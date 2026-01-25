„Átteszik” a határt: kiderült, hol és hogyan ellenőrzik a Belgrád–Budapest vonat utasait

A belügy tájékoztatása szerint az ellenőrzés időtartamát a vasúti személyforgalomért felelős hatóság határozza meg a határrendészet és a vámhatóság egyetértésével.

Mivel Magyarország az Európai Unió tagja, és a határátkelőhelyeken tavaly óta alkalmazzák az EES beléptető és kiléptető rendszert, a szerb belügyminisztérium arra a kérdésre, hogy minden utasnak kötelező lesz-e leszállnia az ellenőrzés idejére, azt válaszolta, hogy ez nem tartozik a hatáskörükbe. A személyforgalom indulása küszöbön áll: szerb részről májusi, magyar részről legkésőbb március eleji indulásról beszélnek.

Lázár János szerint az időpont a biztonsági felülvizsgálat lezárásától függ, és amint ez megtörténik, elindulhat a menetrendszerű közlekedés.

A Budapest–Belgrád vasútvonal a magyar közlekedéspolitika egyik legnagyobb infrastrukturális beruházása. A szerb szakaszt már átadták, a Belgrád–Újvidék vonalon a vonatok óránként 200 kilométeres sebességgel közlekednek. A magyar oldalon Szabadka irányába Kelebiáig újult meg a pálya, a teljes szakasz villamosított, kétvágányú és nagy sebességre alkalmas. A beruházás célja, hogy a kínai áruk a görögországi Pireuszból a lehető leggyorsabban jussanak el Közép-Európába, elsősorban Magyarországon keresztül.