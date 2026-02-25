Kő kövön nem marad: az európai vezetők megkötötték azt a megállapodást Zelenszkijvel, amitől a legjobban tartottunk (VIDEÓ)

Kijevben nagy összegyülekezés volt: Von der Leyennel az élen az európai vezetők megállapodtak Zelenszkijjel, folytatják a háborút. Közben még mindig fennáll Magyarországgal szemben az ukránok által bevezetett olajembargó. Nekünk most ezzel kell első helyen foglalkozni, ezt kell áttörnünk, ezt kell letörnünk – közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán szerdán közzétett videójában.

Orbán Viktor azt mondta: a háborús terv része, hogy minden európai országot bele kell vinni ebbe a háborúba.