Orbán Viktor üzent a Harcosok Klubjának: „Ezt nem hagyhatjuk szó nélkül!”

„Azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket!” – Orbán Viktor nyílt levelet küldött Zelenszkijnek
A miniszterelnök nem finomkodott.
Eddig és ne tovább.
„Több tiszteletet a magyaroknak, Zelenszkij elnök úr!” – írta a Harcosok Klubja Facebook-csoport tagjainak csütörtökön Orbán Viktor.
A Barátság kőolajvezeték elzárása veszélyezteti a magyar családok biztonságos és megfizethető energiaellátását. Ezt nem hagyhatjuk szó nélkül”
– írta a miniszterelnök.
Mint ismert, a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán közzétett nyílt levelében arra szólította fel Zelenszkij ukrán elnököt, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól. Orbán Viktor levélben azt írta, hogy Zelenszkij négy éve képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz-ukrán háborúról.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP