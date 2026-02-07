Ft
ice nagy - britannia kenworthy olimpia the guardian egyesült államok

Így kevesen céloznak: vizelettel tüntettek a téli olimpián (FOTÓ)

2026. február 07. 13:48

Gus Kenworthy, a téli olimpián induló brit síző meglepő módon fejezte ki tiltakozását az Egyesült Államok határőrsége ellen. A sportoló a havon a „Fuck ICE” feliratot hagyta hátra.

2026. február 07. 13:48
null

A brit olimpiai síelő, Gus Kenworthy éles kritikát intézett az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) ügynökei ellen: a téli olimpiát megelőzően hóba vizeléssel írta ki a „Fuck ICE” (B*szd meg, ICE) feliratot. A 34 éves sportoló Milánó-Cortinában a félcsöves akrobatikus síelésen indul Nagy-Britannia színeiben – számolt be róla a The Guardian

Instagram-posztjában Kenworthy arra szólította fel az amerikaiakat, hogy írjanak szenátoraiknak, és „fogják vissza” az ICE és a határőrség működését. 

„Ártatlan embereket öltek meg, és elég volt”  – írta.

„Nem várakozhatunk tétlenül, miközben az ICE ellenőrizetlen hatalommal működik a közösségeinkben. A szenátoroknak még most is van beleszólásuk, és használniuk kell azt a valódi szabályozás és elszámoltathatóság érdekében – beleértve az ICE és a Vám- és Határőrség távozását a közösségeinkből, a brutális cselekedetekhez biztosított »üres csekk« megszüntetését, valamint a házkutatások nélküli letartóztatások, a profilozás és a fokozottan érzékeny helyszíneken, például iskolákban és kórházakban végzett intézkedések világos korlátozását.”

Az akció különös figyelmet kapott, mivel az ICE ügynökei éppen Milánóban tartózkodtak az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance biztonsági részlegének tagjaként, aki a nyitóünnepségen vett részt. A tüntetők „ICE out” és „Fuck ICE” transzparensekkel vonultak az utcákon. Kenworthy azonban nem vonható felelősségre az Olimpiai Chartában foglalt 50.2-es szabály megsértéséért, mivel az a sportlétesítményekre vonatkozik, nem pedig a közösségi médiában közzétett tartalmakra. Az Olimpiai Bizottság szóvivője megerősítette: „Az olimpiai játékok alatt minden résztvevő kifejezheti véleményét az Atléták Kifejezési Irányelvei szerint. 

Az olimpiai bizottság nem szabályozza a személyes közösségi média-posztokat.”

Kenworthy Chelmsfordban született, de családjával Coloradóba költözött, amikor két éves volt. 2014-ben és 2018-ban az Egyesült Államok csapatát képviselte, majd a pekingi utolsó téli olimpián már Nagy-Britannia színeiben versenyzett, ahol a nyolcadik helyet szerezte, de továbbra is az Egyesült Államokban él.

Ez nem az első alkalom, hogy Kenworthy hangot adott véleményének. A 2022-es olimpiát megelőzően nyíltan kritizálta a döntést, hogy Kínában rendezzék meg a játékokat, kiemelve az ország emberi jogi helyzetét és az LMBTQ+ közösséggel szembeni bánásmódot. 

Nyitókép: Ben STANSALL / AFP

