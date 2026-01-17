Ennek örülhetünk: 2026-ban hét hosszú hétvégével is számolhatunk

Véget értek az ünnepek, elkezdődött az új év, és mindenkit az érdekel, mikor lesz legközelebb hosszú hétvége, illetve hogyan alakulnak a munkaszüneti napok a 2026-os évben. Összegyűjtöttük, mikorra érdemes több napos kiruccanást tervezni, és azt is, melyek lesznek idén a szombati munkanapok. Kezdjük a rossz hírrel.

Szombati munkanapok 2026-ban

A 2025-ös évhez hasonlóan 2026-ban is három szombati munkanappal kell számolni, amelyek közül az első rögtön év elején, január 10-én volt. A másik két szombati munkanap augusztus 8-án és december 12-én lesz. Előbbi alkalmával az augusztus 20-i négynapos hosszú hétvége pénteki napját dolgozzuk le, utóbbin pedig a december 24-i pihenőnapot.