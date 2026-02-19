Ft
02. 19.
csütörtök
Lesöpörték az asztalról Tusk tervét: ha tovább izmozik, egész Lengyelország fellázadhat ellene

2026. február 19. 20:33

Nem cicózott a lengyel elnök.

2026. február 19. 20:33
null

Megvétózott két készülő jogszabályt Karel Nawrocki lengyel elnök, köztük azt a törvénymódosítást, amely visszaállította volna a bíróságok függetlensége felett őrködő Igazságszolgáltatási Tanács (KRS) bíró tagjai megválasztásának 2017 előtti módját – a döntésről az államfő csütörtökön az X-en közzétett videóban tájékoztatta a közvéleményt.

A varsói parlamentben január végén elfogadott törvénymódosítás értelmében a KRS bíró tagjait ismét a bírószervezetek választanák meg, nem pedig a parlament, amint azt az előző kormány bevezette 2017 után. A 25 tagú KRS az állami szervek képviselőiből és 15 bíróból áll.

Nem írhatok alá egy olyan jogszabályt, amely a jogállamiság helyreállítása címén valójában a káosz újabb fázisát vezeti be,

és utat nyit a bírókra gyakorolt politikai befolyásnak” – érvelt Nawrocki. Úgy vélte: a törvénymódosítás révén a kormány megkülönböztette volna „a saját és a tőle idegen bírókat”. Az elnök ezzel arra utalt, hogy Donald Tusk miniszterelnök kormánya érvénytelennek tartja azoknak a bíróknak a mandátumát, akiket a parlament által megválasztott bírókból is álló KRS javaslatára, 2017 után neveztek ki.

Nawrocki szerint a megvétózott jogszabály „egyértelműen alkotmány- és törvénysértő”,

és „eszközként szolgálhatna azoknak a bíróknak a menesztésére, akiktől a jelenlegi kormány fél”. Az elnök egyúttal bejelentette: a lengyel igazságszolgáltatás „folytatódó szétzüllése miatt” saját, a bíróságok függetlenségének elvén alapuló törvénytervezetet nyújt be.

Kilátásba helyezte, hogy népszavazást is kezdeményez az ügyben, amennyiben a kormány „elutasítja a témáról szóló párbeszéd javaslatát”.

A vétóra reagálva Waldemar Zurek igazságügyi miniszter és főügyész a PAP hírügynökségnek elmondta: „nem adja fel az alkotmányos intézmények helyreállítását”. „Van egy B tervünk, és azt fogjuk végrehajtani” – jelezte Zurek.

(MTI)

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

 

