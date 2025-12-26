Ft
Teljes a döbbenet: Brutális megszorításokkal érkezik 2026 Németországban!

2025. december 26. 16:12

A Friderich Merz vezette kormánnyal egyelőre nem jártak jól az emberek.

2025. december 26. 16:12
A Friedrich Merz vezette német kormány bejelentései elsőre pozitívnak tűntek: csökkenő adókulcsok, magasabb adómentes jövedelem. De ha jobban megnézzük a háttérben zajló folyamatokat, más kép rajzolódik ki: az adócsökkentések ellenére 2026-tól a dolgozók többsége kevesebb pénzt fog keresni – derült ki az osztárk Express cikkéből. 

A nürnbergi DATEV szoftvercég számításai szerint a munkavállalók csak nagyon korlátozott mértékben részesülnek a bejelentett adókedvezményekből. A jövedelemcsökkentést sok esetben szinte teljes mértékben felemésztik a növekvő társadalombiztosítási járulékok.

Az osztrák kap idézte a Süddeutsche Zeitungot. (SZ) A lap szerint a fejlemények két csoport számára különösen kedvezőtlenek. Egyrészt az alacsony jövedelműek számára: Az alacsony jövedelmeknél a magasabb egészségbiztosítási járulékok közvetlenül érezhetőek. Egyes esetekben 2026-ban nettó jövedelmük még az előző évinél is kevesebb lesz. Másrészt a jól keresők is rosszul járnak. Az 5500 euró feletti bruttó fizetéseknél, és még inkább a 8000 euró felett a levonások jelentősen emelkednek – pusztán a megemelt társadalombiztosítási járulékok miatt.

Például egy egyedülálló szülő, aki egy gyermeket nevel és havi bruttó 6000 eurót keres, a számítások szerint 177 euróval kevesebbel számolhat az előző évhez képest, pusztán a megemelt járulékfizetési határértékek miatt. Másrészt a magán egészségbiztosítók szövetségének adatai szerint a biztosítottak körülbelül 60 százaléka számolhat emelkedő járulékokkal. 

Összességében látható, hogy az adópolitikai korrekciók sok munkavállalót alig érintenek. 

Amit az állam az egyik oldalon adókedvezményként ad, azt a másik oldalon magasabb társadalombiztosítási és biztosítási járulékok formájában szedi be. 

A németországi munkavállalók nagy részének számára ezért 2026 nem több pénzügyi mozgásteret jelent, hanem szűkülő lehetőséget. 



Nyitókép: dpa Picture-Alliance via AFP

 

