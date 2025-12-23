„Senki sem akar békét” – tízezerszám menekülnek át a Kárpátokon az értelmetlen háború elől ukrán férfiak

Riportot készített a CNN az értelmetlen ukrajnai háború elől menekülő férfiakkal. Az amerikai liberális lap leírja: Kijev az oroszok felőrlő háborúja elől bő ezer kilométeres frontvonalat védenek, s a kilátástalan háború elől egyre többen menekülnek.

Az ukrán főügyész hivatala közel 290 ezer eljárást indítottak katonák engedély nélküli eltávozása és dezertálása miatt szeptemberig, hiszen a 23-60 év közötti, katonának alkalmas férfiak a hadiállapot alatt nem hagyhatják el az országot.

A CNN féltucat interjúpartnere közül Viktor Pinhaszov korábbi kijevi taxisofőr Máramarosszigeten úgy nyilatkozott a portálnak: „Senki sem akar békét. Sem Putyin, sem Zelenszkij, sem Trump”. Pinhaszov öt napon át gyalogolt a Kárpátokban egyedül, mire átjutott Romániába. A menekülésre körülbelül egy hónapon át készült, navigációs alkalmazásokat és más dezertőrök Telegramon megosztott tapasztalatait tanulmányozta. Sok energiaszeletet és túlélőfelszerelést vett magához, majd novemberben átkelt a Kárpátokon, azóta pedig már öthónapos lányával van Svájcban.