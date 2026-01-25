Elszabadultak az indulatok: halálos kimenetelű ICE-akció történt Minneapolisban

„Átteszik” a határt: kiderült, hol és hogyan ellenőrzik a Belgrád–Budapest vonat utasait
Egy bevándorlási razzia során lelőtt amerikai állampolgár halála után tömeges tiltakozások törtek ki Minneapolisban a szövetségi hatóságok ellen.
Tiltakozáshullám indult el az Egyesült Államokban, miután Minneapolisban egy bevándorlási razzia során a szövetségi határőrség egyik ügynöke halálosan megsebesített egy 51 éves amerikai állampolgárt.
A belbiztonsági minisztérium közlése szerint az eset szombaton történt, amikor a hatóságok egy erőszakos cselekmény miatt körözött, illegálisan az országban tartózkodó személy ellen hajtottak végre célzott intézkedést.
A hivatalos tájékoztatás szerint ekkor egy felfegyverzett férfi közelítette meg az ügynököket.
A minisztérium leírása szerint a férfinél egy 9 milliméteres félautomata kézifegyver és két tölténytár volt, és amikor megpróbálták elvenni tőle a fegyvert, erőszakosan ellenállt.
A hatóság közlése szerint az egyik ügynök saját maga és társai életének védelmében lőtt rá.
A férfit a helyszínen orvosi ellátásban részesítették, de az életét már nem tudták megmenteni. A közlemény szerint a hatóságok úgy értékelték a helyzetet, hogy az érintett személy súlyos erőszakos cselekményre készülhetett.
Az incidens hírére Minneapolisban több száz fős tömeg gyűlt össze, hogy tiltakozzon a bevándorlási és vámügyi hatóság (ICE) intézkedései ellen. A megmozdulás egyre indulatossá vált, a szövetségi rendvédelmi erők több személyt őrizetbe vettek, és a tömeg feloszlatására könnygázt is bevetettek. Bár a demonstrációt törvénytelennek nyilvánították, a tiltakozás folytatódott, és az eseményekről az MTI is beszámolt.
Tim Walz, Minnesota állam demokrata párti kormányzója elítélte a történteket, és felszólította Donald Trump elnököt, hogy állítsa le az államot érintő, illegális bevándorlókat célzó átfogó műveletet. Jacob Frey, Minneapolis polgármestere szintén azt követelte, hogy a szövetségi hatóságok hagyják el a várost, és azzal vádolta őket, hogy félelmet keltenek a lakosság körében.
Minnesota államban az év elején indult el a bevándorlási hatóság átfogó fellépése több ezer szövetségi ügynök részvételével, miután több milliárd dolláros, szövetségi pénzeket is érintő csalássorozatra derült fény, amely az ott élő szomáliai diaszpóraközösséghez köthető szervezeteket érintette.
Az intézkedéssorozat január eleje óta heves tiltakozásokat váltott ki, amelyeknek már korábban is volt halálos áldozata.
Január 7-én egy bevándorlási ügynök halálosan megsebesített egy aktivista tüntetőt, a 37 éves Renee Goodot, aki autóval állta el a hatóság járműveinek útját. A szövetségi hatóság szerint a nő a járművel a hivatalos személy felé indult, aki életét féltve nyitott tüzet. Minnesota demokrata vezetői és politikusai az esetek kapcsán gyilkosságról és hatósági erőszakról beszélnek. A történtek nyomán Minneapolisban és környékén tovább erősödtek a tüntetések, pénteken már tízezres tömeg vonult utcára a bevándorlási intézkedések és a szövetségi hatóságok ellen.
Nyitókép: Kerem YUCEL / AFP