Nem mindennapi látogatót fogadott Orbán Viktor (VIDEÓ)

Nem mindennapi videót tett közzé közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyben egy fiatal követőjével, Gyurkóval látható.

A fiatal a december 20-ai DPK-gyűlésen egy ajándékot szeretett volna személyesen átadni a miniszterelnöknek, erre azonban akkor nem volt lehetőség. Orbán Viktor később viszont meghívta őt az irodájába, ahol a találkozó már nyugodt körülmények között megvalósulhatott.