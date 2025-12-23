Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború zelenszkij Kárpátok románia orosz-ukrán háború ukrajna

„Senki sem akar békét” – tízezerszám menekülnek át a Kárpátokon az értelmetlen háború elől ukrán férfiak

2025. december 23. 22:27

Megrázó riporttal jelentkezett a CNN.

2025. december 23. 22:27
null

Riportot készített a CNN az értelmetlen ukrajnai háború elől menekülő férfiakkal. Az amerikai liberális lap leírja: Kijev az oroszok felőrlő háborúja elől bő ezer kilométeres frontvonalat védenek, s a kilátástalan háború elől egyre többen menekülnek.

Az ukrán főügyész hivatala közel 290 ezer eljárást indítottak katonák engedély nélküli eltávozása és dezertálása miatt szeptemberig, hiszen a 23-60 év közötti, katonának alkalmas férfiak a hadiállapot alatt nem hagyhatják el az országot.

A CNN féltucat interjúpartnere közül Viktor Pinhaszov korábbi kijevi taxisofőr Máramarosszigeten úgy nyilatkozott a portálnak: „Senki sem akar békét. Sem Putyin, sem Zelenszkij, sem Trump”. Pinhaszov öt napon át gyalogolt a Kárpátokban egyedül, mire átjutott Romániába. A menekülésre körülbelül egy hónapon át készült, navigációs alkalmazásokat és más dezertőrök Telegramon megosztott tapasztalatait tanulmányozta. Sok energiaszeletet és túlélőfelszerelést vett magához, majd novemberben átkelt a Kárpátokon, azóta pedig már öthónapos lányával van Svájcban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra
Tovább a cikkhezchevron

Pinhaszovhoz hasonlóan több mint harmincezer ukrán férfi lépett be illegálisan Romániába 2022 óta a román határőrség szerint.

Ők mind ideiglenes menedékes státuszt kaptak – a legtöbben egyébként Máramaros megyében értek Románia földjére. Az ukrán határőrség információi szerint több mint 25 ezer embert állítottak meg a menekülésben Románia felé, legalább huszonkilencen pedig meghaltak a hegyekben, vagy a Tiszába fulladtak menekülés közben.

A szintén Romániába menekült, álnevet használó Gyimának minden lábujja lefagyott, a vele menekülők egyike pedig halálra fagyott. Őt a Salvamont Maramureş nevű máramarosi hegyimentő szervezet mentette meg.

A szervezet más kollégákkal együtt az elmúlt közel négy évben 377 ukrán férfit hozott le a hegyekből.

A vagyonosoknak ugyanakkor továbbra is rendelkezésükre állnak az embercsempészek. A CNN például a közösségi médiában találkozott Artyommal, egy több mint 4000 követővel rendelkező tiktokkerrel, aki 14 ezer dollárért kínálja a romániai határátlépés lehetőségét a határőrök lefizetése révén.

Nyitókép: AFP/Toby Melville 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2025. december 23. 22:58
Szerencsétlenek!
Válasz erre
2
0
sersem
2025. december 23. 22:35
Tiszások, ti is kezdjetek gyűjteni, ha jövőre esetleg le akartok pattanni jugoba! Végülis, nem árt az óvatosság!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!