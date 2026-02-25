Kő kövön nem marad: az európai vezetők megkötötték azt a megállapodást Zelenszkijvel, amitől a legjobban tartottunk (VIDEÓ)

Kíméletlenül odapirított Orbán Viktor a brit humoristának, aki megállás nélkül szapulja Magyarországot
John Cleese, a brit Monty Python társulat tagja átment egy bizonyos határon.
„Kijevben nagy összegyülekezés volt...” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök.
Kijevben nagy összegyülekezés volt: Von der Leyennel az élen az európai vezetők megállapodtak Zelenszkijjel, folytatják a háborút. Közben még mindig fennáll Magyarországgal szemben az ukránok által bevezetett olajembargó. Nekünk most ezzel kell első helyen foglalkozni, ezt kell áttörnünk, ezt kell letörnünk – közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán szerdán közzétett videójában.
Orbán Viktor azt mondta: a háborús terv része, hogy minden európai országot bele kell vinni ebbe a háborúba.
„Most vagyunk még azért ketten-hárman, akik ki akarunk maradni ebből, szlovákok, csehek, magyarok egyértelműen, de bennünket is be akarnak vinni, ehhez kell egy kormány, amely igent mond Brüsszel követelésére” – fogalmazott.
Hangsúlyozta, hogy a nemzeti kormány erre nemet mond, ezért szeretnének egy olyan kormányt, egy Tisza-kormányt, amely igent mond, erre nézve meg is kötötték Magyar Péterrel és a Tiszával a megállapodást, ebben a bizonyos müncheni titkos paktumban.
Ez a választás tétje.
Ha ki akarunk maradni a háborúból, ha a biztonság a fontos, akkor nemzeti kormány, ha változtatunk, és bemegyünk a háborúba, akkor Tisza Párt, én javaslom, hogy szavazzunk a biztonságra” – emelte ki Orbán Viktor.
