Kimondták a Kremlben: ekkor találkozhat Putyin, Trump és Zelenszkij

Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna elnökének, Vlagyimir Putyinnak, Donald Trumpnak és Volodimir Zelenszkijnek csak a megállapodások véglegesítése érdekében lenne érdemes találkoznia – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán a Rossszija 1 televíziónak.

„Valószínűleg itt egyet kell értenünk abban, hogy a három elnöknek csak akkor érdemes találkoznia, ha véglegesítik a megállapodásokat, vagy ahogy az amerikaiak mondják, az ügyletet (...). De ami az orosz elnök és Zelenszkij találkozójának kilátásait illeti, nos, egyelőre korlátozódjunk arra, hogy felidézzük az ő (Zelenszkij) múlt heti nyilatkozatait arról, hogy Ukrajna mibe nem fog soha beleegyezni, hogy mibe nem fog belemenni, hogy mit szándékozik tenni tovább, és így tovább” – mondta.