Orbán Viktor kiosztotta Zelenszkijt; az Európai Bizottság megemelte a kalapját Magyarország előtt; lekapcsolták Gyurcsány Ferencet

Így reagált a világ, miután Orbán kiosztotta Zelenszkijt a NATO-csúcson
A kommentelők nagyrészt egyetértettek azzal, hogy jelenleg Ukrajnának nincs helye az Európai Unióban.
Zelenszkij és Orbán Viktor szócsatája, az Európai Bizottság elismerése a magyar gazdaság teljesítményéről, valamint Gyurcsány Ferenc Minecraft-szerverének leállítása – ezek voltak a Mandiner legolvasottabb cikkei júniusban.
Ahogy közeledünk 2025 végéhez, hónapról hónapra összegyűjtjük olvasóink számára a Mandiner legolvasottabb cikkeit. Ezúttal a június hónap legnépszerűbb írásait válogattuk össze: azokat a cikkeket, amelyek átlagos megtekintésszáma meghaladta a 200 ezret. Következzenek június legolvasottabb anyagai!
Volodimir Zelenszkij a hágai NATO-csúcsról posztolva azt sérelmezte, hogy egyetlen ország, azaz Magyarország akadályozza Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának elindítását.
Válaszában Orbán Viktor kiemelte:
Elnök úr, minden tiszteletem mellett: az Európai Uniót azért hozták létre, hogy békét és fejlődést hozzon a tagállamainak. Felvenni egy olyan országot a tagjaink közé, amely háborúban áll Oroszországgal, azonnal belesodorná az EU-t egy közvetlen konfliktusba. Igazságtalan dolog elvárni bármelyik tagállamtól, hogy vállalja ezt a kockázatot.”
A poszt alatt a kommentelők többsége egyetértett Orbán Viktorral, és Ukrajna uniós csatlakozását elfogadhatatlannak nevezte. Egy X-elhasználó így fogalmazott: „Zelenszkij elnök »egységről« beszél, de valójában alávetésre gondol. Azt állítja, hogy »tisztességtelen«, hogy egyetlen ország állja útját… de az igazán tisztességtelen az, hogy az EU polgáraitól várják el, hogy viseljék a háború költségeit, kockázatait és következményeit….” Más hozzászólók is hasonlóan vélekedtek: „Nemcsak igazságtalan lenne, hanem teljes őrület” – írta egyikük, míg egy másik szerint „Zelenszkij fenyegetést jelent Európa számára. Ukrajna fenyegetést jelent Európa számára. Semmi közünk ehhez a háborúhoz. Ukrajna fejezze be és ismerje el, hogy veszített”.
Karol Nawrocki megválasztott lengyel elnök elnöksége prioritásának nevezte az erős kapcsolat ápolását az Egyesült Államokkal, válaszul Donald Trump gratulációjára. Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének adott válaszában pedig a Brüsszellel való jó együttműködésre és a szuverén államok közösségének sikereire helyezte a hangsúlyt.
Az európai örökség ápolásának szerinte „mindig a kölcsönös bizalmon, a nemzeti szuverenitás tiszteletben tartásán és a keresztény értékeken kell alapulnia”.
Volodimir Zelenszkij gratuláló szavaira reagálva Nawrocki kiemelte a két ország közötti kölcsönös tiszteleten és megértésen alapuló partnerséget, amelyhez a „lezáratlan történelmi kérdések megoldására” is szükség van.
A megválasztott elnök felidézte, hogy Lengyelország a „legerősebb pártfogója” Ukrajnának Oroszországgal szemben, ugyanakkor korábbi kampányában kemény feltételhez kötötte Ukrajna uniós csatlakozásának támogatását. Nawrocki kérte az ukrajnai, második világháborús lengyel áldozatokat rejtő tömegsírok feltárásának folytatása, amelyet Ukrajna 2017-ben leállított.
Karol Nawrocki szövetségre akar lépni az Egyesült Államokkal.
Az Európai Bizottság júniusban megszüntette a túlzottdeficit-eljárást Magyarország ellen, elismerve a gazdaság teljesítményét és a megnövekedett védelmi kiadásokat.
Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést ért el a Fidesz kormányzása alatt, az egy főre jutó GDP pedig 46,4 százalékkal nőtt
A kormány sikeresen javította a kereskedelmi mérleget és vonzotta a külföldi befektetéseket, így elkerülve a tartós kereskedelmi hiányokat.
Javulhat a kapcsolat az EDP lezárása után.
Június 8-án este leállt a FeriMC, Gyurcsány Ferenc Minecraft-szervere.
A szervert tavaly októberben indították és azóta népes követőtábor alakult ki köré mind a Minecraft nevű videójátékban, mind a Discord nevű közösségi csatornán.
A leállást a közösség egyik adminja, Hegi jelentette be, hozzátéve, hogy a közösség nem szűnik meg, és „készülnek még pár dologgal”.
Legalábbis a Minecraft szerverét.
Június 24-én tragikus baleset történt Stuttgartban egy biztonsági konvojban, amely Orbán Viktor miniszterelnököt kísérte a repülőtérre.
A balesetben életét vesztette Thomas Hohn, egy 61 éves motoros rendőr, míg egy másik rendőr súlyosan megsérült.
2025 júniusában egy 70 éves BMW-sofőrt vádoltak meg gondatlan emberöléssel és testi sértéssel, miután figyelmen kívül hagyta a rendőrségi útzárat, ami a halálos ütközéshez vezetett.
A magyar miniszterelnök levélben reagált.
Az Index Frontvonal című műsorában Tarjányi Péter arról beszélt, hogy az ukrán–magyar kapcsolatok történelmi mélypontra kerültek.
A szakértő szerint a két ország kapcsolata történelmi mélypontra jutott.
Magyarországot illetően Zelenszkij élesen fogalmazott. Szerinte a magyar kormány oroszbarát, akadályozza Ukrajna uniós törekvéseit, és beavatkozik belügyeibe.”
Tarjányi szerint az ukrán elnök az „utolsó utáni figyelmeztetést” küldte a magyar kormánynak. Felmerült, hogy Ukrajna – ha szükséges – kemény politikai, diplomáciai vagy akár kompromittáló lépéseket is tehet annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljon Budapest irányába.
Tarjányi Péter szerint történelmi mélypontra jutott a két ország kapcsolata.
Nyitókép: Hegedüs Róbert