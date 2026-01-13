Végre bíróság elé álltak a budapesti antifa támadók: ártatlan embereket vertek véresre, most hatan felelhetnek tetteikért Németországban

A düsseldorfi bíróságon zajló eljárás hat vádlottjából négyen az elkövetés idején még kiskorúak voltak, így a bíróság rögtön megszakította a tárgyalást, hogy megvitassa a nyilvánosság kizárását.

A fiatalkorúak bírósági segélyszolgálatának képviselői ugyanis azt javasolták, hogy legalább a beszámolóik ismertetését zártkörűen kezeljék. A bíróság pedig végül úgy döntött, hogy nyilvános tárgyalást tart. Lars Bachler tárgyalást vezető bíró a vádlottakhoz szólva azt is elmondta, hogy ez nem volt könnyű döntés, „mert az amerikai kormány valószínűleg őket is felvette a terroristák listájára”.

A vádirat hivatalos felolvasására egyelőre nem került sor, de már korábban kiderült, hogy a német szövetségi ügyészség emberölés kísérletével, bűnszervezet alapításával és súlyos testi sértéssel is vádolja a 22 és 24 év közötti jénai, illetve lipcsei aktivistákat, akik a vádhatóság szerint az Antifa-Ost szervezet tagjai. A perben öt fiatal nő és egy fiatal férfi áll bíróság előtt.

A német szövetségi ügyészség értékelése szerint az Antifa-Ost csoport egy militáns, szélsőbaloldali szervezet, amelynek tagjai Budapesten ököllel, gumibottal és kalapáccsal támadtak emberekre. Az amerikai kormány a csoportot ráadásul terrorszervezetté nyilvánította.

A budapesti események mellett a vádlottak 2022 áprilisában Erfurtban megtámadtak és megsebesítettek egy eladót a Thor Steinar márkakereskedésben, az üzletet pedig feldúlták.