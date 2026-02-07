Így kevesen céloznak: vizelettel tüntettek a téli olimpián (FOTÓ)

A brit olimpiai síelő, Gus Kenworthy éles kritikát intézett az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) ügynökei ellen: a téli olimpiát megelőzően hóba vizeléssel írta ki a „Fuck ICE” (B*szd meg, ICE) feliratot. A 34 éves sportoló Milánó-Cortinában a félcsöves akrobatikus síelésen indul Nagy-Britannia színeiben – számolt be róla a The Guardian.

Instagram-posztjában Kenworthy arra szólította fel az amerikaiakat, hogy írjanak szenátoraiknak, és „fogják vissza” az ICE és a határőrség működését.