Lesöpörték az asztalról Tusk tervét: ha tovább izmozik, egész Lengyelország fellázadhat ellene

Megvétózott két készülő jogszabályt Karel Nawrocki lengyel elnök, köztük azt a törvénymódosítást, amely visszaállította volna a bíróságok függetlensége felett őrködő Igazságszolgáltatási Tanács (KRS) bíró tagjai megválasztásának 2017 előtti módját – a döntésről az államfő csütörtökön az X-en közzétett videóban tájékoztatta a közvéleményt.

A varsói parlamentben január végén elfogadott törvénymódosítás értelmében a KRS bíró tagjait ismét a bírószervezetek választanák meg, nem pedig a parlament, amint azt az előző kormány bevezette 2017 után. A 25 tagú KRS az állami szervek képviselőiből és 15 bíróból áll.