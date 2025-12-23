Csillog-villog a város, hetek óta békés hangon duruzsolják a hangszórók az ismert karácsonyi dalokat. A bevásárlóközpontokba kisebb idegösszeomlás árán lehet csak bemerészkedni, az élelmiszerboltokban meg birokra kell menni az utolsó lila példányért, amennyiben párolt káposztát szeretnénk a sült kacsa mellé. A reklámokból a mézeskalácsillatú béke és a szeretetteljes családi együttlét árad, a valóságban meg futunk a feladatok után, és jó esetben csak kicsit ziláltan esünk be a – fenébe, ez is görbe lett – karácsonyfa alá. Mit tehetünk, hogy enyhítsük terheinket, és legalább a morzsáját átélhessük annak, ami a reklámokból ömlik ránk?

Karácsony idegösszeomlás nélkül? A pszichológus szerint ezen múlik, kép: Nyitókép: Daniel ROLAND / AFP

Nemcsak a szenteste, hanem már a hetek óta közeledő dátum is plusz súlyt rak sokak vállára: