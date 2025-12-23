Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
putyin mark rutte nato orosz-ukrán háború egyesült államok ukrajna oroszország

A NATO főtitkára szinte retteg Oroszország elnökétől – Rutte szerint a legfontosabb feladat Ukrajna pénzelése

2025. december 23. 22:22

Mark Rutte szerint nincs idő halogatásra, a NATO-nak már most fel kell készülnie egy esetleges orosz támadás kivédésére.

2025. december 23. 22:22
null

Elhatározott intézkedéseivel a NATO kivédheti Oroszország esetleges támadását – jelentette ki kedden Mark Rutte, a szövetség főtitkára a dpa német hírügynökségnek adott interjújában.

A NATO-főtitkárt elsősorban néhány nappal korábban Berlinben tett kijelentésével kapcsolatban kérdezték. Akkor úgy fogalmazott, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra
Tovább a cikkhezchevron

mi vagyunk Oroszország következő célpontja, és már veszélyben vagyunk”. 

A dpa most azt a kérdést tette fel neki: valóban úgy gondolja-e, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök támadást rendelhet el a NATO-nak, vagyis a világ legerősebb katonai szövetségének valamelyik tagállama ellen.

„Azt tudom, hogy olyasvalakiről van szó, aki őrülten sok pénzt öl bele országa hadseregébe. Mostanra már a költségvetés több mint 40 százalékát költi fegyverkezésre. És kész volt ebben az Ukrajnában folyó háborúban mostanáig 1,1 millió embert feláldozni” – hangoztatta Rutte.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Nem szoktam „idegbe” jönni, de 5 gyermek édesapjaként Mark Rutte NATO-főtitkár legújabb agymenése kiverte nálam a biztosítékot

Hát fogass fegyvert a saját gyerekeiddel, Öreg, ne a mieinkkel!

„Úgy vélem azonban, hogy megakadályozhatunk egy támadást azzal, ha szavatoljuk a nyári hágai csúcson elfogadott összes határozat megvalósítását. A védelmi kiadások növeléséről van szó. 

Emellett arról is gondoskodnunk kell, hogy Ukrajna erős maradjon. 

Ha ezt a két dolgot megtesszük, akkor elég erősek leszünk ahhoz, hogy megvédhessük magunkat, és akkor Putyin sosem fog próbálkozni” – mondta.

Rutte arra a kérdésre felelve, hogy mennyi idő van a felkészülésre, úgy felelt: „egyes hírszerzési szolgálatok 2027-et, mások 2029-et, vagy 2031-et mondanak”. „De 2031 is holnap van, 2029 ma délután, 2027 pedig ebben a pillanatban. 

Ez azt jelenti, hogy valóban fel kell futtatni a védelmi kiadásokat,

ahogy azt Hágában eldöntöttük, és fel kell fognunk, hogy ezek a döntések közel sem lesznek elegendők, ha Ukrajna veszítene” – tette hozzá.

Washington szerepvállalásáról szólva a főtitkár azt mondta: „egyáltalán nem aggódom az Egyesült Államok miatt, mert fenntartások nélkül elkötelezve érzi magát a NATO mellett. Az amerikai nemzetbiztonsági stratégiában világosan az áll, hogy az Egyesült Államok számára prioritás egy biztonságos Európa, egy erős NATO, valamint az Egyesült Államok és a NATO európai részének szoros összetartozása” – mondta.

„Már csak azért sem aggódom, mert az Egyesült Államoknak saját, nagyon is kézzelfogható érdekei fűződnek a NATO-hoz. Az Északi-sarkkal kapcsolatos az egyik ilyen fontosabb érdek. Látjuk, hogy kínai és orosz hajók közlekednek arra. Az Északi-sarkot csak együttes erővel tudjuk megvédeni – európai és amerikai NATO-szövetségesek közösen” – jelentette ki, hozzáfűzve, hogy az Atlanti-óceán északi medencéje szintén kulcsszerepet játszik az Egyesült Államok biztonságában.

