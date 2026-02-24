„A békéhez erő kell” – újabb alakulatnál jelennek meg „nagymacskák” (FOTÓK)

Megérkezett a legújabb „Hiúz”: az egész NATO láthatja, mire képes a magyar honvédség (GALÉRIA)
A most átvett Lynx KF-41 gyalogsági harcjárművet a NATO legösszetettebb hadműveletében is bevetik.
A hódmezővásárhelyi Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár után február utolsó hetében a Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárhoz is megérkeznek az első „Hiúzok”.
A Magyar Honvédség újabb, immár második alakulatánál is megkezdődik az átállás a Lynx típusú páncélozott gyalogsági harcjárművekre – jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke a Honvédelmi Minisztérium által az MTI-nek eljutatott közleményben.
Böröndi Gábor vezérezredes közölte,
a hódmezővásárhelyi Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár után február utolsó hetében a Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárhoz is megérkeznek az első Lynxek.
„Ezekkel a harcjárművekkel beköszöntött a XXI. századi digitális hadviselés Debrecenben és kiváló lehetőséget kínál a csúcstechnológiás eszközök iránt érdeklődő, a haza szolgálatát vállaló, elkötelezett és fegyelmezett fiataloknak” – mutatott rá a közleményben a vezérkari főnök.
Az új harcjárműveket a hajdúhadházi Vay Ádám Kiképzőbázison fogják tárolni, a dandárnál rendszerbe állított Lynxek mindegyikét Magyarországon, a Rheinmetall német hadiipari vállalat zalaegerszegi gyárában gyártják.
A közleményben jelezték, a hódmezővásárhelyi helyőrség Lynx flottája még jórészt Németországban készült.
A hazai gyártás erősíti a honvédelem technológiai szuverenitását,
ami nemzetbiztonsági és gazdasági szempontból is kiemelt jelentőséggel bír – hangsúlyozta a vezérkari főnök.
Azt írták, a Lynx KF41 HU, magyar nevén „Hiúz” a világ egyik legkorszerűbb gyalogsági harcjárműve. Korszerű nappali és éjszakai figyelőműszerekkel, valamint nagy sávszélességű kommunikációs rendszerrel rendelkezik, ami jelentősen javítja a harctéri helyzetfelismerést és az együttműködési képességet.
A modern technológia nemcsak a harcértéket növeli, hanem a katonák biztonságát és túlélőképességét is jelentősen javítja.
A vezérezredes rámutatott, a fejlesztések egyértelmű üzenetet hordoznak.
„A Magyar Honvédség korszerű technikával felszerelt haderő, amely védelmezi az ország biztonságát. A honvédség számára kiemelten fontos a katonák védelme és felszerelése is. A szolgálat pedig nemcsak erkölcsi és anyagi megbecsülést, hanem szakmai fejlődési és karrierlehetőségeket is kínál” – szögezte le a Honvéd Vezérkar főnöke.
A Bocskai-dandár a Magyar Honvédség egyik legnagyobb alakulata, évszázadokra visszanyúló hagyományokkal, erős bajtársi közösséggel és hivatásukra büszke, professzionális állománnyal várja azokat, akik a modern magyar haderő kötelékében kívánnak szolgálni – írták a közleményben.
A honvedelem.hu vonatkozó bejegyzését alább tekintheti meg:
(MTI)
Nyitókép: honvedelem.hu Facebook-oldala
