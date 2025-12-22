Ft
12. 22.
hétfő
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nato főtitkár mark rutte gyermek oroszország

Nem szoktam „idegbe” jönni, de 5 gyermek édesapjaként Mark Rutte NATO-főtitkár legújabb agymenése kiverte nálam a biztosítékot

2025. december 22. 15:10

Hát fogass fegyvert a saját gyerekeiddel, Öreg, ne a mieinkkel!

2025. december 22. 15:10
null
Takács Péter
Takács Péter
Facebook

„Nem szoktam »idegbe« jönni, de 5 gyermek édesapjaként Mark Rutte NATO-főtitkár legújabb agymenése kiverte nálam a biztosítékot!

»Több európai ország jelezte, hogy kész lenne csapatokat biztosítani, amennyiben erre igény mutatkozik.

Jelenleg folyik annak pontos meghatározása, hogy milyen lenne ennek az úgynevezett ›tettre készek koalíciójának‹ a felépítése: hogyan nézne ki egy bevetés, mi történne a szárazföldön, a tengeren, a levegőben.

Semmi kétségem: amikor a helyzet komolyra fordul, a fiatalok készek lesznek fegyvert fogni.«

Mégha védekezni kéne egy NATO ellen irányuló orosz támadás ellen... de ezek meg akarják TÁMADNI Oroszországot! Élen persze ki mással, mint a németekkel!

Hát fogass fegyvert a saját gyerekeiddel, Öreg, ne a mieinkkel!!”

Nyitókép forrása: dpa Picture-Alliance via AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

