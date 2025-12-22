Bejelentették az élelmiszerboltok, mit terveznek december 24-én

amelyek egyes esetekben hosszabb nyitvatartással üzemelnek majd, a töltőállomásokon található OMV-Spar express és ORLEN-Despar üzletek, amelyek több esetben 0-24 órás nyitvatartással dolgoznak, valamint egyes Spar partner és Spar market franchise áruházak, amelyek nyitvatartásáról az üzletek tulajdonosai döntenek.

A Tesco áruházai idén is 12 óráig várják a vevőket december 24-én, december 25-én és 26-án zárva tartanak. December 31-én 18 óráig fogadják a vásárlókat, január 1-jén zárva lesznek.

A CBA üzletek december 24-i nyitvatartását a hálózathoz tartozó minden bolt egyedileg határozza meg, így érdemes egységenként tájékozódni. Az üzletek egységesen zárva lesznek december 25-én és 26-án, illetve január 1-jén.

A Lidl MTI-nek küldött tájékoztatása szerint a vállalat idén is folytatja 2023-ban elindított kezdeményezését, aminek értelmében december 24-én áruházai országszerte zárva lesznek.

A döntés célja, hogy a munkavállalók a nyugodt készülődésre és a szeretteik körében töltött időre koncentrálhassanak. Áruházaik december 24-től 26-ig nem nyitnak ki, ugyanakkor a vásárlókat december 23-án országszerte mindenhol 22 óráig várják majd.