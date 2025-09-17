Megérkezett a legújabb „Hiúz”: az egész NATO láthatja, mire képes a magyar honvédség (GALÉRIA)

Földön, vízen, levegőben – Magyarországon zajlik a legösszetettebb NATO-hadművelet (GALÉRIA)
Az Adaptive Hussars 2025-ben több mint 200 eszköz és 22 ezer fő érintett.
A most átvett Lynx KF-41 gyalogsági harcjárművet a NATO legösszetettebb hadműveletében is bevetik.
Újabb fontos elemmel bővült a Magyar Honvédség eszközparkja : egy zászlóaljparancsnoki konfigurációval felszerelt Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű érkezett hazánkba. A speciális kialakítású harckocsi a hajmáskéri vasútállomáson került átadásra, és már az Adaptive Hussars 2025 gyakorlatba is bevonják – közölte a Világgazdaság.
A lap cikkében emlékeztetett, hogy a Lynx KF-41-esek az elmúlt években fokozatosan álltak hadrendbe a Magyar Honvédségnél, a most érkezett változat pedig új képességekkel erősíti az állományt.
A zászlóaljparancsnoki konfiguráció azt jelenti, hogy
a harckocsi belső tere kifejezetten a vezetési és irányítási feladatokra lett kialakítva.
Ez lehetővé teszi, hogy a terepen közvetlenül irányítsák a műveleteket, miközben a jármű továbbra is megőrzi a KF-41-esekre jellemző védelmi és mobilitási képességeket – sorolták.
A Lynx-program a Magyar Honvédség egyik legnagyobb volumenű fejlesztése az elmúlt évtizedekben. A Rheinmetall által gyártott KF-41-esek a legmodernebb technológiát képviselik a gyalogsági harcjárművek között, és hosszú távon meghatározó szerepet játszanak majd a magyar haderő ütőképességének növelésében – ismertették az összeállításban.
A Lynx KF-41 érkezéséről készült galériát alább tekintheti meg:
Nyitókép: MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Az Adaptive Hussars 2025-ben több mint 200 eszköz és 22 ezer fő érintett.