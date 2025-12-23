Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gyurkó videó orbán fiatal miniszterelnök

Nem mindennapi látogatót fogadott Orbán Viktor (VIDEÓ)

2025. december 23. 22:01

A miniszterelnök fiatal követője a szegedi DPK-gyűlést követően látogatta meg Orbán Viktort.

2025. december 23. 22:01
null

Nem mindennapi videót tett közzé közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyben egy fiatal követőjével, Gyurkóval látható.

A fiatal a december 20-ai DPK-gyűlésen egy ajándékot szeretett volna személyesen átadni a miniszterelnöknek, erre azonban akkor nem volt lehetőség. Orbán Viktor később viszont meghívta őt az irodájába, ahol a találkozó már nyugodt körülmények között megvalósulhatott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra
Tovább a cikkhezchevron

Gyurkó egy üveg levendulaszörppel érkezett, amit ajándékként adott át a miniszterelnöknek. A gesztust Orbán Viktor viszonozta, aki szintén egy meglepetéssel készült a fiatal számára, valamint aláírta annak zászlaját is, ami a szegedi DPK-gyűlésen szintén nála volt.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!