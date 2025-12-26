Ft
12. 26.
péntek
kölni dóm ördög istentisztelet karácsony

Ördögöt űztek a kölni dómban karácsonykor – videón a bizarr jelenet

2025. december 26. 20:02

Mindez a hívők szeme láttára történt…

2025. december 26. 20:02
null

Karácsony szenteste több mint ezer hívő vett részt a kölni dómban tartott vesperáson, amikor váratlan esemény zavarta meg az istentiszteletet. A fél öt órakor kezdődő szertartáson egy fekete köpenybe öltözött férfi lépett elő a hívek soraiból, és az oltár felé haladva vad táncba kezdett. A férfi arany álarcot viselt, fején pedig szarvszerű fülek álltak, ami különösen bizarr látványt nyújtott a jelenlévők számára – írta meg az Index

A székesegyház őrei azonnal közbeléptek, és ellenállás nélkül kísérték ki a férfit az épületből. Az esetet rögzítő videó gyorsan elterjedt a közösségi médiában, bemutatva a maszkos férfi kivezetését a dómból.

A Bild beszámolója szerint a rendőrségnek nem kellett beavatkoznia, senki sem sérült meg, és az istentisztelet ezt követően zavartalanul folytatódott. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ying Tang / NurPhoto / NurPhoto via AFP

zrx8
2025. december 26. 22:04
Egy mecsetben próbáld meg ezt, pöcsköszörű !
Bitrex®
2025. december 26. 21:14
A drog rossz. Érteeem?
j_____
2025. december 26. 20:45
Ursula v.d. Leyen és emberei is a sátán szolgái, csak nincs rajtuk álarc. Az Európai Unió a sátán műve.
faramuci
2025. december 26. 20:40
Ó ,nem ördögöt űztek...... Most zajlik a kereszténység kiűzetése európából,nyílt színen,ez csak folytatása a szent péter bazilikában oltárra vizelős projektnek.🙄
