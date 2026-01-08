Lángba borulhat az Egyesült Államok: tüntetések jöhetnek egy nő lelövése miatt

Forrnak az indulatok az Egyesült Államokban, miután a bevándorlási hatóság (ICE) egyik ügynöke lelőtt egy nőt, aki megpróbálta őt elütni.

Az eset hosszú hónapok óta tartó feszültség után történt, amely során a baloldali aktivisták rendszeresen megpróbálták akadályozni a hatóságok munkáját, hogy ne tudják letartóztatni az illegális bevándorlókat, akiknek a deportálását tűzte ki célul az adminisztráció.

A demokraták rendszeresen felszólították a lakosságot, hogy álljanak ellen az ICE-nak. Renee Nicole Good harminchét éves háromgyermekes költőnő élettársával ment ki tiltakozni a deportálások ellen – írja a Daily Mail.