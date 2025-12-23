Nem mindennapi látogatót fogadott Orbán Viktor (VIDEÓ)

Gulyás Gergely: Magyarország kimarad a „háborús kölcsönből”
A miniszter szerint az Ukrajnának nyújtandó úgynevezett háborús kölcsönt Európa várhatóan soha nem fogja visszakapni.
A miniszterelnök fiatal követője a szegedi DPK-gyűlést követően látogatta meg Orbán Viktort.
Nem mindennapi videót tett közzé közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyben egy fiatal követőjével, Gyurkóval látható.
A fiatal a december 20-ai DPK-gyűlésen egy ajándékot szeretett volna személyesen átadni a miniszterelnöknek, erre azonban akkor nem volt lehetőség. Orbán Viktor később viszont meghívta őt az irodájába, ahol a találkozó már nyugodt körülmények között megvalósulhatott.
Gyurkó egy üveg levendulaszörppel érkezett, amit ajándékként adott át a miniszterelnöknek. A gesztust Orbán Viktor viszonozta, aki szintén egy meglepetéssel készült a fiatal számára, valamint aláírta annak zászlaját is, ami a szegedi DPK-gyűlésen szintén nála volt.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala
