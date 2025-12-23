Rejtélyes légi katasztrófa történt egy NATO-tagállamban: több magas rangú vezető is életét vesztette

A NATO főtitkára szinte retteg Oroszország elnökétől – Rutte szerint a legfontosabb feladat Ukrajna pénzelése
Mark Rutte szerint nincs idő halogatásra, a NATO-nak már most fel kell készülnie egy esetleges orosz támadás kivédésére.
A baleset okát egyelőre vizsgálják.
Repülőgép-szerencsétlenségben életét vesztette Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, a líbiai hadsereg vezérkari főnöke, miután kedden elhagyta Törökország fővárosát, Ankarát – írta meg a Reuters Líbia nemzetközileg elismert kormányának miniszterelnökének közlésére hivatkozva.
Abdulhamid Dbeibah líbiai kormányfő közleményében „tragikus és fájdalmas eseménynek” nevezte a történteket, hangsúlyozva, hogy a veszteség súlyosan érinti az országot, a fegyveres erőket és a líbiai társadalmat. A repülőgépen a vezérkari főnökön kívül még négyen tartózkodtak: a szárazföldi erők parancsnoka, a katonai gyártási hatóság vezetője, al-Haddad egyik tanácsadója, valamint a vezérkari főnök hivatalának fotósa.
Ali Yerlikaya török belügyminiszter tájékoztatása szerint a Dassault Falcon 50 típusú repülőgép az ankarai Esenboğa repülőtérről szállt fel Tripoli irányába, ám röviddel később megszakadt vele a rádiókapcsolat. A gép Haymana térségében vészleszállást kért, de a kapcsolatfelvétel sikertelen maradt, a roncsokat később Ankara közelében, Kesikkavak falu határában találták meg.
A baleset okát egyelőre vizsgálják.
A török védelmi minisztérium korábban közölte, hogy al-Haddad hivatalos látogatáson járt Ankarában, ahol Yaşar Güler török védelmi miniszterrel és több magas rangú katonai vezetővel tárgyalt. A tragédia egy nappal azután történt, hogy a török parlament két évvel meghosszabbította a Líbiában állomásozó török katonai kontingens mandátumát.
Törökország a NATO tagjaként katonailag és politikailag is támogatja a Tripoliban működő, nemzetközileg elismert líbiai kormányt. Ankara 2020-ban katonai tanácsadókat és kiképzőket küldött az országba, majd tengeri határmegállapodást és később energetikai együttműködésről szóló előzetes egyezményt is kötött Líbiával, amelyeket Egyiptom és Görögország vitat. Az elmúlt időszakban Törökország az úgynevezett „Egy Líbia” politika jegyében erősítette kapcsolatait az ország keleti politikai és katonai szereplőivel is.
Ezt is ajánljuk a témában
Mark Rutte szerint nincs idő halogatásra, a NATO-nak már most fel kell készülnie egy esetleges orosz támadás kivédésére.
Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP