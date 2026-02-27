„Honnan ismerős e stílus? Tán a C kategóriás gengszterfilmekből. Vagy 1991 utánról, amikor egyre több ukrán maffiózó járt át hozzánk levegőt rontani, védelmi pénzt szedni. Nem tudom. Csak azt, hogy nem mindegy, milyen színvonalon vagánykodik az ember. És a jelenlegi ukrán rezsim nincs abban a helyzetben, pláne azon a színvonalon, hogy vagánykodjon, fenyegetőzzön, zsaroljon. Az ország fele romokban. Külföldi pénz nélkül csőd, külföldi fegyverek nélkül azonnali összeomlás jön. Lakosságuk fele lelécelt, a maradék zöme is menekülne, ha tehetné. Már nem a Donbasz hovatartozása a kérdés, hanem az ukrán állam léte. Pedig Trump próbálta elmagyarázni Zelenszkijnek a Fehér Házban: »Hálásnak kellene lenned. Nincsenek lapjaid. Nem hiszem, hogy olyan kemény fiú lennél az Egyesült Államok nélkül. A harmadik világháborúval szerencsejátékozol.« A jobbik eset, hogy Zelenszkij csak simán nem érti. A rosszabbik, hogy érti, és mégis nyomja tovább padlógázzal. A végeredmény szempontjából persze mindegy: Ukrajnát a szakadék felé vezeti. Béke helyett az a legfőbb gondja ennek az olajterroristának, hogy minket maffiamódszerrel zsaroljon. Azt hiszem, nem sok idő, és lesz ennél sürgetőbb gondja.”