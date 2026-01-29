Most jött: új parancsot kaptak Minnesotában az ICE-ügynökök

Egy friss, belső útmutató szerint a minnesotai ICE tisztjei szerdán utasítást kaptak, hogy kerüljék az „agitátorokkal” való kapcsolattartást Donald Trump elnök bevándorlási fellépése során – írja a Reuters.

Az új iránymutatás, amely eddig a legrészletesebb áttekintést nyújtja arról, hogyan változnának a műveletek a Minneapolisban tüntetők ellen elkövetett két halálos kimenetelű lövöldözést követően, azt is előírja, hogy az amerikai bevándorlási és vámtisztviselők csak azokat a bevándorlókat célozhatják meg, akik ellen büntetőeljárás indult, vagy akik ellen elítélést állapítottak meg.