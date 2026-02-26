Orbán Viktor már tényleg nem viccel, a levél után videóban is üzent Zelenszkijnek
A magyar miniszterelnök a szokásosnál is keményebben fogalmazott.
A brüsszeli Politico írta meg, hogy Brüsszel és Kijev lélegzetvisszafojtva várják az áprilisi választásokat, abban reménykedve, hogy a Tisza majd zöld utat ad Ukrajna EU-csatlakozásának és további pénzügyi támogatásának.
„Bebizonyosodott, hogy a Tisza összejátszik Kijevvel!
Ukrán kormányzati tanácsadó azt is beismerte a lapnak, hogy Kijev már most kapcsolatban áll Magyar Péter csapatával.
Tudjuk, hogy mik Brüsszel és Kijev tervei: Ukrajna mielőbbi uniós csatlakozása, a háború folytatása és kiszélesítése. Ehhez szükségük van minden európai ország támogatására, beleértve Magyarországét is. Ezért akarják hatalomra segíteni Magyar Pétert, aki soha nem mondana nemet Brüsszelnek és Kijevnek.
Az egyre fokozódó veszélyek közepette viszont nekünk olyan kormányra van szükségünk, amely ellen tud állni a külső nyomásnak és minden körülmények közt a magyar érdeket tekinti elsőnek.
Ezért a Fidesz a biztos választás!”
