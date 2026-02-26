Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
brüsszel Magyar Péter ukrajna választás

Bebizonyosodott, hogy a Tisza összejátszik Kijevvel!

2026. február 26. 10:07

A brüsszeli Politico írta meg, hogy Brüsszel és Kijev lélegzetvisszafojtva várják az áprilisi választásokat, abban reménykedve, hogy a Tisza majd zöld utat ad Ukrajna EU-csatlakozásának és további pénzügyi támogatásának.

2026. február 26. 10:07
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Bebizonyosodott, hogy a Tisza összejátszik Kijevvel!

A brüsszeli Politico írta meg, hogy Brüsszel és Kijev lélegzetvisszafojtva várják az áprilisi választásokat, abban reménykedve, hogy a Tisza majd zöld utat ad Ukrajna EU-csatlakozásának és további pénzügyi támogatásának. 

Ukrán kormányzati tanácsadó azt is beismerte a lapnak, hogy Kijev már most kapcsolatban áll Magyar Péter csapatával.

Tudjuk, hogy mik Brüsszel és Kijev tervei: Ukrajna mielőbbi uniós csatlakozása, a háború folytatása és kiszélesítése. Ehhez szükségük van minden európai ország támogatására, beleértve Magyarországét is. Ezért akarják hatalomra segíteni Magyar Pétert, aki soha nem mondana nemet Brüsszzelnek és Kijevnek.

Az egyre fokozódó veszélyek közepette viszont nekünk olyan kormányra van szükségünk, amely ellen tud állni a külső nyomásnak és minden körülmények közt a magyar érdeket tekinti elsőnek.

Ezért a Fidesz a biztos választás!"

