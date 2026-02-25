Kiderült, mikor kerülhet sor az újabb amerikai–orosz–ukrán csúcstalálkozóra

Rendkívüli: az európai vezetők megkötötték a megállapodást Zelenszkijvel, folytatják a háborút (VIDEÓ)
„Kijevben nagy összegyülekezés volt...” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök.
Az ukrán államfő a napokban tárgyalásokat folytatott amerikai partnerekkel, hogy pontosítsa a fogolycsere technikai részleteit, és áttekintse az Ukrajnának szánt helyreállítási csomag elemeit. A megbeszéléseken Steve Witkoff különleges megbízott, Jared Kushner tanácsadó és Scott Bessent amerikai gazdasági miniszter is részt vett, a találkozók célja pedig a Moszkva bevonásával tervezett háromoldalú csúcstalálkozó előkészítése volt. Zelenszkij szerint a következő forduló március elején kerülhet sor – írja a karpathir.com.
A február 17–18-i genfi tárgyalások során a delegációk a jövőbeni tűzszünet ellenőrzési mechanizmusait vitatták meg, ahol az Egyesült Államok kapta a vezető szerepet a fegyvernyugvás felügyeletében. A találkozón politikai és katonai munkacsoportok zárták le a saját területüket érintő alapvető kérdéseket, de az ukrán álláspont szerint az orosz fél szándékosan lassította a megállapodások véglegesítését.
Kijev hangsúlyozta a humanitárius kérdések és a civilek biztonságának prioritását, miközben nyilvánosan elutasította az amerikai elnök nyomásgyakorlását, amely egyoldalú engedményeket követelt az ukrán fél részéről. Az ukrán vezetés szerint a soron következő orosz–ukrán–amerikai egyeztetésnek tíz napon belül meg kell történnie, hogy a tárgyalások üteme ne szenvedjen késedelmet.
Nyitókép: Beata Zawrzel / NurPhoto / NurPhoto via AFP