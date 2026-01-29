Ft
ice minneapolis amerikai egyesült államok vám - és határvédelmi hivatala

Most jött: új parancsot kaptak Minnesotában az ICE-ügynökök

2026. január 29. 07:27

Eközben két szövetségi ügynököt adminisztratív szabadságra küldtek.

2026. január 29. 07:27
null

Egy friss, belső útmutató szerint a minnesotai ICE tisztjei szerdán utasítást kaptak, hogy kerüljék az „agitátorokkal” való kapcsolattartást Donald Trump elnök bevándorlási fellépése során – írja a Reuters

Az új iránymutatás, amely eddig a legrészletesebb áttekintést nyújtja arról, hogyan változnának a műveletek a Minneapolisban tüntetők ellen elkövetett két halálos kimenetelű lövöldözést követően, azt is előírja, hogy az amerikai bevándorlási és vámtisztviselők csak azokat a bevándorlókat célozhatják meg, akik ellen büntetőeljárás indult, vagy akik ellen elítélést állapítottak meg.

Mint írtuk, a legutóbbi, halállal végződő incidens szombaton történt, amikor a hatóságok egy erőszakos cselekmény miatt körözött, illegálisan az országban tartózkodó személy ellen hajtottak végre célzott intézkedést. A belbiztonsági minisztérium tájékoztatása szerint ekkor egy felfegyverzett férfi közelítette meg az ügynököket, majd amikor megpróbálták elvenni tőle a fegyvert, erőszakosan ellenállt. 

A hatóság közlése szerint az egyik ügynök saját maga és társai életének védelmében lőtt rá.

A férfit a helyszínen orvosi ellátásban részesítették, de az életét már nem tudták megmenteni. A hatóságok úgy értékelték a helyzetet, hogy az érintett személy súlyos erőszakos cselekményre készülhetett. Az eset után elszabadultak az indulatok, tömeges tiltakozások törtek ki Minneapolisban a szövetségi hatóságok ellen.

Két ügynököt szabadságra küldtek

Az Amerikai Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hivatala (CBP) csütörtökön közölte, hogy két szövetségi ügynököt adminisztratív szabadságra helyeztek, akik részt vettek abban a Minneapolisban történt incidensben, amelyben egy tüntető életét vesztette. Az egyelőre nem világos, mikor küldték szabadságra az ügynököket, és hogy mennyi ideig maradnak távol a munkájuktól – írja a BBC

Nyitókép: Kerem YUCEL / AFP

