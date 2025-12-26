Teljes a döbbenet: Brutális megszorításokkal érkezik 2026 Németországban!

A Friedrich Merz vezette német kormány bejelentései elsőre pozitívnak tűntek: csökkenő adókulcsok, magasabb adómentes jövedelem. De ha jobban megnézzük a háttérben zajló folyamatokat, más kép rajzolódik ki: az adócsökkentések ellenére 2026-tól a dolgozók többsége kevesebb pénzt fog keresni – derült ki az osztárk Express cikkéből.

A nürnbergi DATEV szoftvercég számításai szerint a munkavállalók csak nagyon korlátozott mértékben részesülnek a bejelentett adókedvezményekből. A jövedelemcsökkentést sok esetben szinte teljes mértékben felemésztik a növekvő társadalombiztosítási járulékok.