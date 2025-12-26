Ördögöt űztek a kölni dómban karácsonykor – videón a bizarr jelenet

Teljes a döbbenet: Brutális megszorításokkal érkezik 2026 Németországban!
A Friderich Merz vezette kormánnyal egyelőre nem jártak jól az emberek.
Mindez a hívők szeme láttára történt…
Karácsony szenteste több mint ezer hívő vett részt a kölni dómban tartott vesperáson, amikor váratlan esemény zavarta meg az istentiszteletet. A fél öt órakor kezdődő szertartáson egy fekete köpenybe öltözött férfi lépett elő a hívek soraiból, és az oltár felé haladva vad táncba kezdett. A férfi arany álarcot viselt, fején pedig szarvszerű fülek álltak, ami különösen bizarr látványt nyújtott a jelenlévők számára – írta meg az Index.
A székesegyház őrei azonnal közbeléptek, és ellenállás nélkül kísérték ki a férfit az épületből. Az esetet rögzítő videó gyorsan elterjedt a közösségi médiában, bemutatva a maszkos férfi kivezetését a dómból.
A Bild beszámolója szerint a rendőrségnek nem kellett beavatkoznia, senki sem sérült meg, és az istentisztelet ezt követően zavartalanul folytatódott.
Nyitókép: Ying Tang / NurPhoto / NurPhoto via AFP