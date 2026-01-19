Aktivisták zavartak meg és zaklattak keresztényeket egy minnesotai templomban (VIDEÓ)

A minisztérium Minnesota kormányzóját, Tim Walzet és Minneapolis polgármesterét, Jacob Freyt is bírálta, mondván, ők felelősek azért, hogy „felkorbácsolták ezeket a tömegeket, majd hagyták őket elszabadulni”.
Nem fognak eltántorítani minket. Az ICE nem megy sehova
– tették hozzá. Az igazságügyi minisztérium vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy sérültek-e a polgári jogok. Harmeet Dhillon igazságügyi államtitkár közlése szerint a polgári jogi osztály vizsgálja a szövetségi istentiszteleti törvény esetleges megsértését azok részéről, akik megszentségtelenítettek egy istentiszteleti helyet és akadályozták a keresztény hívőket”. Pam Bondi igazságügyi miniszter úgy fogalmazott:
Egész nap folyamatos kapcsolatban voltam Dhillon államtitkárral az események kapcsán, amelyeket az igazságügyi minisztérium az én utasításomra vizsgál. A szövetségi jog megsértését minden esetben büntetni fogjuk.
A tüntetés politikai visszhangja