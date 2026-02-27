Ft
02. 27.
péntek
facebook instagram twitter linkedin youtube
zelenszkij ukrán maffiózó pénz trump

Az olajterrorista

2026. február 27. 05:52

Honnan ismerős e stílus? Tán a C kategóriás gengszterfilmekből.

2026. február 27. 05:52
null
Pilhál Tamás
Pilhál Tamás
Magyar Nemzet

„Honnan ismerős e stílus? Tán a C kategóriás gengszterfilmekből. Vagy 1991 utánról, amikor egyre több ukrán maffiózó járt át hozzánk levegőt rontani, védelmi pénzt szedni. Nem tudom. Csak azt, hogy nem mindegy, milyen színvonalon vagánykodik az ember. És a jelenlegi ukrán rezsim nincs abban a helyzetben, pláne azon a színvonalon, hogy vagánykodjon, fenyegetőzzön, zsaroljon. Az ország fele romokban. Külföldi pénz nélkül csőd, külföldi fegyverek nélkül azonnali összeomlás jön. Lakosságuk fele lelécelt, a maradék zöme is menekülne, ha tehetné. Már nem a Donbasz hovatartozása a kérdés, hanem az ukrán állam léte. Pedig Trump próbálta elmagyarázni Zelenszkijnek a Fehér Házban: »Hálásnak kellene lenned. Nincsenek lapjaid. Nem hiszem, hogy olyan kemény fiú lennél az Egyesült Államok nélkül. A harmadik világháborúval szerencsejátékozol.« A jobbik eset, hogy Zelenszkij csak simán nem érti. A rosszabbik, hogy érti, és mégis nyomja tovább padlógázzal. A végeredmény szempontjából persze mindegy: Ukrajnát a szakadék felé vezeti. Béke helyett az a legfőbb gondja ennek az olajterroristának, hogy minket maffiamódszerrel zsaroljon. Azt hiszem, nem sok idő, és lesz ennél sürgetőbb gondja."

Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova

macskusz-4
2026. február 27. 06:42
Nem lehet mindent demokratikusan megoldani, mert rengeteg az idióta. Van olyan, amikor idiótákra egyszerűen le kell sujtani. Ha az orosszal nem kereskedni akar az uniós marha, és az itteni ellenzéki, hanem ütni akarja őket, ha az ukrán nem akar területekről lemondani, akkor félre kell tenni a demokráciát. IDIÓTÁKNAK NINCS DEMOKRÁCIA.
Válasz erre
1
0
macskusz-4
2026. február 27. 06:36
Az USAnak kellene elintéznie ezt a közveszélyes idiótát. A kajakallaszokkal együtt. A hazai ellenzékkel együtt. És nem demokratikusan pepecselni. HÁBORÚZNI AKARSZ EGY 150 MILLIÓS ATOMHATALOM ELLEN? AKKOR BÖRTÖN VAGY DILIHÁZ!
Válasz erre
0
0
macskusz-4
2026. február 27. 06:32
Ennél primitívebb barmot kitalálni nem lehet. Teljesen tébolyodott. És ezt másolják az IQ deficites uniósok, és itteni ellenzékiek. Az, aki nem látja be, hogy az oroszt nem lehet legyőzni, az aki nem fogadja el, hogy ukrajnànak semlegesnek kell lennie , szellemi fogyatékos.
Válasz erre
2
0
states-2
2026. február 27. 06:16
Ukrán náci csürhe, élén ezzel a faszhimbáló csepűrágóval. Ez ma Ukrajna.
Válasz erre
2
0
