” – újabb alakulatnál jelennek meg „nagymacskák” (FOTÓK)

2026. február 24. 22:46

A hódmezővásárhelyi Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár után február utolsó hetében a Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárhoz is megérkeznek az első „Hiúzok”.

2026. február 24. 22:46
null

A Magyar Honvédség újabb, immár második alakulatánál is megkezdődik az átállás a Lynx típusú páncélozott gyalogsági harcjárművekre – jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke a Honvédelmi Minisztérium által az MTI-nek eljutatott közleményben.

Böröndi Gábor vezérezredes közölte, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

a hódmezővásárhelyi Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár után február utolsó hetében a Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárhoz is megérkeznek az első Lynxek.

„Ezekkel a harcjárművekkel beköszöntött a XXI. századi digitális hadviselés Debrecenben és kiváló lehetőséget kínál a csúcstechnológiás eszközök iránt érdeklődő, a haza szolgálatát vállaló, elkötelezett és fegyelmezett fiataloknak” – mutatott rá a közleményben a vezérkari főnök.

Az új „vasak” már Magyarországon készülnek

Az új harcjárműveket a hajdúhadházi Vay Ádám Kiképzőbázison fogják tárolni, a dandárnál rendszerbe állított Lynxek mindegyikét Magyarországon, a Rheinmetall német hadiipari vállalat zalaegerszegi gyárában gyártják.

A közleményben jelezték, a hódmezővásárhelyi helyőrség Lynx flottája még jórészt Németországban készült. 

A hazai gyártás erősíti a honvédelem technológiai szuverenitását, 

ami nemzetbiztonsági és gazdasági szempontból is kiemelt jelentőséggel bír – hangsúlyozta a vezérkari főnök.

Azt írták, a Lynx KF41 HU, magyar nevén „Hiúz” a világ egyik legkorszerűbb gyalogsági harcjárműve. Korszerű nappali és éjszakai figyelőműszerekkel, valamint nagy sávszélességű kommunikációs rendszerrel rendelkezik, ami jelentősen javítja a harctéri helyzetfelismerést és az együttműködési képességet.

A modern technológia nemcsak a harcértéket növeli, hanem a katonák biztonságát és túlélőképességét is jelentősen javítja. 

A vezérezredes rámutatott, a fejlesztések egyértelmű üzenetet hordoznak.

„A Magyar Honvédség korszerű technikával felszerelt haderő, amely védelmezi az ország biztonságát. A honvédség számára kiemelten fontos a katonák védelme és felszerelése is. A szolgálat pedig nemcsak erkölcsi és anyagi megbecsülést, hanem szakmai fejlődési és karrierlehetőségeket is kínál” – szögezte le a Honvéd Vezérkar főnöke.

A Bocskai-dandár a Magyar Honvédség egyik legnagyobb alakulata, évszázadokra visszanyúló hagyományokkal, erős bajtársi közösséggel és hivatásukra büszke, professzionális állománnyal várja azokat, akik a modern magyar haderő kötelékében kívánnak szolgálni – írták a közleményben.

A honvedelem.hu vonatkozó bejegyzését alább tekintheti meg:

(MTI)

Nyitókép: honvedelem.hu Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!