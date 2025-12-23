Orbán Viktor kiosztotta Zelenszkijt; az Európai Bizottság megemelte a kalapját Magyarország előtt; lekapcsolták Gyurcsány Ferencet

Ahogy közeledünk 2025 végéhez, hónapról hónapra összegyűjtjük olvasóink számára a Mandiner legolvasottabb cikkeit. Ezúttal a június hónap legnépszerűbb írásait válogattuk össze: azokat a cikkeket, amelyek átlagos megtekintésszáma meghaladta a 200 ezret. Következzenek június legolvasottabb anyagai!

Így reagált a világ, miután Orbán kiosztotta Zelenszkijt a NATO-csúcson

Volodimir Zelenszkij a hágai NATO-csúcsról posztolva azt sérelmezte, hogy egyetlen ország, azaz Magyarország akadályozza Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának elindítását.