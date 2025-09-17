Ft
harcjármű eszközpark Lynx KF-41 NATO Magyar Honvédség harckocsi technológia

Megérkezett a legújabb „Hiúz”: az egész NATO láthatja, mire képes a magyar honvédség (GALÉRIA)

2025. szeptember 17. 20:36

A most átvett Lynx KF-41 gyalogsági harcjárművet a NATO legösszetettebb hadműveletében is bevetik.

2025. szeptember 17. 20:36
null

Újabb fontos elemmel bővült a Magyar Honvédség eszközparkja : egy zászlóaljparancsnoki konfigurációval felszerelt Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű érkezett hazánkba. A speciális kialakítású harckocsi a hajmáskéri vasútállomáson került átadásra, és már az Adaptive Hussars 2025 gyakorlatba is bevonják – közölte a Világgazdaság.

A lap cikkében emlékeztetett, hogy a Lynx KF-41-esek az elmúlt években fokozatosan álltak hadrendbe a Magyar Honvédségnél, a most érkezett változat pedig új képességekkel erősíti az állományt. 

A zászlóaljparancsnoki konfiguráció azt jelenti, hogy

a harckocsi belső tere kifejezetten a vezetési és irányítási feladatokra lett kialakítva. 

Ez lehetővé teszi, hogy a terepen közvetlenül irányítsák a műveleteket, miközben a jármű továbbra is megőrzi a KF-41-esekre jellemző védelmi és mobilitási képességeket – sorolták.

Legmodernebb technológia

A Lynx-program a Magyar Honvédség egyik legnagyobb volumenű fejlesztése az elmúlt évtizedekben. A Rheinmetall által gyártott KF-41-esek a legmodernebb technológiát képviselik a gyalogsági harcjárművek között, és hosszú távon meghatározó szerepet játszanak majd a magyar haderő ütőképességének növelésében – ismertették az összeállításban.

A  Lynx KF-41 érkezéséről készült galériát alább tekintheti meg:

Új Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű érkezett

Új Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű érkezett

 

Nyitókép: MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár Facebook-oldala

letsgobrandon-2
2025. szeptember 17. 21:06
nem is értem az orkránoknak minek vesznek páncélozott járműveket.. hiszen itt trollkodik egy rakás katonai zseni.. csak őket kell átküldeni majd ledrónoznak mindent
bunko-jobbos
2025. szeptember 17. 21:06
Értem én a hozzászólókat, hogy egy drón kivégzi, de akkor mi a fasz legyen? Ne csináljunk semmit????? Valamelyik technológia csak érvényes lesz még. Ilyen a háborúzás: rohadt sok pénzt el kell költeni, egy csomó minden megsemmisül, de majd csak lesz valami. Ennél jobb stratégia nincs. Jó példa a ruszki a mostani háborúban: felhalmoztak hadihajókat, tankokat, tüzérséget, gyalogságot, repülőket, helikoptereket stb., oszt a repülők, hajók, helikopterek kb. az első héten megbuktak, a tankok a másodikon, de a tüzérség meg sikeres volt.
mnmn
2025. szeptember 17. 20:59
A katonák legnagyobb tévedése mindig az, amikor az előző háború eszközeivel és módszereivel akarják megvívni a következőt.
counter-revolution
2025. szeptember 17. 20:55
"a harckocsi belső tere" Nem harckocsi.
