Aktivisták zavartak meg és zaklattak keresztényeket egy minnesotai templomban (VIDEÓ)

Egy baptista istentiszteletet zavart meg tüntetés vasárnap Minnesota államban, amikor anti-ICE aktivisták (Amerikai Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala) rohanták le a St. Paul városában működő Cities Church templomát – számolt be az esetről a Fox News.

Tüntetés zavarta meg a baptista istentiszteletet, az aktivisták a templomban skandáltak és a hívek közé vonultak.

Forrás: Facebook / Everything Hmong

A közösségi médiában terjedő videófelvételeken hallható, ahogy a demonstrálók azt skandálják: „Igazságot Renee Goodnak”, valamint: „Kinek kell igazság? Nekünk kell igazság”, miközben az istentisztelet alatt a szentélyben állnak. Egy másik felvételen az is elhangzik, hogy a tüntetők a templom közepén helyezkedtek el, miközben a lelkész beszélt.