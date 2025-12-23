Rejtélyes légi katasztrófa történt egy NATO-tagállamban: több magas rangú vezető is életét vesztette

A török védelmi minisztérium korábban közölte, hogy al-Haddad hivatalos látogatáson járt Ankarában, ahol Yaşar Güler török védelmi miniszterrel és több magas rangú katonai vezetővel tárgyalt. A tragédia egy nappal azután történt, hogy a török parlament két évvel meghosszabbította a Líbiában állomásozó török katonai kontingens mandátumát.

Törökország a NATO tagjaként katonailag és politikailag is támogatja a Tripoliban működő, nemzetközileg elismert líbiai kormányt. Ankara 2020-ban katonai tanácsadókat és kiképzőket küldött az országba, majd tengeri határmegállapodást és később energetikai együttműködésről szóló előzetes egyezményt is kötött Líbiával, amelyeket Egyiptom és Görögország vitat. Az elmúlt időszakban Törökország az úgynevezett „Egy Líbia” politika jegyében erősítette kapcsolatait az ország keleti politikai és katonai szereplőivel is.