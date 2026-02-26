Ukrán kormányzati tanácsadó azt is beismerte a lapnak, hogy Kijev már most kapcsolatban áll Magyar Péter csapatával.

Tudjuk, hogy mik Brüsszel és Kijev tervei: Ukrajna mielőbbi uniós csatlakozása, a háború folytatása és kiszélesítése. Ehhez szükségük van minden európai ország támogatására, beleértve Magyarországét is. Ezért akarják hatalomra segíteni Magyar Pétert, aki soha nem mondana nemet Brüsszelnek és Kijevnek.