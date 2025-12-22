Tárgyalóasztalon a rémálomszerű terv: Rutte színt vallott – kidolgozás alatt áll a NATO-katonák Ukrajnába küldése (VIDEÓ)
Rutte szerint világossá kell tenni Oroszország számára, hogy egy újabb agresszió Ukrajna ellen súlyos következményekkel járna.
„Nem szoktam »idegbe« jönni, de 5 gyermek édesapjaként Mark Rutte NATO-főtitkár legújabb agymenése kiverte nálam a biztosítékot!
Azt mondja ez a jóember az orosz-ukrán konfliktusról, hogy:
»Több európai ország jelezte, hogy kész lenne csapatokat biztosítani, amennyiben erre igény mutatkozik.
Jelenleg folyik annak pontos meghatározása, hogy milyen lenne ennek az úgynevezett ›tettre készek koalíciójának‹ a felépítése: hogyan nézne ki egy bevetés, mi történne a szárazföldön, a tengeren, a levegőben.
Semmi kétségem: amikor a helyzet komolyra fordul, a fiatalok készek lesznek fegyvert fogni.«
Mégha védekezni kéne egy NATO ellen irányuló orosz támadás ellen... de ezek meg akarják TÁMADNI Oroszországot! Élen persze ki mással, mint a németekkel!
Hát fogass fegyvert a saját gyerekeiddel, Öreg, ne a mieinkkel!!”
