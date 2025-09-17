Megérkezett a legújabb „Hiúz”: az egész NATO láthatja, mire képes a magyar honvédség (GALÉRIA)

Újabb fontos elemmel bővült a Magyar Honvédség eszközparkja : egy zászlóaljparancsnoki konfigurációval felszerelt Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű érkezett hazánkba. A speciális kialakítású harckocsi a hajmáskéri vasútállomáson került átadásra, és már az Adaptive Hussars 2025 gyakorlatba is bevonják – közölte a Világgazdaság.

A lap cikkében emlékeztetett, hogy a Lynx KF-41-esek az elmúlt években fokozatosan álltak hadrendbe a Magyar Honvédségnél, a most érkezett változat pedig új képességekkel erősíti az állományt.

A zászlóaljparancsnoki konfiguráció azt jelenti, hogy

a harckocsi belső tere kifejezetten a vezetési és irányítási feladatokra lett kialakítva.

Ez lehetővé teszi, hogy a terepen közvetlenül irányítsák a műveleteket, miközben a jármű továbbra is megőrzi a KF-41-esekre jellemző védelmi és mobilitási képességeket – sorolták.