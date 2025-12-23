Megtámadhatja-e Oroszország a NATO-t?

„Mennyi valóság alapja lehet annak, hogy Oroszország nagyszabású támadásra készül Európa, a NATO ellen? Hogy akár már pár éven belül olyan háborúban állhatunk, mint nagyapáink és dédapáink idején? Az első megválaszolandó kérdés az, hogy van-e egyáltalán ilyen orosz szándék? Nem lehet belelátni Vlagyimir Putyin fejébe, ezért erről pusztán találgatni lehetne, ráadásul a szándék gyorsan változhat. Az elemzés kedvéért tehát tételezzük fel, hogy van.

A képlet sokkal fontosabb eleme ugyanakkor az, hogy van-e egy Európa elleni agresszióra orosz képesség? (…)