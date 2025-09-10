Ft
09. 10.
szerda
erő Európa Magyarország feladat NATO eszköz flotta Magyar Honvédség katona gyakorlat

Földön, vízen, levegőben – Magyarországon zajlik a legösszetettebb NATO-hadművelet (GALÉRIA)

2025. szeptember 10. 15:56

Az Adaptive Hussars 2025-ben több mint 200 eszköz és 22 ezer fő érintett.

2025. szeptember 10. 15:56
null

A NATO-tagállamok közül jelenleg Magyarországon zajlik a legnagyobb és legösszetettebb katonai művelet, az Adaptive Hussars 2025 (ADHU25) – mondta a Honvéd Vezérkar főnöke a Bács-Kiskun vármegyei Fajszon.

Böröndi Gábor vezérezredes a hadgyakorlat egyik eleme, a dunai átkelés mozzanata közben arról beszélt, hogy a legnagyobb volumenű, a legtöbb embert és technikát megmozgató védelmi gyakorlatban

több mint 200 eszköz és 22 ezer fő érintett, az adott pillanatban pedig 7068 katona van mozgásban. 

A magyar katonák, nemzetközi kötelékben, horvát biztosítással magas szakmai tudással hajtották végre a feladatokat – részletezte, hozzátéve, hogy „büszkék lehetünk a magyar katonákra, a magyar emberek legyenek büszkék a Magyar Honvédségre”.

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlatról elmondta: összhaderőnemi, tehát a Magyar Honvédség teljes spektrumában minden haderőnem érintett, amelyek közösen hajtják végre a mozzanatokat ,mindezt összkormányzati keretek között, a civil közigazgatás és védelmi igazgatás szervezeteivel és szakembereivel együtt az ország védelme érdekében.

Mint kifejtette: a hathetes, NATO-kötelékben és NATO-csapatokkal zajló, a magyar hadsereg teljes egészét megmozgató gyakorlatsorozat nagy volumenű, költsége milliárdos nagyságrendű.

A műveleten részt vesz a horvát katonai rendész szakasz mellett egy olasz lövészszázad is, megerősítéssel Szlovákiából, de érkezik egy török, és várható egy amerikai század is.

Már most vannak látványos elemei a Honvédség átalakulásának

Böröndi Gábor újságírói kérdésre felidézte, hogy a magyar kormány 2016-ban hirdette meg a Zrínyi 2026 programot, amelynek keretében a Magyar Honvédség átalakítása, átalakulása folyamatban van, de már látványos eredményei vannak a megújulásnak – fogalmazott.

Mint mondta: „megvan a Gripen-flottánk, és itt van Európa legmodernebb helikopterflottája, a Lynx a legmodernebb harcjármű, amit Zalaegerszegen gyártanak, a Leopard A7 pedig a legmodernebb harckocsi, ami Európában most elérhető”. A Magyar Honvédség erejét azonban a katonák felszerelése, motiváltsága és kiképzettsége adja – húzta alá.

A dunai deszantátkelés a szeptember 1-jén kezdődött gyakorlat egyik mozzanata volt, amelyet az MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárral és a NATO Előretolt Szárazföldi Többnemzeti Harccsoporttal közösen hajtott végre Fajsz és Dombori között.

A gyakorlat során az átkelést megelőző imitált dróntámadást az MH Bornemissza Gergely, II. Felderítő Ezred drónpuskás katonája hárította el, majd gondoskodni kellett egy sérült jármű elszállításáról, és a benne utazók egészségügyi ellátásáról.

A folyami átkelés során egyrészt harcjárműveket szállították át kompelemekre helyezve, másrészt a harcjárművek kezelő személyzetét és a deszant állományt vitték át PTSZ lánctalpas úszó szállítójárművekkel.

A műszaki ezred képességét bemutató deszant átkelőhely telepítése és üzemeltetése légi támogatást is kapott az MH Kiss József 86. Helikopterdandártól, de volt hadihajós és felderítős biztosítás is.

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlatról készült galériánkat alább tekintheti meg:

Magyarországon zajlik a legösszetettebb katonai művelet

Magyarországon zajlik a legösszetettebb katonai művelet

(MTI)

Nyitókép: Magyar Honvédség Facebook-oldala

