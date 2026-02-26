Ft
Zelenszkij Barátság kőolajvezeték Orbán Viktor

Orbán Viktor üzent a Harcosok Klubjának: „Ezt nem hagyhatjuk szó nélkül!”

2026. február 26. 10:10

Eddig és ne tovább.

2026. február 26. 10:10
null

„Több tiszteletet a magyaroknak, Zelenszkij elnök úr!” – írta a Harcosok Klubja Facebook-csoport tagjainak csütörtökön Orbán Viktor.

A Barátság kőolajvezeték elzárása veszélyezteti a magyar családok biztonságos és megfizethető energiaellátását. Ezt nem hagyhatjuk szó nélkül”

– írta a miniszterelnök.

Mint ismert, a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán közzétett nyílt levelében arra szólította fel Zelenszkij ukrán elnököt, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól. Orbán Viktor levélben azt írta, hogy Zelenszkij négy éve képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz-ukrán háborúról.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

csulak
2026. február 26. 11:46
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen !
rezeda-kazmer
2026. február 26. 11:08
Az egész ország működőképességét veszélyezteti, nem csak a benzinárakat- bár tudom, ez utóbbi kézzelfoghatóbb. Szerbia majdnem kifeküdt a két hónapnyi elzárás alatt.
Héja
2026. február 26. 10:48
Zelenszkij és bandája nyakáról csak egyvalami hiányzik. a kötél.
rasputin
2026. február 26. 10:25
Horst_Tappertrasputin 2026. február 26. 10:20 Ja, reggel fájt az oldalam a tegnapi röhögéstől. 45-40 jelenleg és ez rátok nézve hízelgő. :-) Hol van ez attól amikor JELENTŐS fidesz előnyről kántáltatok?