Az ukrajnai háború békés rendezésére irányuló törekvésekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy nem kíván előrejelzésekbe bocsátkozni. „Csak azt mondhatom, hogy mindenki rendkívül keményen dolgozik, az amerikaiak, az európaiak és természetesen Ukrajna is. Az amerikai elnöknek februárban sikerült áttörnie egy falat Putyinnál, amikor először felhívta és elkezdtek Ukrajnáról beszélni. Azóta lényegében minden nap, minden héten és minden hónapban folyamatosan az ukrajnai kérdés megoldásán dolgozik” – húzta alá.

Rutte hangsúlyozta: „egyértelmű egyetértés van abban, hogy nekünk, bárhogyan is végződjön a háború, elejét kell vennünk annak, hogy az oroszok bármikor újra próbálkozzanak Ukrajna megtámadásával. Ez azt jelenti, hogy nagyon erős biztonsági garanciákra van szüksége Ukrajnának. Azért, hogy Putyin tudja, ha ismét próbálkozik, a válasz pusztító erejű lesz” – tette hozzá.

Ukrajna NATO-csatlakozási kilátásairól szólva Rutte a dolgok elvi és gyakorlati oldaláról beszélt. „Az elvi oldal világos: a washingtoni szerződés és a washingtoni csúcstalálkozó nyilatkozata is érvényben van, ez pedig Ukrajna visszafordíthatatlan útja a NATO-ba. A gyakorlati oldal pedig az, hogy tudjuk, a szövetségesek közül egyesek bejelentették: jelenleg ellenzik Ukrajna NATO-csatlakozását. Ez a valóság, és ebben a keretben kell megoldást találnunk” – fejtegette.

„Az amerikaiak jelen pillanatban ezzel nincsenek egyedül. Vannak más szövetségesek is, akik azt mondják, hogy jelenleg ellenzik az ukrán NATO-csatlakozást. A német szövetségi kormány, legalábbis a korábbi német kormány, szintén visszafogott volt ebben a kérdésben. Láttuk, hogy Magyaroroszág és Szlovákia világosan ez ellen foglalt állást. Tudjuk, hogy az Egyesült Államokban komoly kételyek vannak. Tehát igen, ez az érem két oldala. Az egyik az, hogy az elv érvényes. De a gyakorlati valóság az, hogy jelenleg nincs konszenzus” – mondta Rutte.

(MTI)

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
simakutya
2025. december 23. 23:51
elcapo-2 Afganisztáni kivonuláskor a hollandok ott hagyták a magyar nátó katonákat,titokban egy szó nélkül kimenekültek afganisztánból miközben a magyar katonák védték azt az épületet ahol a holland hivatalnokok és katonai vezetők dolgoztak ,miközben csak félig volt a repülőgépük elfért volna még jónéhány magyar katona is,ami utólag derült ki.Úgy ott hagytak minket mint kutya a szarát, bidé vezette amcsik ugyanezt tette ők menekültek el először úgy hogy nem szóltak senkinek,miközben a tálibok lőtték a várost. A holland fekete győr bandi agyú nyilatkozik,szart se számít mit momd holnap az ellenkezőjét fogja az se fog érdekelni senkit.
Válasz erre
0
1
elcapo-2
2025. december 23. 23:06
Ennek a puhapöcs, magyargyűlölő Rutténak se családja, se gyerekei .......semmi. A hollandok egyébként is legendásan jó katonák. Balin anno simán lemészárolták a fegyvertelen őslakosokat , Srebrenicában pedig a buzeráns holland békefenntartók önként és dalolva átadtak 8700 bosnyák foglyot , férfit és fiút a szerbeknek ( akik lemészárolták őket )..............majd vígan köcsögölték egymást tovább.
Válasz erre
1
0
Galerida
2025. december 23. 22:39
Szörnyű, hogy egy ilyen fontos posztot egy irodakukac tölt be, aki ráadásul agyilag sincs rendben! Még szerencse, hogy Robert C Castel szerint max. a fénymásoló papír beszerzésében dönthet!
Válasz erre
2
0
egonsamu-2
2025. december 23. 22:36
Ez az elmebeteg majom még nem értette meg, hogy az oroszok szarnak rá is és a korrupt EU-ra is. A csapatait meg dugja föl magának.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!