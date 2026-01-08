Lángba borulhat az Egyesült Államok: tüntetések jöhetnek egy nő lelövése miatt

Trump saját kezébe veszi a gyeplőt: óriási lépés lehet ez a tartós béke felé
A hatóságok állítása szerint a nő az autójával megpróbált elütni egy bevándorlási ügynököt, aki agyonlőtte. A republikánusok szerint önvédelem volt, a demokraták szerint gyilkosság történt.
Forrnak az indulatok az Egyesült Államokban, miután a bevándorlási hatóság (ICE) egyik ügynöke lelőtt egy nőt, aki megpróbálta őt elütni.
Az eset hosszú hónapok óta tartó feszültség után történt, amely során a baloldali aktivisták rendszeresen megpróbálták akadályozni a hatóságok munkáját, hogy ne tudják letartóztatni az illegális bevándorlókat, akiknek a deportálását tűzte ki célul az adminisztráció.
A demokraták rendszeresen felszólították a lakosságot, hogy álljanak ellen az ICE-nak. Renee Nicole Good harminchét éves háromgyermekes költőnő élettársával ment ki tiltakozni a deportálások ellen – írja a Daily Mail.
Az ICE azt állította, hogy Good szándékosan hajtott a bordó SUV-jával az ügynökökre, de a tanúk ezt vitatják, és Jacob Frey polgármester „baromságnak” nevezte.
Kristi Noem, a Belbiztonsági Minisztérium vezetője szerdán Good cselekedeteit „belföldi terrorizmusnak” minősítette, és megvédte tisztjei cselekedeteit.
„Tisztünk gyorsan és védekezően cselekedett, lőtt, hogy megvédje magát és a körülötte lévő embereket” – mondta.
Trump szerdán a The New York Timesnak adott interjúban „gonosz helyzetnek” nevezte Renee Good lelövését, és azt mondta, hogy Good úgy tűnt, hogy el akar ütni egy ICE-ügynököt.
„Nem akarom, hogy bárkit lelőjenek. Nem akarom, hogy valaki sikítson és megpróbáljon elgázolni rendőröket” – mondta a Timesnak.
A CNN beszámolója szerint az eset helyszínének a közelében barikádokat állítottak fel.
„Ezzel védjük magunkat a behatoló és nekünk rohanni akaró autóktól” – mondta a helyszínen egy szemtanú a CNN-nek.
A helyi Fox arról számolt be, hogy amerikai idő szerint csütörtök reggel a minneapolisi Whipple épület előtt gyülekezni kezdtek a tüntetők, hogy tiltakozzanak az ICE ellen. A hatóságok további nagyvárosokban is számítanak megmozdulásokra.
Videó az esetről:
