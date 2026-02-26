Jókora gyomrost kapott Magyar Péter reggelire: még az új, baloldali kutatás szerint is Orbán győzelmére számítanak a bizonytalan szavazók

a párt nélküliek többsége ugyanis Orbán Viktor és a Fidesz győzelmét tartja valószínűbbnek.

Míg 28 százalékuk vár kormányváltást, addig egyharmaduk (33 százalékuk) inkább a Fidesz győzelmét tartja valósabb eshetőségnek.

Összességében a megkérdezettek 46 százaléka gondolja úgy, hogy a 2026-os választás kormányváltást hoz, 40 százalék viszont újabb Fidesz–KDNP-győzelmet tart esélyesebbnek. A párttáborok saját oldaluk sikerében hisznek, de nem azonos mértékben. A Tisza-szavazók 90 százaléka számít arra, hogy pártja alakít kormányt, míg a Fidesz–KDNP híveinek 87 százaléka vár újabb kormánypárti ciklust. A magabiztosság azonban a Fidesz oldalán erősebb: a kormánypárti szavazók 68 százaléka kizártnak tartja a kormányváltást, míg a Tisza-táborban csupán 39 százalék teljesen biztos saját győzelmükben. Vagyis még a Tisza hívei között is viszonylag alacsonyabb a teljes bizonyosság aránya.

A kutatás arra is rámutat, hogy a „Tiszán-túli” ellenzék fele Magyar Pétert támogatná kormányfőként, miközben a Mi Hazánk Mozgalom szimpatizánsainak 63 százaléka Orbán Viktor újrázását üdvözölné.

A Nézőpont Intézet friss kutatása sok szempontból más képet festett a várakozásokról: a hivatalos kampányidőszak kezdetét követően készített felmérés szerint továbbra sem történt érdemi változás a pártversenyben. Egy most vasárnapi, országgyűlési választás eredményeit modellező számítás szerint a Fidesz–KDNP listája 45 százalékot érne el, míg a Tisza Párt 40 százalékos támogatottságra számíthatna.