A NATO főtitkára szinte retteg Oroszország elnökétől – Rutte szerint a legfontosabb feladat Ukrajna pénzelése

Az ukrajnai háború békés rendezésére irányuló törekvésekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy nem kíván előrejelzésekbe bocsátkozni. „Csak azt mondhatom, hogy mindenki rendkívül keményen dolgozik, az amerikaiak, az európaiak és természetesen Ukrajna is. Az amerikai elnöknek februárban sikerült áttörnie egy falat Putyinnál, amikor először felhívta és elkezdtek Ukrajnáról beszélni. Azóta lényegében minden nap, minden héten és minden hónapban folyamatosan az ukrajnai kérdés megoldásán dolgozik” – húzta alá.

Rutte hangsúlyozta: „egyértelmű egyetértés van abban, hogy nekünk, bárhogyan is végződjön a háború, elejét kell vennünk annak, hogy az oroszok bármikor újra próbálkozzanak Ukrajna megtámadásával. Ez azt jelenti, hogy nagyon erős biztonsági garanciákra van szüksége Ukrajnának. Azért, hogy Putyin tudja, ha ismét próbálkozik, a válasz pusztító erejű lesz” – tette hozzá.

Ukrajna NATO-csatlakozási kilátásairól szólva Rutte a dolgok elvi és gyakorlati oldaláról beszélt. „Az elvi oldal világos: a washingtoni szerződés és a washingtoni csúcstalálkozó nyilatkozata is érvényben van, ez pedig Ukrajna visszafordíthatatlan útja a NATO-ba. A gyakorlati oldal pedig az, hogy tudjuk, a szövetségesek közül egyesek bejelentették: jelenleg ellenzik Ukrajna NATO-csatlakozását. Ez a valóság, és ebben a keretben kell megoldást találnunk” – fejtegette.

„Az amerikaiak jelen pillanatban ezzel nincsenek egyedül. Vannak más szövetségesek is, akik azt mondják, hogy jelenleg ellenzik az ukrán NATO-csatlakozást. A német szövetségi kormány, legalábbis a korábbi német kormány, szintén visszafogott volt ebben a kérdésben. Láttuk, hogy Magyaroroszág és Szlovákia világosan ez ellen foglalt állást. Tudjuk, hogy az Egyesült Államokban komoly kételyek vannak. Tehát igen, ez az érem két oldala. Az egyik az, hogy az elv érvényes. De a gyakorlati valóság az, hogy jelenleg nincs konszenzus” – mondta Rutte.

(MTI)