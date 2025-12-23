„Senki sem akar békét” – tízezerszám menekülnek át a Kárpátokon az értelmetlen háború elől ukrán férfiak

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Megrázó riporttal jelentkezett a CNN.
Riportot készített a CNN az értelmetlen ukrajnai háború elől menekülő férfiakkal. Az amerikai liberális lap leírja: Kijev az oroszok felőrlő háborúja elől bő ezer kilométeres frontvonalat védenek, s a kilátástalan háború elől egyre többen menekülnek.
Az ukrán főügyész hivatala közel 290 ezer eljárást indítottak katonák engedély nélküli eltávozása és dezertálása miatt szeptemberig, hiszen a 23-60 év közötti, katonának alkalmas férfiak a hadiállapot alatt nem hagyhatják el az országot.
A CNN féltucat interjúpartnere közül Viktor Pinhaszov korábbi kijevi taxisofőr Máramarosszigeten úgy nyilatkozott a portálnak: „Senki sem akar békét. Sem Putyin, sem Zelenszkij, sem Trump”. Pinhaszov öt napon át gyalogolt a Kárpátokban egyedül, mire átjutott Romániába. A menekülésre körülbelül egy hónapon át készült, navigációs alkalmazásokat és más dezertőrök Telegramon megosztott tapasztalatait tanulmányozta. Sok energiaszeletet és túlélőfelszerelést vett magához, majd novemberben átkelt a Kárpátokon, azóta pedig már öthónapos lányával van Svájcban.
Pinhaszovhoz hasonlóan több mint harmincezer ukrán férfi lépett be illegálisan Romániába 2022 óta a román határőrség szerint.
Ők mind ideiglenes menedékes státuszt kaptak – a legtöbben egyébként Máramaros megyében értek Románia földjére. Az ukrán határőrség információi szerint több mint 25 ezer embert állítottak meg a menekülésben Románia felé, legalább huszonkilencen pedig meghaltak a hegyekben, vagy a Tiszába fulladtak menekülés közben.
A szintén Romániába menekült, álnevet használó Gyimának minden lábujja lefagyott, a vele menekülők egyike pedig halálra fagyott. Őt a Salvamont Maramureş nevű máramarosi hegyimentő szervezet mentette meg.
A szervezet más kollégákkal együtt az elmúlt közel négy évben 377 ukrán férfit hozott le a hegyekből.
A vagyonosoknak ugyanakkor továbbra is rendelkezésükre állnak az embercsempészek. A CNN például a közösségi médiában találkozott Artyommal, egy több mint 4000 követővel rendelkező tiktokkerrel, aki 14 ezer dollárért kínálja a romániai határátlépés lehetőségét a határőrök lefizetése révén.
Nyitókép: AFP/Toby Melville