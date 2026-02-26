Kimondták a Kremlben: ekkor találkozhat Putyin, Trump és Zelenszkij

Kiderült, mikor kerülhet sor az újabb amerikai–orosz–ukrán csúcstalálkozóra
Korábban, mint gondolnánk.
Dmitrij Peszkov elmondta, mikor lenne érdemes találkoznia a három államfőnek.
Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna elnökének, Vlagyimir Putyinnak, Donald Trumpnak és Volodimir Zelenszkijnek csak a megállapodások véglegesítése érdekében lenne érdemes találkoznia – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán a Rossszija 1 televíziónak.
„Valószínűleg itt egyet kell értenünk abban, hogy a három elnöknek csak akkor érdemes találkoznia, ha véglegesítik a megállapodásokat, vagy ahogy az amerikaiak mondják, az ügyletet (...). De ami az orosz elnök és Zelenszkij találkozójának kilátásait illeti, nos, egyelőre korlátozódjunk arra, hogy felidézzük az ő (Zelenszkij) múlt heti nyilatkozatait arról, hogy Ukrajna mibe nem fog soha beleegyezni, hogy mibe nem fog belemenni, hogy mit szándékozik tenni tovább, és így tovább” – mondta.
„Egyszerűen nem is kell elemezni őket, csak emlékezni kell rájuk és feltenni a kérdést: van-e értelme magasszintű találkozóknak, ha a kijevi rezsim továbbra is fenntartja ezt az álláspontot” – tette hozzá.
Az orosz államfő sajtótitkára Steve Witkoffnak, az amerikai elnök különleges képviselőjének arra nyilatkozatára reagált, amely szerint az amerikaiak remélik, hogy Putyin és Zelenszkij találkozója már a háromoldalú csúcs előtt megvalósul. Ugyanakkor arra a pontosító kérdésre, hogy továbbra is érvényes-e a Zelenszkijnek szóló ajánlat, hogy menjen el Moszkvába, ha meg akar beszélni valamit, Peszkov így válaszolt:
„Igen, ezt mondta Putyin elnök, ő mindig tartja a szavát”.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Grigorij Sziszijev
