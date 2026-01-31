Ft
olaszország olimpiai játék torinó ice antifa csoport tüntetés

Brutális erőszak, káosz, sérültek: csatatérré változtatta Torinó utcáit az antifa (VIDEÓ)

2026. január 31. 21:09

A tüntetők, a rendőrök és az eseményeket követő újságírók közül többen megsérültek. Több tüntetőt őrizetbe vettek.

2026. január 31. 21:09
null

Több órára csatatérré változtak Torinó utcái, ahol szélsőbaloldali tüntetők csaptak össze a rendőrökkel szombaton. A baloldali pártok Milánóban is tüntettek az amerikai idegenrendészet (ICE) embereinek jelenléte ellen a téli olimpiai játékokon.

A Torinóban kora délután kezdődött tüntetés menete az esti órákban több ágra szakadt, amelyek letértek a hatóságokkal korábban egyeztetett útvonalról. A rendőrség adatai szerint közel húszezren vonultak fel, míg a szervezők szerint ötvenezren voltak, és 

egész Olaszországból, valamint külföldről is érkeztek a megmozdulásra.

Arcukat eltakaró tüntetők csoportjai először hulladéktárolókat gyújtottak fel, majd kövekkel, üvegekkel, petárdákkal, utcai jelzőtáblákkal támadtak a rendőrökre, akik több alkalommal visszaverték őket gumibotokkal, vízágyúkkal és könnygázzal. Egy rendőrségi jármű is kigyulladt. A tüntetők kezében házilag készített műanyag pajzs volt rajta az anarchisták jelvényeivel, sokan palesztin zászlót lobogtattak. Mások macskaköveket dobtak a rendőrökre, és fasisztának nevezték őket.

A város több helyszíne csatatérre változott. A tüntetők, a rendőrök és az eseményeket követő újságírók közül többen megsérültek. Több tüntetőt őrizetbe vettek.

Nem először váltal csatatérré az utcák

A tüntetést szélsőbaloldali pártok, köztük a Zöldek és Baloldal Szövetsége (AVS), valamint anarchista csoportok szervezték azt követően, hogy tavaly december 18-án a belügyminisztériumhoz tartozó terrorizmus ellenes nyomozóigazgatóság (Digos) behatolt és kiürítette az úgynevezett Askatasuna-központot. A baszk szabadság-mozgalomról elnevezett épületet 1996 óta szélsőbaloldali csoportok foglalták el.

A hatósági fellépés miatt az első tüntetést december 20-án tartották, amikor szintén harctérré változtak Torino utcái.

A kormánykoalíciót vezető Olasz Testvérek (FdI) párt nevében nyilatkozó Augusta Montaruli, aki a jobboldali erő képviselőházi frakcióvezető-helyettese, úgy vélekedett, hogy a felelősség a tüntetők oldalára álló, vagy az eseményeket teljes csendben kísérő baloldali pártokat terheli, amelyek nem határolják el magukat az erőszaktól.

Antonio Tajani miniszterelnök-helyettes, a Hajrá Olaszország (FI) elnöke szerint a baloldali tüntetők szokás szerint „szétverték” Torinót. Tajani hozzátette, hogy a kormány új biztonsági intézkedésekkel akarja megfékezni a hasonló megmozdulásokat, és védelmet nyújtani a hatósági erők embereinek.

Az Askatasunához tartozók bűnözők, és náluk csak azok rosszabbak, akik igazolják, védik, dédelgetik őket – hangoztatta Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a Liga vezetője.

Az összecsapásokról több videó is megjelent. Ezek közül párat alább tekinthet meg:

Milánóban is zengett a Bella ciao

Milánóban szombat délután szintén közel húszezres tüntetést vezetett az ellenzéki Demokrata Párt (PD), az AVS és az Öt Csillag Mozgalom (M5S): a felvonulók síppal a szájukban demonstráltak az amerikai idegenrendészet (ICE) ügynökeinek jelenléte ellen a február 6-án kezdődő téli olimpiai játékokon, amelyek helyszíne Milánó és Cortina lesz. A demonstráció résztvevői az olasz baloldal jelképes dalát, a Bella ciaót énekelték, valamint Bruce Springsteen amerikai rockénekes legújabb számát, amelyet az ICE és Donald Trump amerikai elnök ellen írt.

A szélsőbaloldali szervezetek bejelentették, hogy február 5-től az olimpiai játékok ellen akarnak tüntetni Milánóban, és február 7-re újabb tömegmegmozdulást hirdettek meg a városba.

(MTI)

Nyitókép: X-fotó

survivor
2026. január 31. 22:18
Gumilüvedék, vízagyú, taser...
zrx8
2026. január 31. 22:04
Amíg a brüsszemita mélyállam teljes támogatását élvezik a kis buzeráns komcsi csírák, nem is lesz ez másképp.
Hangillat
2026. január 31. 21:36
Az antifasiszták fasiszták- Mussolinii mozgalma baloldali volt.
mihint
2026. január 31. 21:31
Ez bizony addíg így lesz, amíg a régi európai államok vissza nem vezetik a régi törvényeket. Valaki elmodhatná nekem, hogy csak Olaszországban, a régi törvények betartásával, vajon felemelkedhetett volna egy Mussolini nevű szélhámos? Mondjuk, vele keményen elbántak, a végén. Esetleg, ne kellene ezen idejekorán töprenkedni?
