Elszabadultak az indulatok: halálos kimenetelű ICE-akció történt Minneapolisban

A hatóság közlése szerint az egyik ügynök saját maga és társai életének védelmében lőtt rá.

A férfit a helyszínen orvosi ellátásban részesítették, de az életét már nem tudták megmenteni. A közlemény szerint a hatóságok úgy értékelték a helyzetet, hogy az érintett személy súlyos erőszakos cselekményre készülhetett.

Az incidens hírére Minneapolisban több száz fős tömeg gyűlt össze, hogy tiltakozzon a bevándorlási és vámügyi hatóság (ICE) intézkedései ellen. A megmozdulás egyre indulatossá vált, a szövetségi rendvédelmi erők több személyt őrizetbe vettek, és a tömeg feloszlatására könnygázt is bevetettek. Bár a demonstrációt törvénytelennek nyilvánították, a tiltakozás folytatódott, és az eseményekről az MTI is beszámolt.

Tim Walz, Minnesota állam demokrata párti kormányzója elítélte a történteket, és felszólította Donald Trump elnököt, hogy állítsa le az államot érintő, illegális bevándorlókat célzó átfogó műveletet. Jacob Frey, Minneapolis polgármestere szintén azt követelte, hogy a szövetségi hatóságok hagyják el a várost, és azzal vádolta őket, hogy félelmet keltenek a lakosság körében.