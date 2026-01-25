Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
01. 25.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 25.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
szabadka szerb köztársaság belgrád budapest európai unió magyarország vonat

„Átteszik” a határt: kiderült, hol és hogyan ellenőrzik a Belgrád–Budapest vonat utasait

2026. január 25. 09:14

Kiderült, hogyan zajlik majd a határvizsgálat a Belgrád–Budapest vasútvonalon, amelynek megnyitása napokon belül esedékes lehet.

2026. január 25. 09:14
null

A Belgrád–Budapest gyorsvasút forgalmának megindulásával a határellenőrzés módja is véglegessé vált.  A személyszállító vonatok utasainak ellenőrzését a bács-kiskun vármegyei Kelebián végzik majd, ahol a papírok átnézése várhatóan körülbelül 30 percet vesz igénybe. 

A be- és kiléptetés Magyarország hatáskörébe tartozik, így a magyar hatóságok döntenek arról is, hogy az utasoknak le kell-e szállniuk a vonatról az okmányaik ellenőrzéséhez.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: a közvélemény-kutatók ráléptek a fékre

Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: a közvélemény-kutatók ráléptek a fékre
Tovább a cikkhezchevron

A határellenőrzés lebonyolítását a Szerb Köztársaság és Magyarország kormánya között létrejött, a közúti, vasúti és vízi forgalom ellenőrzéséről szóló megállapodás szabályozza. Ennek értelmében a felek közös határátkelőhelyen is végezhetik az ellenőrzést. 

A szerb belügyminisztérium közlése szerint a Belgrád–Budapest útvonalon a személyforgalmat Kelebián, míg a tehervonatokat a Szabadka–Kelebia vasúti határátkelőhelyen ellenőrzik majd. 

A belügy tájékoztatása szerint az ellenőrzés időtartamát a vasúti személyforgalomért felelős hatóság határozza meg a határrendészet és a vámhatóság egyetértésével.

Mivel Magyarország az Európai Unió tagja, és a határátkelőhelyeken tavaly óta alkalmazzák az EES beléptető és kiléptető rendszert, a szerb belügyminisztérium arra a kérdésre, hogy minden utasnak kötelező lesz-e leszállnia az ellenőrzés idejére, azt válaszolta, hogy ez nem tartozik a hatáskörükbe. A személyforgalom indulása küszöbön áll: szerb részről májusi, magyar részről legkésőbb március eleji indulásról beszélnek. 

Lázár János szerint az időpont a biztonsági felülvizsgálat lezárásától függ, és amint ez megtörténik, elindulhat a menetrendszerű közlekedés.

A Budapest–Belgrád vasútvonal a magyar közlekedéspolitika egyik legnagyobb infrastrukturális beruházása. A szerb szakaszt már átadták, a Belgrád–Újvidék vonalon a vonatok óránként 200 kilométeres sebességgel közlekednek. A magyar oldalon Szabadka irányába Kelebiáig újult meg a pálya, a teljes szakasz villamosított, kétvágányú és nagy sebességre alkalmas. A beruházás célja, hogy a kínai áruk a görögországi Pireuszból a lehető leggyorsabban jussanak el Közép-Európába, elsősorban Magyarországon keresztül.

 A vonal a TEN-T hálózat része, így uniós logisztikai szempontból is stratégiai jelentőségű.

A becslések szerint a tehervonatok menetideje Budapest és Belgrád között a jelenlegi 8–9 óráról kevesebb mint 3,5 órára csökkenhet. A teherforgalom február 27-én indulhat meg a magyarországi szakaszon, a tesztüzem már folyamatban van. A jövőben a vonal nemzetközi bővítése is napirenden van: a tervek szerint a bécsi járatok meghosszabbításával Belgrád, Budapest és Bécs között közvetlen vasúti összeköttetés jöhet létre, amelynek indulása 2026-ra várható.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Jean-Michel Delage / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. január 25. 12:56
Labancok eddig fúrták, ahol tudták, most, hogy csak beüzemeljük, már egyből itt toporzékolnak, hogy hosszabbítsuk meg bécsig. Kibaszott fajzatok.
Válasz erre
0
0
nemecsek-3
2026. január 25. 12:42
Ebben mi a poén? 90 előtt hol lehetett átsuhanni a határon? - nyugat felé mert nyugati határ volt, kelet felé mert orosz határ.
Válasz erre
0
1
Nasi12
2026. január 25. 11:12
"az utasok ellenőrzése, a papírok átnézése várhatóan körülbelül 30 percet vesz igénybe". Azalatt mint trump caracasban bizonyította meg lehet nyerni egy háborút. Akkor mire volt a nagy gyorsító beruházás, ha ez eddig tart? Közben a vonat áll? Nem lehetne úgy, hogy harminc percig megy a vonat, nem áll meg sehol csak majd a határon és közben átnézi egy szerb magyar vegyesrendőrség a papírokat? Ami a migránsok esetén fél perc. A papírra az van írva 3 nyelven, angol, magyar, szerb, hogy NINCS PAPÍR. :)
Válasz erre
0
3
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. január 25. 09:50
a baloldal kelenföldről nem tudta megszervezni a négyes metrót a keleti pályaudvarig 20 év alatt, a fidesz 4 év alatt belgrádig tudta
Válasz erre
12
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!