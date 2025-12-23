Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború vlagyimir putyin NATO orosz-ukrán háború Egyesült Államok oroszország

Megtámadhatja-e Oroszország a NATO-t?

2025. december 23. 07:36

A tények nem támasztják alá a nagyon súlyos szavakat.

2025. december 23. 07:36
null
Demkó Attila
Demkó Attila
Index

„Mennyi valóság alapja lehet annak, hogy Oroszország nagyszabású támadásra készül Európa, a NATO ellen? Hogy akár már pár éven belül olyan háborúban állhatunk, mint nagyapáink és dédapáink idején? Az első megválaszolandó kérdés az, hogy van-e egyáltalán ilyen orosz szándék? Nem lehet belelátni Vlagyimir Putyin fejébe, ezért erről pusztán találgatni lehetne, ráadásul a szándék gyorsan változhat. Az elemzés kedvéért tehát tételezzük fel, hogy van.

A képlet sokkal fontosabb eleme ugyanakkor az, hogy van-e egy Európa elleni agresszióra orosz képesség? (…)

Az orosz hadsereget talán legjobban ismerő nyugati katonai szakértő, Michael Kofman szerint a háború lezárultától számítva Oroszország legkorábban 7-10 éven belül tudja veszteségeit pótolni.

Azaz, ha 2026-ban vége a konfliktusnak Ukrajnában, 2033-2036 körül fognak az oroszok ott tartani, mint 2022-ben tartottak. De a 2022-es orosz haderő sem volt egy ligában a NATO haderejével, ha a hagyományos képességeit nézzük.

Oroszország ugyanis, bár ezt sokan elfelejtik, nem a Szovjetunió vagy az első világháború előtti Orosz Birodalom. Lakossága a szovjet fele, az ország a Nyugathoz képest jóval gyengébb most, mint évszázadok óta bármikor – természetesen a nukleáris fegyverzet kivételével.

Ha tehát az objektív képességet nézzük, Oroszországnak bizonyosan nincs meg az ereje a NATO hagyományos erőkkel végrehajtott megtámadására a győzelem bármilyen reális reményében és belátható időn belül nem is lesz meg. Ez nem jelenti azt, hogy a nyugati, elsősorban európai katonai képességeket ne lenne érdemes jelentősen megerősíteni. Mert lehetnek olyan forgatókönyvek, amikor az Egyesült Államok nem tud, vagy nem akar jelentős erőt bevetni Európa védelmére.

Otto von Bismarck az 1870-es évek végén azt mondta, hogy »Oroszország sosem olyan erős, sem olyan gyenge, mint amilyennek látszik«. Ez ma is így van.

A 2022-es invázió kezdeti kudarca után sok európai vezető leírta az oroszokat. Ez súlyos tévedés volt. A jelenlegi európai háborús kommunikáció viszont a ló túloldalára való átesés tipikus esete, a tények nem támasztják alá a nagyon súlyos szavakat.

Bármi is a célja ennek a láthatóan koordinált nyilatkozat-kampánynak, nem felelős, nem okos dolog a feszültséget növelni, mert nagy méretű hagyományos támadásra ugyan nem képes Oroszország a NATO ellen, de nukleáris szuperhatalom.

Adott esetben tehát egy Oroszország–NATO háború szinte bizonyosan nukleáris háborúvá eszkalálódna. A »házunk«, Földünk, tele van dinamittal, jobb a nagyfokú óvatosság.”

Nyitókép: Olesya KURPYAYEVA / AFP

Nyitókép: Olesya KURPYAYEVA / AFP

