01. 08.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ice bevándorlási hatóság demokraták

Lángba borulhat az Egyesült Államok: tüntetések jöhetnek egy nő lelövése miatt

2026. január 08. 14:48

A hatóságok állítása szerint a nő az autójával megpróbált elütni egy bevándorlási ügynököt, aki agyonlőtte. A republikánusok szerint önvédelem volt, a demokraták szerint gyilkosság történt.

2026. január 08. 14:48
null

Forrnak az indulatok az Egyesült Államokban, miután a bevándorlási hatóság (ICE) egyik ügynöke lelőtt egy nőt, aki megpróbálta őt elütni. 

Az eset hosszú hónapok óta tartó feszültség után történt, amely során a baloldali aktivisták rendszeresen megpróbálták akadályozni a hatóságok munkáját, hogy ne tudják letartóztatni az illegális bevándorlókat, akiknek a deportálását tűzte ki célul az adminisztráció. 

A demokraták rendszeresen felszólították a lakosságot, hogy álljanak ellen az ICE-nak. Renee Nicole Good harminchét éves háromgyermekes költőnő élettársával ment ki tiltakozni a deportálások ellen – írja a Daily Mail.

Az ICE azt állította, hogy Good szándékosan hajtott a bordó SUV-jával az ügynökökre, de a tanúk ezt vitatják, és Jacob Frey polgármester „baromságnak” nevezte.

Kristi Noem, a Belbiztonsági Minisztérium vezetője szerdán Good cselekedeteit „belföldi terrorizmusnak” minősítette, és megvédte tisztjei cselekedeteit.

„Tisztünk gyorsan és védekezően cselekedett, lőtt, hogy megvédje magát és a körülötte lévő embereket” – mondta.

Trump szerdán a The New York Timesnak adott interjúban „gonosz helyzetnek” nevezte Renee Good lelövését, és azt mondta, hogy Good úgy tűnt, hogy el akar ütni egy ICE-ügynököt.

„Nem akarom, hogy bárkit lelőjenek. Nem akarom, hogy valaki sikítson és megpróbáljon elgázolni rendőröket” – mondta a Timesnak.

A CNN beszámolója szerint az eset helyszínének a közelében barikádokat állítottak fel.

„Ezzel védjük magunkat a behatoló és nekünk rohanni akaró autóktól” – mondta a helyszínen egy szemtanú a CNN-nek.

A helyi Fox arról számolt be, hogy amerikai idő szerint csütörtök reggel a minneapolisi Whipple épület előtt gyülekezni kezdtek a tüntetők, hogy tiltakozzanak az ICE ellen. A hatóságok további nagyvárosokban is számítanak megmozdulásokra. 
 

Videó az esetről:

 

Nyitókép: Kerem YUCEL / AFP

Nyitókép: Kerem YUCEL / AFP

***

 

patriota-0
2026. január 08. 15:52
Vihar a biliben.
regi-nyarakon21
2026. január 08. 15:47
George Floyd 2.0-át próbálnak ebből is kreálni?
hümm
2026. január 08. 15:43
Bárki bármit mond, ez az USA-ban teljesen jogos fegyverhasználat. A libbantak elfelejtették, hogy ahol mindenki hordhat fegyvert, ott a hatóságoknak is hamarabb eljár a keze. Teljesen jogos eljárás. Persze mint a BLM esetén, az "áldozatnak" van neve, van családja, gyerekei, stb. Csak hogy biztosan együtt lehessen vele érezni. Őszintén szólva az összes klímaaktivistával, útblokkolóval, stb. így kéne bánni, azonnal abbahagynák a provokációkat.
rugbista
2026. január 08. 15:42
Szétbaxni a fejüket.
