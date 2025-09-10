Földön, vízen, levegőben – Magyarországon zajlik a legösszetettebb NATO-hadművelet (GALÉRIA)

A NATO-tagállamok közül jelenleg Magyarországon zajlik a legnagyobb és legösszetettebb katonai művelet, az Adaptive Hussars 2025 (ADHU25) – mondta a Honvéd Vezérkar főnöke a Bács-Kiskun vármegyei Fajszon.

Böröndi Gábor vezérezredes a hadgyakorlat egyik eleme, a dunai átkelés mozzanata közben arról beszélt, hogy a legnagyobb volumenű, a legtöbb embert és technikát megmozgató védelmi gyakorlatban

több mint 200 eszköz és 22 ezer fő érintett, az adott pillanatban pedig 7068 katona van mozgásban.

A magyar katonák, nemzetközi kötelékben, horvát biztosítással magas szakmai tudással hajtották végre a feladatokat – részletezte, hozzátéve, hogy „büszkék lehetünk a magyar katonákra, a magyar emberek legyenek büszkék a Magyar Honvédségre”.

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlatról elmondta: összhaderőnemi, tehát a Magyar Honvédség teljes spektrumában minden haderőnem érintett, amelyek közösen hajtják végre a mozzanatokat ,mindezt összkormányzati keretek között, a civil közigazgatás és védelmi igazgatás szervezeteivel és szakembereivel együtt az ország védelme érdekében.