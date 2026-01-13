Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyaroroszág antifa - ost bíróság antifa

Végre bíróság elé álltak a budapesti antifa támadók: ártatlan embereket vertek véresre, most hatan felelhetnek tetteikért Németországban

2026. január 13. 20:35

A düsseldorfi bíróságon zajló eljárás hat vádlottjából négyen az elkövetés idején még kiskorúak voltak, így a bíróság rögtön megszakította a tárgyalást, hogy megvitassa a nyilvánosság kizárását.

2026. január 13. 20:35
null

Az antifa szélsőbaloldali mozgalom 2023 februárjában Budapesten támadásokat elkövető hat aktivistája ellen indult kedden büntetőper Észak-Rajna-Vesztfália düsseldorfi székhelyű tartományi főbíróságán.

A per a törvényszék szigorúan őrzött szárnyában másfél órás késéssel kezdődött meg, a tárgyalóterem zsúfolásig megtelt. A nézők soraiból többen is támogatásukról biztosították a vádlottakat, akiket tapssal fogadtak a teremben.

Két vádlott mappákat tartott fel, amelyeken az volt olvasható, hogy „szolidaritás Majával”, egy hetedik aktivistával, aki ellen jelenleg Magyaroroszágon folyik eljárás. A csoport többi tagját Drezdában állították bíróság elé.

A düsseldorfi bíróságon zajló eljárás hat vádlottjából négyen az elkövetés idején még kiskorúak voltak, így a bíróság rögtön megszakította a tárgyalást, hogy megvitassa a nyilvánosság kizárását.

A fiatalkorúak bírósági segélyszolgálatának képviselői ugyanis azt javasolták, hogy legalább a beszámolóik ismertetését zártkörűen kezeljék. A bíróság pedig végül úgy döntött, hogy nyilvános tárgyalást tart. Lars Bachler tárgyalást vezető bíró a vádlottakhoz szólva azt is elmondta, hogy ez nem volt könnyű döntés, „mert az amerikai kormány valószínűleg őket is felvette a terroristák listájára”.

A vádirat hivatalos felolvasására egyelőre nem került sor, de már korábban kiderült, hogy a német szövetségi ügyészség emberölés kísérletével, bűnszervezet alapításával és súlyos testi sértéssel is vádolja a 22 és 24 év közötti jénai, illetve lipcsei aktivistákat, akik a vádhatóság szerint az Antifa-Ost szervezet tagjai. A perben öt fiatal nő és egy fiatal férfi áll bíróság előtt.

A német szövetségi ügyészség értékelése szerint az Antifa-Ost csoport egy militáns, szélsőbaloldali szervezet, amelynek tagjai Budapesten ököllel, gumibottal és kalapáccsal támadtak emberekre. Az amerikai kormány a csoportot ráadásul terrorszervezetté nyilvánította.

A budapesti események mellett a vádlottak 2022 áprilisában Erfurtban megtámadtak és megsebesítettek egy eladót a Thor Steinar márkakereskedésben, az üzletet pedig feldúlták.

A vádlottak védői ugyanakkor azt vetették az ügyészség szemére, hogy túlzásokba esett, és ez szerintük politikai indíttatást sejtet. Megemlítették, hogy még a magyar igazságszolgáltatás sem látott emberölési szándékot.

(MTI)

Nyitókép forrása: Logan Cyrus / AFP

 

tapir32
2026. január 13. 22:23
Fasiszta terroristák antifasiszta zászló alatt.
anna23
2026. január 13. 22:21
bagoly-29
2026. január 13. 22:10
Nálunk a köznyelv szerint a kiskorú az a 14 éven alattiakat jelenti, onnan 18 évig fiatalkorúaknak nevezzük őket! A neolatin és angolszász nyelvek nem különböztetik meg a két fogalmat s csak a "minore" fogalmat ismerik! Miért kellene ezt a hülyeséget átvennünk?
Öreg Palóc
2026. január 13. 22:00
Nosza! A magyar igazságszolgáltatás is vegye fel utólag az "emberölési szándékot" ! Kövessük a 'haladó' Nyugatot.
