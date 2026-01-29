Most jött: új parancsot kaptak Minnesotában az ICE-ügynökök

Elszabadultak az indulatok: halálos kimenetelű ICE-akció történt Minneapolisban
Egy bevándorlási razzia során lelőtt amerikai állampolgár halála után tömeges tiltakozások törtek ki Minneapolisban a szövetségi hatóságok ellen.
Eközben két szövetségi ügynököt adminisztratív szabadságra küldtek.
Egy friss, belső útmutató szerint a minnesotai ICE tisztjei szerdán utasítást kaptak, hogy kerüljék az „agitátorokkal” való kapcsolattartást Donald Trump elnök bevándorlási fellépése során – írja a Reuters.
Az új iránymutatás, amely eddig a legrészletesebb áttekintést nyújtja arról, hogyan változnának a műveletek a Minneapolisban tüntetők ellen elkövetett két halálos kimenetelű lövöldözést követően, azt is előírja, hogy az amerikai bevándorlási és vámtisztviselők csak azokat a bevándorlókat célozhatják meg, akik ellen büntetőeljárás indult, vagy akik ellen elítélést állapítottak meg.
Mint írtuk, a legutóbbi, halállal végződő incidens szombaton történt, amikor a hatóságok egy erőszakos cselekmény miatt körözött, illegálisan az országban tartózkodó személy ellen hajtottak végre célzott intézkedést. A belbiztonsági minisztérium tájékoztatása szerint ekkor egy felfegyverzett férfi közelítette meg az ügynököket, majd amikor megpróbálták elvenni tőle a fegyvert, erőszakosan ellenállt.
A hatóság közlése szerint az egyik ügynök saját maga és társai életének védelmében lőtt rá.
A férfit a helyszínen orvosi ellátásban részesítették, de az életét már nem tudták megmenteni. A hatóságok úgy értékelték a helyzetet, hogy az érintett személy súlyos erőszakos cselekményre készülhetett. Az eset után elszabadultak az indulatok, tömeges tiltakozások törtek ki Minneapolisban a szövetségi hatóságok ellen.
Az Amerikai Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hivatala (CBP) csütörtökön közölte, hogy két szövetségi ügynököt adminisztratív szabadságra helyeztek, akik részt vettek abban a Minneapolisban történt incidensben, amelyben egy tüntető életét vesztette. Az egyelőre nem világos, mikor küldték szabadságra az ügynököket, és hogy mennyi ideig maradnak távol a munkájuktól – írja a BBC.
Nyitókép: Kerem YUCEL / AFP