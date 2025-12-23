Karácsony idegösszeomlás nélkül? A pszichológus szerint ezen múlik

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Az ünnepi idill mögött gyakran szorongás, kimerültség és magány húzódik meg. A szakemberek szerint decemberben, különösen karácsony környékén látványosan nő a segítségkérések száma – és ez nem véletlen.
Csillog-villog a város, hetek óta békés hangon duruzsolják a hangszórók az ismert karácsonyi dalokat. A bevásárlóközpontokba kisebb idegösszeomlás árán lehet csak bemerészkedni, az élelmiszerboltokban meg birokra kell menni az utolsó lila példányért, amennyiben párolt káposztát szeretnénk a sült kacsa mellé. A reklámokból a mézeskalácsillatú béke és a szeretetteljes családi együttlét árad, a valóságban meg futunk a feladatok után, és jó esetben csak kicsit ziláltan esünk be a – fenébe, ez is görbe lett – karácsonyfa alá. Mit tehetünk, hogy enyhítsük terheinket, és legalább a morzsáját átélhessük annak, ami a reklámokból ömlik ránk?
Nemcsak a szenteste, hanem már a hetek óta közeledő dátum is plusz súlyt rak sokak vállára:
a karácsony a mentális egészség szempontjából gyakran megterhelőbb időszak, mint az év többi része
– mondja a Mandinernek Szmolka Orsolya pszichológus. Hozzáteszi, ez abból is látszik, hogy a segítségkérések száma is megemelkedik az év többi napjához képest: november–decemberben jóval többen fordulnak pszichológushoz. Igyekeznek is a szakmabeliek válaszolni az igényekre: manapság már nem ritka, hogy két ünnep között ügyeleti napokat is tartanak a segítők, mert – mint fogalmaz –
„annyira megterhelő ez az időszak”.
A pszichológus úgy látja, sokszor nem maga az ünnepnap a legnehezebb, hanem az, ami előtte történik: „mentálisan egy plusz terhet rak ránk, hogy tudjuk, ott kell ülni az asztalnál, hogy ugyanazokat a kínos kérdéseket fogják megkérdezni, mint tavaly, vagy ugyanazok a konfliktusok fognak előkerülni”. A karácsony így egyszerre lehet vágyakozással teli – és ugyanakkor szorongást keltő időszak.
A terhelésnek több oka is lehet. A szakember szerint a téli hónapok fizikai hatásai – kevés napsütés, korai sötétedés, fáradtság, D-vitaminhiány – rontják a hangulatot, és sokan ilyenkor befelé fordulnak: kevesebbet mozdulnak ki, kevesebbet sportolnak, ritkábban csinálnak örömteli tevékenységeket.
Erre rakódik rá az év végi „számvetés”: sokan úgy érzik, nem ott tartanak, ahol szerettek volna, és ez kudarcélménnyé válhat.
„Megint itt vagyok, megint nem úgy alakultak a dolgok”
– idézi fel a pszichológus az ilyenkor gyakori belső monológot. A magány és a veszteségek pedig különösen karácsonykor válnak fájóvá: egy szakítás, válás, távol élő családtagok, vagy egy friss gyász az ünnepen halmozottan jelentkezhet.
Nagyon fontos, hogy ilyenkor legyünk sokkal érzékenyebbek a környezetünkre, legyünk elérhetők, mert nem tudjuk, hogy az általunk fel nem vett telefonhívás mekkora segítség lett volna a másiknak – hívja fel a figyelmet Szmolka Orsolya. Hozzáteszi: a környezetnek érdemes figyelnie arra, ha valaki látványosan eltávolodik: lemondja a találkozókat, nem vesz részt programokon, elszigetelődik, vagy csak negatív üzeneteket küld. Gyanújel lehet a szokások megváltozása is: étvágytalanság, hirtelen fogyás vagy hízás, alvászavar, „nehéz kikelni az ágyból”, általános kedvetlenség.
Sajnos az ünnepi időszak a legsötétebb gondolatokat is felerősítheti. A pszichológus szerint decemberben sokan azért is érzik kilátástalannak a helyzetet, mert úgy látják: „még előttünk áll egy január, egy február”, és nem a közelgő tavasz reményét élik meg.
A pszichológus szerint
a legfontosabb nem valamilyen különleges tudás, hanem a jelenlét: felvenni a telefont, válaszolni, átmenni, rányitni az ajtót, meglátogatni a másikat.
Szerinte egy apró gesztus is adhat reményt annak, aki épp azt érzi, egyedül van és nincs kiút.
Szmolka Orsolya a Covid-járvány óta egyébként romló tendenciát lát: egyre többen érzik magukat magányosnak, és egyre többen keresnek szakembert. Úgy véli, a magány olyan kockázat, amely depresszióra és szorongásra hajlamosíthat, és tudatosan kellene ellene tenni – hasonlóan ahhoz, ahogy az elhízás ellen életmóddal próbálunk küzdeni. Szerinte
a magány lassan pszichológiai kórkép, aminek „előbb-utóbb BNO-kódja is lehet”.
A tinédzserek helyzetéről szólva a szakember azt mondta: kamasznak lenni mindig nehéz volt, a nehézségek jellege változott. A közösségi média hatása mellett ma már egyre nagyobb veszélynek tartja az internetes bántalmazást és zaklatást, mindezek nagyon áthatják az iskolai életet, és a fiatalokban azt az érzést kelthetik: nincs kiút.
A pszichológus gyakorlati tanácsa egyszerű, de nehezen kivitelezhető: el kell engedni a tökéletességet. Nem muszáj végigsikálni a ház összes ablakát, és rendelhetjük például a karácsonyi menüt, vagy akár a süteményt is. A cél az, hogy ne kimerülten essünk be az ünnepi asztalhoz.
Segítség lehet:
A másik kulcs szerinte a konfliktusok csökkentése: kétszer gondoljuk át, mit mondunk, mi szükséges, mi bántó, és mi az, amit mi sem szeretnénk hallani. Az idősebb rokonok kritikus megjegyzéseire pedig – javaslata szerint – érdemes röviden, „igen–nem” szinten válaszolni, és nem belemenni a vitákba.
Végül egy plusz szempontot is kiemelt: a terhek és feladatok elosztását. Saját tapasztalata szerint sok családban a nők vállára kerül „óriási feladatként” az ünnep megszervezése, ezért azt tanácsolja: osszák szét a feladatokat, vonják be a családtagokat – mert így nemcsak könnyebb, de mindenki jobban „részévé” válik az ünnepnek.
A pszichológus üzenete összességében az: a karácsony nem kötelezően boldog időszak, de tudatos apró döntésekkel – elengedéssel, figyelemmel, kapcsolatok ápolásával – sokat lehet tenni azért, hogy ne a szorongás és a hiányérzet uralja.
Nyitókép: Shutterstock