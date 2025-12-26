Teljes a döbbenet: Brutális megszorításokkal érkezik 2026 Németországban!

Magyar Péter foghatja a fejét: ezért nem tudott növekedni a Tisza Párt népszerűsége
A szakértők szerint olyasmit igyekeztek vitorlájukba fogni, amiből nagyon nem jött össze a politikai haszonszerzés.
A Friderich Merz vezette kormánnyal egyelőre nem jártak jól az emberek.
A Friedrich Merz vezette német kormány bejelentései elsőre pozitívnak tűntek: csökkenő adókulcsok, magasabb adómentes jövedelem. De ha jobban megnézzük a háttérben zajló folyamatokat, más kép rajzolódik ki: az adócsökkentések ellenére 2026-tól a dolgozók többsége kevesebb pénzt fog keresni – derült ki az osztárk Express cikkéből.
A nürnbergi DATEV szoftvercég számításai szerint a munkavállalók csak nagyon korlátozott mértékben részesülnek a bejelentett adókedvezményekből. A jövedelemcsökkentést sok esetben szinte teljes mértékben felemésztik a növekvő társadalombiztosítási járulékok.
Az osztrák kap idézte a Süddeutsche Zeitungot. (SZ) A lap szerint a fejlemények két csoport számára különösen kedvezőtlenek. Egyrészt az alacsony jövedelműek számára: Az alacsony jövedelmeknél a magasabb egészségbiztosítási járulékok közvetlenül érezhetőek. Egyes esetekben 2026-ban nettó jövedelmük még az előző évinél is kevesebb lesz. Másrészt a jól keresők is rosszul járnak. Az 5500 euró feletti bruttó fizetéseknél, és még inkább a 8000 euró felett a levonások jelentősen emelkednek – pusztán a megemelt társadalombiztosítási járulékok miatt.
Például egy egyedülálló szülő, aki egy gyermeket nevel és havi bruttó 6000 eurót keres, a számítások szerint 177 euróval kevesebbel számolhat az előző évhez képest, pusztán a megemelt járulékfizetési határértékek miatt. Másrészt a magán egészségbiztosítók szövetségének adatai szerint a biztosítottak körülbelül 60 százaléka számolhat emelkedő járulékokkal.
Összességében látható, hogy az adópolitikai korrekciók sok munkavállalót alig érintenek.
Amit az állam az egyik oldalon adókedvezményként ad, azt a másik oldalon magasabb társadalombiztosítási és biztosítási járulékok formájában szedi be.
A németországi munkavállalók nagy részének számára ezért 2026 nem több pénzügyi mozgásteret jelent, hanem szűkülő lehetőséget.
Nyitókép: dpa Picture-Alliance via AFP