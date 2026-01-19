Ft
tüntetés Trump istentisztelet Minnesota ICE

Aktivisták zavartak meg és zaklattak keresztényeket egy minnesotai templomban (VIDEÓ)

2026. január 19. 19:25

Vasárnap istentisztelet közben zavarták meg a híveket egy minnesotai baptista templomban, amikor aktivisták vonultak be az épületbe. A tüntetés azzal a váddal indult, hogy az egyik lelkész kapcsolatban állhat az amerikai bevándorlási hatóságokkal.

null

Egy baptista istentiszteletet zavart meg tüntetés vasárnap Minnesota államban, amikor anti-ICE aktivisták (Amerikai Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala)  rohanták le a St. Paul városában működő Cities Church templomát – számolt be az esetről a Fox News.

Forrás: Facebook / Everything Hmong

A közösségi médiában terjedő videófelvételeken hallható, ahogy a demonstrálók azt skandálják: „Igazságot Renee Goodnak”, valamint: „Kinek kell igazság? Nekünk kell igazság”, miközben az istentisztelet alatt a szentélyben állnak. Egy másik felvételen az is elhangzik, hogy a tüntetők a templom közepén helyezkedtek el, miközben a lelkész beszélt.

A videót készítő személy a történteket „titkos küldetésként” írta le, és azt állította, hogy nem sokkal korábban szereztek tudomást arról, hogy az egyik lelkész kapcsolatban állhat az ICE-szal. 

A Cities Church nyilvántartása szerint az egyháznak nyolc lelkésze van különböző szerepkörökben, köztük David Easterwood, aki azonos nevet visel az ICE St. Paul-i kirendeltségének megbízott igazgatójával. A Fox News Digital megkereste az ICE-t annak tisztázására, hogy a két személy valóban ugyanaz-e. Az ICE később maga is megosztotta az egyik, templomban készült videót. A bejegyzéshez a Belbiztonsági Minisztérium is hozzászólt:

„Az agitátorok már nemcsak a tisztjeinket veszik célba. Most már a templomokat is.”

Hozzátették:

 Szállodáról szállodára, templomról templomra járnak, és szövetségi rendvédelmi szervekre vadásznak, akik az amerikaiakat védik.

A minisztérium Minnesota kormányzóját, Tim Walzet és Minneapolis polgármesterét, Jacob Freyt is bírálta, mondván, ők felelősek azért, hogy „felkorbácsolták ezeket a tömegeket, majd hagyták őket elszabadulni”.

Nem fognak eltántorítani minket. Az ICE nem megy sehova

– tették hozzá. Az igazságügyi minisztérium vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy sérültek-e a polgári jogok. Harmeet Dhillon igazságügyi államtitkár közlése szerint a polgári jogi osztály vizsgálja a szövetségi istentiszteleti törvény esetleges megsértését azok részéről, akik megszentségtelenítettek egy istentiszteleti helyet és akadályozták a keresztény hívőket”. Pam Bondi igazságügyi miniszter úgy fogalmazott: 

Egész nap folyamatos kapcsolatban voltam Dhillon államtitkárral az események kapcsán, amelyeket az igazságügyi minisztérium az én utasításomra vizsgál. A szövetségi jog megsértését minden esetben büntetni fogjuk.

A tüntetés politikai visszhangja

Az ügyre a Fehér Ház is reagált. Karoline Leavitt szóvivő közölte: 

Donald Trump elnök nem fogja eltűrni a keresztények megfélemlítését és zaklatását szent istentiszteleti helyeiken.

Hozzátette:

Az igazságügyi minisztérium teljes körű vizsgálatot indított a Minnesota államban történt, elítélendő incidens ügyében.

Jacob Frey polgármester ezzel szemben megvédte a tüntetéseket, és visszautasította azt az értelmezést, miszerint azok törvénytelenek vagy veszélyesek lennének. A CBS Face the Nation című műsorában így fogalmazott:

Ez nem a biztonságról szól. Arról szól, hogy ezrek érkeznek a városunkba, és rettegésben tartják az embereket pusztán azért, mert latinók vagy szomáliaiak.

Hozzátette:

Minneapolis lakói megszólalnak, békésen kiállnak a szomszédaikért. Ez nem pusztán Trump elleni ellenállás, hanem arról szól, hogy szeretjük és támogatjuk azokat, akik ezt a várost otthonuknak nevezik.

Nyitókép: Facebook / Everything Hmong

